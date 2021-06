Delgado va al Senado y sepulta supuestos distanciamientos presidenciales con Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Apenas supo de su derrota en la Cuauhtémoc, furiosa la dupla Padierna-Bejarano intentó cobrarle el agravio a Ricardo Monreal.

Y lo primero que hicieron fue correr la versión de la “traición”. Sin mostrar ninguna prueba, adujeron que cómo la candidata triunfadora Sandra Xantall Cuevas Nieves había sido su colaboradora, y él había ocupado ese cargo hacía poco, entonces, él había “operado” para que ella ganara.

La versión fue aprovechada por otros interesados quienes, al ver que el desastre del derrumbe de la Línea 12 hundía las aspiraciones de Marcelo Ebrard y la enorme derrota de Morena en la Ciudad de México era endosable a Claudia Sheinbaum, lo que dejaba prácticamente solo al zacatecano en la carrera por la sucesión de Andrés Manuel López Obrador en 2024, entonces hicieron eco del señalamiento de la dupla Padierna-Bejarano y atizaron la hoguera pública.

El tema cobró fuerza, pero no mucha, no como lo querían. Ni siquiera cuando AMLO, al mencionar a prospectos, no lo nombró a él.

De cualquier forma, Monreal quedaba en la duda.

Ayer, esa incertidumbre fue desechada. Ya sabe usted que en política no hay casualidades.

El encargado de disipar las dudas y reencauzar a Monreal dentro del proceso de sucesión adelantado, fue el propio Mario Delgado, presidente de Morena -y de todos conocido, ebradorista de hueso colorado-, quien para cumplir con ese encargo, se presentó en el Senado y estuvo al lado de Monreal nada más durante 6 horas.

No hay duda de que lo enviaron a eso. ¿O usted le encuentra otra explicación?

Ahí, Delgado conversó con los senadores de su bancada, algunos de los cuales hasta lo cuestionaron por su desempeño en el proceso electoral.

Acompañado por la secretaria general, la senadora Citlalli Hernández, Delgado convivió con 50 de 60 senadores morenistas y, obvio, con Ricardo Monreal.

El zacatecano diría luego que, ya sabe usted, el encuentro fue productivo, indispensable, y necesario porque permitió estrechar la cohesión al interior de su grupo en un momento en que se tiene que enfrentar unidos los desafíos y los retos del siguiente periodo legislativo.

Un período en el que Morena perderá su predominio en la Cámara de Diputados.

Delgado, ¿qué cree usted?, pues coincidió con Monreal sobre todo lo expresado por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta y sobre el futuro de “nuestro movimiento”.

Reconoció a sus senadores por sus apoyos a los candidatos de Morena durante el proceso electoral y en especial, agradeció a Ricardo Monreal por convocarlo a este ejercicio de reflexión del proceso electoral.

Y adelantó que durante el encuentro se exploró la ruta para reorganizar a Morena de cara a 2022, año en que habrá elecciones para renovar seis gubernaturas.

“Sí, hubo de todo, felicitaciones, reclamos, de todo. En Morena somos muy autocríticos y eso nos sirve para la reflexión, nos sirve para mejorar, pero ante todo compartimos el mismo proyecto y estamos muy unidos. No ganamos como hubiéramos querido en todos los estados, entonces hay cosas que sin duda podemos hacer mucho mejor.

“La Ciudad de México es un tema que tenemos que reflexionar, que revisar a fondo para que no nos dividan, porque esta ciudad es de izquierda”, afirmó.

De igual forma, habló sobre la promoción de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de México prevista para el 1 de agosto y cuestionó que el el INE reclame presupuesto para realizarla.

“Tienen que apretarse el cinturón, tienen que dejar tantos privilegios, tantos gastos extraordinarios que tienen, empezando por los propios consejeros, algunos, no todos, que salen todos los días con su amparo bajo el brazo para poder ganar más que el Presidente de la República, así no va a haber dinero que alcance, con austeridad republicana”.

¿Conclusión? El mensaje es que, si Marcelo y Claudia se desbarrancan, AMLO tiene a Monreal listo para 2024.

