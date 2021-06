Nuevos tiempos, viejas prácticas

Punto por punto

Augusto Corro

¿Qué sucedió en Guerrero, en las elecciones intermedias? Pues entre otras cosas, se evidenciaron el “amiguismo” y “nepotismo”, como sucedía en el pasado.

Se registró un caso en el que nos recordó la conducta negativa de los personajes inmersos en la lucha política.

Nos referimos a la destitución de Eréndira Sandoval Ballesteros como Secretaría de la Función Pública (SFP), dedicada a la lucha contra la corrupción.

La funcionaria fue una cercana colaboradora del presidente López Obrador y despedida del cargo con malos modos.

¿Por qué perdió su trabajo Eréndira? Son varias las versiones. Una de ellas va relacionada con la negativa a acatar las decisiones del mandatario tabasqueño.

La ahora ex secretaria de la SFP quería que su hermano, Amílcar Sandoval Ballesteros, fuera el gobernador de Guerrero. Sólo que la decisión del presidente López Obrador no iba por esa línea; pues apoyaba al senador Félix Salgado Macedonio.

Surgieron los ataques contra Salgado Macedonio debido a las acusaciones de violaciones sexuales a mujeres, que al final afectaron su candidatura. En aquella ocasión las mujeres morenistas manifestaron su rechazo a Salgado Macedonio, amigo de López Obrador.

¿Hasta dónde la influencia de Eréndira en el grupo feminista de Morena que estaba contra el precandidato guerrerense? ¿Fue esto lo que molestó a López Obrador?

Amílcar Sandoval Ballesteros no tuvo la oportunidad de competir para gubernatura. Tampoco Salgado Macedonio. El Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro de la candidatura al senador Salgado Macedonio no por las acusaciones de violador, ni porque no presentó informe de gastos de campaña.

En el fondo, lograron su propósito quienes formaban el grupo político morenista contra Salgado Macedonio. ¿Fue esto lo que motivó el enojo de López Obrador contra Eréndira?

En esa “grilla” de alto nivel, los morenistas hicieron candidata al gobierno de Guerrero a Evelyn Salgado Pineda, la hija del frustrado Félix Salgado Macedonio. Evelyn ganó. También triunfó el “amiguismo” y el “nepotismo”.

Claro, Salgado Macedonio declaró que el mandatario López Obrador no intervino en el proceso electoral de Guerrero. Seguramente, el guerrerense no escuchó las conferencias mañaneras en las que su amigo, el mandatario tabasqueño lo defendía y le brindaba apoyo.

Tras su despido, Eréndira regresará a impartir clases en la UNAM; además, tendrá tiempo de manifestar su simpatía por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Por cierto, a la ex funcionaria la calificaron de casateniente. El escándalo quedó en el pasado.

La guerra de los cárteles

¿Será Zacatecas otro estado sin ley? Es posible que sí. Empezó a crecer el número de hechos violentos registrados en la entidad.

El miércoles fueron asesinadas a balazos siete personas. Además, en los puentes fueron encontrados colgados los cuerpos sin vida de varios hombres.

El último hecho violento ocurrió en una vecindad del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Fueron cuatro mujeres y tres hombres quienes perdieron la vida.

Esas agresiones son parte de la lucha que libran los grupos de narcotraficantes en diferentes estados. En Zacatecas se encuentran el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Ambos libran una lucha encarnizada por la plaza.

Zacatecas podría correr la misma suerte que otras diez entidades que viven aterrorizadas por la falta de inseguridad.

Entre esos estados agobiados por la violencia se encuentran Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco Michoacán, Estado de México, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Colima, etc.

Aunque en algunos sitios ya se identificó a los grupos de narcos, las autoridades no actúan. Esa acción pasiva de la policía se ve, por ejemplo, en Guanajuato. En ese estado, en la guerra participan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esos grupos criminales desde hace varios años se encargaron de sembrar muerte e inseguridad en esa parte del territorio nacional.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com