Acoso financiero a opositores

Desde el portal

Ángel Soriano

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que no se investiga las cuentas bancarias del consejero electoral Ciro Murayama ni de Lila Downs, por presunta evasión fiscal en la compra-venta de un departamento en Coyoacán, operación realizada hace 6 años por lo que no hay nada de qué preocuparse.

Sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lamentó el uso de las instituciones con fines políticos y expresó su solidaridad con Murayama, quien a su vez confirmó el acecho de las autoridades financieras y dijo que pueden investigar todo lo que gusten, pues tiene las manos limpias y no hay ni hubo nada irregular en la venta del departamento a Lila Downs.

Esta no es la primera ocasión en que uno o varios opositores al gobierno de la IV-T son sometidos al escrutinio de las autoridades hacendarias, ni es el primer gobierno que usa las instituciones con fines políticos, las de intimidar a los críticos para someterlos o demostrarles que también incurren en ilícitos u omisiones castigados por la Ley.

Murayama ha ejercido una actividad crítica hacia el Ejecutivo federal a raíz de los recientes comicios e incluso descalificó las encuestas tempranas para dar a conocer presuntos ganadores, cuando todavía no se cerraban las urnas. La aplicación de la Ley en las decisiones del árbitro electoral también han sido esgrimidas por Murayama de ahí que el acoso fiscal sea efectivo.

Turbulencias

Dinero a la basura dice Fox

Uno de los más cuestionados ex presidentes, no sólo por su incapacidad y frivolidad, y por el uso del aparato del Estado mexicano con fines de lucro faccioso y similar, Vicente Fox, consideró que la encuesta de este 1 de julio para determinar si se enjuicia o no a los más desprestigiados mandatarios del país, considera que es dinero tirado a la basura y “hay que detenerlo, hay que hacerles el hueco”. La encuesta tiene partidarios y adversarios, pero en lo que sí hay coincidencia es en el sentido de que a los ex jefes de Estado debe sometérseles a juicio por los abusos en contra del pueblo de México… En San Quintín, BC, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al término de su administración habrá en el país 200 hospitales nuevos totalmente equipados con tecnología de punta, personal suficiente y con todas las especialidades para atender a las personas más necesitadas. Afirmó que el personal que fue contratado para atender la pandemia no será despedido, como hay la inquietud entre el gremio, sino que serán recontratadas para que continúen en el sector salud… El Presidente indicó que los nosocomios serán manejados por el IMSS-Bienestar, no por la Secretaría de Salud ni por los gobiernos de los estados, que han demostrado su ineficacia en el manejo de recursos, sino por el Seguro Social que tiene experiencia sobrada en el ramo. Lo mismo ocurrirá con la Guardia Nacional, que no estará más en manos de la secretaría de Gobernación en donde se echó a perder la Policía Federal, sino que dependerá de la secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad y protección del pueblo de México durante mucho tiempo. Baja California tiene ya dos nuevos municipios: Progreso y San Quintín, con una amplia población que estaba marginada de las decisiones públicas de los gobiernos estatal y federal… Lamentable y sentido deceso de la joven Fernanda Meraz, hija de nuestro compañero y amigo Fernando Meraz Mejorado, a quien le enviamos nuestras más sentidas condolencias y deseando pronta recuperación de tan terrible trance… Con nuevo equipo jurídico, el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se apresta a dar una nueva batalla, como el abogado Diego Fernández de Cevallos, contra el Gobierno de la IV-T y se verá quién puede más, si la política o la Ley…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista