Llega al país tercera ola de Covid de forma regionalizada: expertos

Influyen turismo y relajamiento

Autoridades locales deben implementar más medidas urgentes, señalan

Expertos afirman que la tercera ola por Covid-19 en México se está dando de manera regionalizada, principalmente en zonas costeras turísticas y fronterizas, por lo que las acciones que se implementen de manera local y estatal serán fundamentales para reducir el repunte de la pandemia.

Señalaron que los gobiernos locales deben implementar medidas urgentes de mitigación para aplanar la curva epidémica, ante un incremento de contagios de entre 15% y 18%, de los que la mayoría ocurren en Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México

“Debemos resaltar que el aumento de la pandemia en esta ocasión se asocia al turismo en Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, mientras que en Nuevo León y la Ciudad de México se debe al relajamiento de las medidas, lo que puede contribuir al crecimiento de casos regionalizados, entonces, el trabajo de los gobiernos estatales será fundamental para disminuir los casos y hospitalizaciones”, dijo el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Covid de la UNAM, Mauricio Rodríguez Álvarez.

Por su parte, el infectólogo Alejandro Macías destacó que México se enfrenta al inicio de una nueva ola por Covid-19, que no sólo es regionalizada, sino que está afectando a población más joven.

“Nos damos cuenta de que el incremento de casos está ocurriendo en las zonas costeras, como Quintana Roo, Yucatán, o en el caso de las fronteras como Baja California; sin embargo, lo que debemos apuntar es que es necesario acelerar la vacunación, porque ahora la población más joven es la que se ha contagiado debido a que no se les ha vacunado”.

“Es evidente que el turismo y la apertura de las diferentes actividades económicas en las entidades federativas influyen en el aumento de contagios, pero expuso que hasta el momento el impacto negativo de esta incipiente tercera ola no se ha reflejado en la cifra de decesos”, señala Rodríguez Álvarez.

Con respecto a la Ciudad de México, el especialista señaló que “la reapertura de actividades siempre tendrá consecuencias. Con el regreso a clases presenciales, a las oficinas, que ya estén abiertos museos, cines y demás, era muy probable que viéramos un repunte de contagios.

“El hecho de que estamos ante una tercera ola no se discute, lo que sí podemos enfatizar es que no será o no es aún tan intensa como en diciembre y enero pasados, esto se debe a que muchos ciudadanos, al haber contraído el virus, adquirieron una inmunidad, a esto se suma el hecho de cuántos mexicanos han sido vacunados, aunque la inmunización va más lenta de lo ideal”.

Sobre cómo afectará esta tercera ola al país, el infectólogo señaló que una característica que puede marcar la diferencia es que, en contraste con la primera y segunda ola, ahora es la población más joven, de entre 20 y 40 años, quienes se están contagiando.

“Lo que vemos es que muchos de los que se van a enfermar o ya contrajeron el virus son más jóvenes en comparación con quienes enfermaron el año pasado y a inicios de éste, eso puede ayudar en que no desarrolle enfermedad grave que derive en muertes”, opinó el experto.

Mientras tanto, Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, llamó al gobierno acelerar la estrategia de vacunación y con ello proteger a mayor cantidad de mexicanos en el menor tiempo posible.

“No podemos arriesgarnos a que nos pegue una tercera ola como la que comenzó en diciembre pasado, se había alcanzado un buen número de dosis aplicadas por día, incluso se superó la cifra de un millón y ahora hemos regresado a las 300 mil, 400 mil dosis en un día, eso debe acelerarse para tener a más población inmunizada y protegida”, dijo.