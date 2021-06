Para ser “fifí” se necesita empezar a ahorrar y reunir 500 millones de dls

Para ponerlo en términos deportivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador colocó “muy alta la vara” para los “aspiracionistas” que pretenden llegar a “fifis”, pues deberían tener un capital de 500 millones de dólares.

Nada de moneda nacional. No bastan 500 millones de pesos. Tienen que ser dólares. Al cambio de 20 pesos por dólar, para ingresar al sector “fifí”, se necesitan 10 mil millones de pesos. Nada de rebajas, se es o no se es.

Como ocurre con cierta frecuencia en sus conferencias mañaneras, el primer mandatario parecía incomprendido y por ello emprendió una larga explicación a propósito de que un reportero le preguntó qué se va a hacer con funcionarios públicos provenientes de anteriores administraciones que no parecen haber asimilado los principios de la llamada Cuarta Transformación y que practican un “juego sucio”.

“Pues lo que se busca es que sean servidores públicos honestos, independientemente de su filiación partidista, lo que está mal es que ocupen los cargos para robar, que haya nepotismo, influyentismo, todas esas lacras de la política; por lo demás, somos libres”, respondió el jefe del Ejecutivo federal, quien agregó:

“Cuando yo hablo de un sector de la clase media aspiracionista me refiero a quienes tienen una influencia, producto de 36 años de dominio neoliberal, que influyó mucho en lo educativo con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole; es escalar, ascender en la escala social como sea, haiga sido como haiga sido, diría el clásico.

“Entonces, a ellos no les importa la moral ni el humanismo, son por lo general muy individualistas, ese fue uno de los daños que causó el periodo neoliberal, la educación hacia lo materialista abandonando principios, valores; y, además, se creen sabihondos, lo saben todo y resulta que les juegan el dedo en la boca como quieren los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los manipulan; se llegan a sentir hasta fifís, se ofenden, cuando ellos pertenecen a las clases medias. “El ‘fifí’ es un junior, por lo general de la oligarquía, de los de mero arriba. Para ser ‘fifí’ se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna.

“Los ‘fifís’ fueron los que celebraron cuando aprehendieron a Gustavo A. Madero y lo sacrificaron cobardemente, y eran los hijos de hacendados porfiristas que salían a las calles como en caravana, con sus carros a festejarlo; y lo mismo cuando asesinaron al presidente Madero. Entonces, eso es lo que sucede.

“Lo otro, poco a poco, aunque también no hay que perder mucho tiempo queriéndolos convencer, porque hay quienes son fanáticos del conservadurismo, muy cercanos al pensamiento fascista; son clasistas, son racistas.

“Cuando me dicen: ‘A ver, sí quiero saber lo que ustedes están haciendo, convénceme’. No, está muy difícil, vean la mañanera y puede ser que ahí se informen de algo; pero no, no ven la mañanera, tienen a López-Dóriga a todo lo que da, a Ciro, a Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, El Universal, bueno, son lectores fieles del Reforma.

“Los que leen, bueno, ni siquiera leen a Krauze o a Aguilar Camín, leen a… ¿Cómo se llama este escritor de bestseller?”.

La respuesta la dio el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República Jesús Ramírez Cuevas, quien precisó que el escritor al que se refería el primer mandatario es Francisco Martín Moreno.

El presidente López Obrador se siguió con sus explicaciones y sus críticas a otros conocidos periodistas e intelectuales.

Pero lo importante, para los denostados aspiracionistas, el primer mandatario ya les fijó la meta. Si quieren incorporarse al sector “fifí”, deben tener una fortuna de por lo menos 500 millones de dólares.

El supercoordinador de los superdelegados, fuera

del gobierno de la llamada Cuarta Transformación

Poco después de la ilustrativa mañanera se dio a conocer la noticia de un nuevo ajuste en el nivel más alto de la denominada 4T. Se trata de la renuncia de Gabriel García Hernández, el coordinador de los superdelegados, inventados por el presidente López Obrador para ser ubicados en cada una de las entidades federativas, en reemplazo del anterior sistema en que prácticamente cada dependencia federal nombraba un representante en cada uno de los estados de la República, incluida la Ciudad de México.

El resultado del cambio es que esos delegados únicos acumularon un gran poder, por lo que se les agregó el prefijo de “súper”, ya que en lo administrativo supervisan o aprueban los programas y obras a los que se destina dinero de la federación. En lo político adquirieron gran relevancia por el manejo de los programas sociales con fines electorales, lo que los convirtió en automático en precandidatos a gobernadores por el partido oficial, Morena, aunque en algunos casos, no se dio el pase automático.

Al ser coordinador de esos superdelegados y comandante supremo de las decenas de miles de los denominados “siervos de la nación” -y por la cercanía personal que se le suponía con el presidente López Obrador- García Hernández era considerado uno de los personajes con mayor poder dentro de la llamada Cuarta Transformación, aunque no tenía un cargo oficial se le con un rango igual e inclusive superior al de los secretarios de estado.

Por eso resulta sorpresiva su salida, presentada como renuncia, no como cese, y sin mayor explicación. García Hernández sólo informó que vuelve al Senado, al que llegó por vía plurinominal.

De ese personaje, el experimentado luchador de izquierda y ex diputado por el desaparecido PRT Ricardo Pascoe Pierce escribió de García Hernández en su columna en el diario Excélsior en febrero de 2015: “Durante el sexenio de López Obrador (en el entonces DF) fue director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor para luego convertirse en el apoderado legal de Honestidad Valiente, la asociación civil que sirvió para lavar dinero durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012. Fue quien supo cómo crear las condiciones para que López Obrador pudiera tener larga vida en la política sin incomodidades económicas. En 2012, aparece consignado en reportajes periodísticos acusado por el PRI como el integrante de Honestidad Valiente que servía de operador para recabar donaciones y ser el vínculo entre Austeridad Republicana, un organismo que recibía dinero “oscuro” del GDF a través de contratos sospechosos y lo pasaba a Honestidad Valiente”.

