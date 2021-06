Monreal a AMLO: necesitamos dejar atrás la polarización e ir a una reconciliación nacional

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con la calidad de ser uno de los muy pocos que puede intentar reorientar el rumbo de Andrés Manuel López Obrador, confrontarlo y exigirle cambio de estrategias, Ricardo Monreal le advirtió ayer que en estos momentos México vive en la adversidad, la polarización, la división y el encono lo que requiere darle ya vuelta a la página e ir a una reconciliación nacional.

Quizá el único aspirante a la sucesión presidencial de 2024 sin cuestionamientos ni problemas para ser el candidato de Morena, que ya no serán ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard, el zacatecano lo conminó:

“… son momentos difíciles, hay que darle vuelta a la página y buscar qué temas y qué tópicos nos unen y nos fortalecen como Nación, para dar paso a la reconciliación… dejar la polarización e ir a los consensos que requieren las reformas a la Constitución sobre el Sistema Eléctrico, la Guardia Nacional, la electoral y una cuarta, en materia administrativa”, indicó.

Monreal le hace el llamado en un momento en que AMLO no baja la espada verbal y política con la que asesta golpes a uno y otro lado desde su mañanera haciendo imposible alcanzar consensos en el Legislativo para garantizar que avancen sus propias reformas constitucionales. Y sobre todo, cuando su gobierno persiste en lanzarse contra los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, a quien se le acaba de ratificar prisión preventiva… en fin, cuando el tabasqueño abre frentes como su absurdo embate contra las clases medias y a sus viejos fantasmas y pesadillas del conservadurismo y liberalismo, los medios informativos y periodistas.

Maniobreros

Culminación de un reparto muy amañado y abusivo de pluris, de nominaciones y reelecciones en beneficio de ellos mismos y sus familiares, colaboradores y cuates, la dirigencia de Alejandro Moreno en el PRI designó al ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, -esposo de la secretaria general y repetidora como diputada Federal, la hidalguense Carolina Viggiano– como siguiente coordinador de su bancada en San Lázaro.

Apremiados por quienes reclamaban el cambio del liderazgo del tricolor, los que integran ya la próxima bancada del PRI en San Lázaro, aprobaron por unanimidad la decisión de dejar a Moreira al frente del grupo lo que salva a Alito (¿AMLITO?) de dejar en otras manos la presidencia del tricolor.

Así, todo el control de las negociaciones se mantiene dentro del mismo grupo que domina al PRI desde la llegada de Moreno en agosto de 2019. En la periferia de ese grupo, personajes como el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, y/o el exoperador electoral por excelencia del CEN del tricolor, el chiapaneco César Augusto Santiago se desgañitan sin ningún efecto ni repercusión.

En conferencia de prensa, Alito y Carolina Viggiano, junto al sonriente nuevo coordinador parlamentario en San Lázaro, afirmaron que la bancada entrante integrada ahora por 70 diputados -que con 23 más que la Legislatura saliente, se convierten en el partido-bisagra o sea, el que puede darle los quizá 45 votos a Morena y a AMLO para sacar las reformas constitucionales que quiere, entre ellas la presumible de extensión de mandato- trabajará para defender al país y el futuro de las familias de México.

No pocos de los priístas querellantes creen que van a transar con el tabasqueño como ya lo hicieron por ejemplo para tirar a la basura la reforma educativa del Pacto por México.

Otros aspirantes



Sin menos apuros, las nuevas fracciones de Morena, PAN, PRD, PT, Verde y MC (desaparece el PES, Redes Sociales y Fuerza México) comienzan a recibir mensajes sobre quienes serán sus líderes parlamentarios.

En Morena, casi seguro, se ratificará al ex priista poblano Ignacio Mier, quien en los pasados períodos sacó las reformas de AMLO sin moverles una coma, como lo ordenó el tabasqueño. Sin embargo, igual se habla de que pudiera llegar Yeidckol Polevnsky, quien dejó a este partido en una profunda crisis financiera y política.

Para la fracción del PAN, la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, y principal grupo opositor a nivel nacional, es casi seguro que se nombre al ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial Santiago Creel, quien es en los hechos el segundo en la cúpula blanquiazul al lado de Marko Cortés. A Juan Carlos Romero Hicks, quien no logró en los pasados tres años arrinconar a Andrés Manuel López Obrador y a Jorge Romero se les asignará a cada uno una vice-coordinación.

En el PT, Verde (con expedientes judiciales y penales abiertos) y MC no importa quienes queden, será lo mismo el que sea, pues los dos primeros son propiedad indirecta de AMLO, y MC lo es de Dante Delgado además de que en grupo o solos no podrán resolver nada.

