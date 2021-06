Mario Delgado, regañado por su jefe, acusado por sus correligionarios

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Senadores de Morena se reunieron a puerta cerrada con el dirigente nacional del partido oficial, Mario Martín Delgado Carrillo, quien tuvo que aguantar, estoico, la serie de duros reclamos que le dirigieron sus propios correligionarios y lo culparon de los malos resultados que tuvo ese instituto político en la Ciudad de México, en el Estado de México y en la Cámara de Diputados, entre otras razones, porque hubo total falta de coordinación entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y su partido.

Bueno, pero si se considera que la actual administración no se ha caracterizado por ser los más organizados, puede concluirse que actuaron como acostumbran, llenos de improvisación y de ocurrencias, y si bien Morena consiguió triunfos en buen número de gubernaturas, especialmente del norte del país, es producto de otro tipo de negociaciones que se llevan a cabo en zonas oscuras, ¿o no?

Hay que recordar que la noche del 6 de junio, Delgado Carrillo fue quien, pasadas las 8 de la noche, salió a anunciar el supuesto aplastante triunfo de Morena en la CDMX, en las alcaldías, diciendo que sólo habían perdido en dos, Benito Juárez, que encabeza Santiago Taboada y Cuajimalpa, con Adrián Ruvalcaba, pero que el resto, las mantenían. Igualmente, Delgado mintió diciendo que su partido tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la capital de la República. En suma, que los morenistas se habían llevado “carro completo”.

Sin embargo, la realidad le volteó menudo revés al líder nacional morenista, de ahí, que en la reunión con los legisladores electos de su partido, ahora sí que tuvo que “aguantar vara” y una lluvia de reclamos, en lo que es un síntoma inequívoco de que el partido oficial vive todavía después de los comicios, una enorme división; una guerra intestina y de alguna manera, esta situación fue lo que acarreó resultados negativos para el partido oficial y que derivaron en tremendo coraje que aún no se le baja al presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso, cada vez que puede, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, por enésima ocasión, volvió a arremeter en contra de la clase media que definitivamente, no es afín a sus políticas y también, en contra del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova Vianello y que en las elecciones del 6 de junio, realizó un impecable trabajo que fue reconocido incluso, a nivel mundial.

O sea, no hubo por dónde, el delirante inquilino de Palacio Nacional, los pudiera agarrar, por eso ahora, vuelve a enderezar sus baterías en contra de dicho Instituto ciudadano.

Retomando el tema inicial, lo más probable es que Mario Delgado ya haya recibido un buen “jalón de orejas” de parte de su jefe por los malos resultados electorales entregados, por eso se le vio ese gesto de angustia y sonrisa nerviosa, cuando salió a declarar: “Perdimos mucho tiempo en el conflicto interno”. Al respecto, también hay que señalar que al líder morenista, no le quedó más remedio que reconocer que nunca tuvo capacidad de control y disciplina sobre sus huestes, por ello agregó: “Hubiéramos querido tener más tiempo para habernos organizado mejor, pero aun así nos fue muy bien”, efectivamente, ese es un triunfo que no se le puede regatear, pero que fue producto en buena parte, de que el presidente López obrador, interfirió en todo momento en las campañas, censurando candidatos y violando la ley electoral.

Así que tampoco es difícil concluir que la cabeza de Delgado Carrillo, podría estar pendiendo de un hilo y pronto habrá relevo. ¿Será?

Municiones

***Dice un conocido refrán que “cuando el río suena, es que agua lleva” y esto viene a cuento porque hace unos días, por las “ex benditas redes”, Mario Di Constanzo hizo público que un hijo de López Obrador sería el nuevo dueño del campeón del futbol mexicano, el Cruz Azul. Esto no suena tan descabellado, más aún, si nos atenemos a que el ex director de la Condusef, es un hombre serio, que fue muy cercano al ahora inquilino de Palacio Nacional, sobre todo cuando éste fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. A la luz de estos acontecimientos, no se puede soslayar que a partir de que el tabasqueño se convirtió en Presidente de la República, surgieron una serie de negocios de dudoso origen y varios de ellos como el chocolate “Rocío” y una cerveza artesanal ni más ni menos que de los que son considerados “los primeros ninis de la Nación”, así que desde los ojos de esta llamada Cuarta Transformación, no tendría nada de particular que estos jóvenes se adjudicaran la propiedad del campeón de futbol, total, si a Pío López Obrador le construyeron un estadio de beisbol a modo, para que tuviera en qué entretenerse… En fin, el caso es que el ahora, la directiva del Cruz Azul anunció que dicho equipo seguirá perteneciendo a la cooperativa porque por el momento, no tiene intenciones de ponerlo a la venta

*** El sábado 26 de junio se llevará a cabo en Reynosa, Tamaulipas una Marcha por la Paz, en protesta por la masacre vivida en esa ciudad el sábado pasado y que se atribuyen a células cartel del Golfo y los “Escorpiones”, que impunemente mataron a gente inocente. Entre las demandas de esta movilización está que se implemente una buena estrategia de seguridad para evitar la acción del narco. Desde que ocurrieron estos sangrientos hechos, Reynosa vive una situación desoladora; sus habitantes ya no salen desde las 8 de la noche para evitar ser víctimas de la delincuencia organizada. Por su parte, el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha declarado que “vamos a actuar siempre apegados a derecho utilizando los instrumentos que tenemos para combatir al crimen organizado,… no hay tregua contra los violentos…, van a tener una fuerte respuesta por parte del gobierno de Tamaulipas”. Sin embargo, en los corrillos políticos corren versiones en torno a que la masacre del sábado pudo haber sido provocada. ¿Será?

*** Para tratar el tema del desplome de la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim, se reunieron también a puerta cerrada con el presidente López Obrador. No hubo declaraciones, pero el Ejecutivo tendría mucha prisa en que lo que parece ser la “maldita” “Línea Dorada” vuelva a operar.

morcora@gmail.com