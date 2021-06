Mentiras y largas da AMLO a padres de niños con cáncer

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Diputadas de todas las fracciones exigen renuncia de López-Gatell por deplorable ridículo

“No más mentiras”: “Queremos Vivir”; “Solicitamos la intervención del sr. Presidente. El cáncer no espera”. En cartulinas hechas a mano, con frases como las señaladas, está plasmada la desesperación e impotencia de los padres de los niños que padecen cáncer y su lucha por conseguir los indispensables medicamentos ya se hizo prolongada, llena de oídos sordos por parte ni más ni menos que de Palacio Nacional y su ya hasta obsesivo “autericidio”.

Impotencia, porque lo único que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es contestar con mentiras, dando largas a un tema fundamental y en lo más reciente, el siempre flamante pseudo funcionario Hugo López-Gatell, salió a la defensa de su jefe a decir que las denuncias por desabasto de medicamentos para niños con cáncer las utilizan sus padres con fines “golpistas”, de la derecha, “generaciones de narrativa de golpe, golpe”, por supuesto.

¿No le habrá dado temor al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud salir a hacer tan deplorable ridículo? Por las “ex benditas redes sociales”, miles fueron los retos para que López-Gatell, -leal y ciego integrante de esta llamada y errada Cuarta Transformación-, se atreva a dar la cara a estos desesperados padres de familia y con pruebas fehacientes sustente sus dichos, pero este singular funcionario, es desde hace buen tiempo, un pusilánime y según se sabe, de plano cerró su celular para no recibir llamadas de ningún representante de los medios, especialmente de aquellos que lo critican, que son la mayoría.

Aquí la pregunta no sobra: ¿qué le habrá prometido López Obrador a su fiel y sumiso funcionario a cambio de que saliera a hacer tan patético y deplorable papel en un programa -eso sí-, afín al inquilino de Palacio Nacional?, ¿sería acaso la Secretaría de Salud?, pero no, porque esa está prometida desde que inició la pandemia de Covid-19 que de forma tan poco profesional, carente de toda ética, manejó el subsecretario, donde los números de fallecidos de coronavirus, lo aplastaron.

Los padres de los niños con cáncer, que en varias ocasiones se han ido a plantar a Palacio Nacional, propusieron que los médicos especializados en Oncología, realicen un paro de labores porque en el tema que les ocupa, han tenido que trabajar prácticamente en las mismas condiciones que los médicos y demás personal sanitario lo tuvieron que hacer en medio de la pandemia de Covid-19, es decir, sin insumos.

Como se recordará, en un par de ocasiones y luego de llevar a cabo paros en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tabasqueño encomendó a la eficiente secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que atendiera a estos padres, pero en los encuentros, sólo hubo palabrería de parte de la funcionaria que parece desempeñar a la perfección su papel de “florero”.

Debido a todo lo anterior, los padres de niños con cáncer se coordinan con algunas asociaciones civiles que han salido a apoyarlos, de la CDMX, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla y Guerrero, entre otros estados para organizar una marcha a nivel nacional el 24 de julio, #HasParo, a la que se sumarían colectivos de la comunidad LGBTT, que también padecen la falta de medicamentos, así como mujeres de Oaxaca que luchan contra el cáncer de mama, demandando que el gobierno de esta llamada Cuarta Transformación, responda a esta problemática.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el bloque opositor tampoco soslayó esta dura realidad. Las diputadas Laura Rojas, del PAN, Verónica Juárez Piña, coordinadora de la fracción del PRD; Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, y hasta la morenista Lorena Villavicencio, quien por cierto ya se ha pronunciado en contra de otras iniciativas de López Obrador, coincidieron en que Lopez-Gatell ya rebasó todos los límites con sus aberrantes declaraciones, por lo que mañana, en la sesión de la Comisión Permanente, propondrá un Punto de Acuerdo en el que exigirán la renuncia inmediata del subsecretario más cuestionado de esta llamada Cuarta Transformación a quien habría que aclararle también que la situación de los niños con cáncer que no tienen medicamentos desde que su jefe llegó a Palacio Nacional, no es una idea, es una realidad contundente que en mucho se ha generado gracias a este inepto funcionario.

Municiones

*** ¡Vaya!, ya era hora de hacer oficial la salida de la incapaz Florencia Serranía Soto, de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo y hablando de errores y “resbalones”, resultó hasta irrisorio que la jefa del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, todavía tuviera el descaro de agradecer a la ex directora del Metro su desempeño, que en mucho contribuyó a la desgracia ocurrida en la Línea 12, en Tláhuac, el pasado 3 de mayo y que, hay que subrayar, dejó un saldo de 26 personas muertas y decenas de heridos. ¿Qué no se habrá fijado la señora Sheinbaum Pardo en la forma en que la semana pasada su jefe López Obrador corrió a la ex titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval?, ni la mirada le dirigió el tabasqueño. Lo que es que la jefa de Gobierno no capte las señales. Legisladores de diferentes partidos, consideraron que Serranía incumplió sus deberes en su gestión al frente del Metro. No hay que olvidar que tuvieron lugar otros incidentes como por ejemplo, el incendio del Puesto de Control Central, en enero pasado, así como el de un tramo de cableado de la Línea 4, el pasado mes de abril. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados recordó que la negligencia e incompetencia de Serranía Soto, que todo lo que pudo se aferró al puesto, contribuyó a dichas desgracias así como también otros factores como el recorte al presupuesto del SCT que derivó en recorte de personal, cancelaciones en compra de bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento.

*** En lugar de Florencia Serranía, es ya el nuevo director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, de profesión ingeniero dedicado al servicio del transporte público en la CDMX, quien lo primero que dijo al asumir su nueva encomienda es que él, no es político, sino que está dedicado a su trabajo y se enfocará a seguir dando atención a las víctimas del siniestro del pasado 3 de mayo.

*** Pues nada que el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que dio positivo a Covid-19 y eso no sería mayor problema, sin embargo, la semana pasada estuvo conviviendo muy contento en Palacio Nacional con gobernadores electos morenistas, degustando tamalitos de chipilín, puchero de res y arroz con puerco, entre otros deliciosos manjares y como el anfitrión no sigue las mínimas medidas sanitarias recomendadas en época de pandemia, como el uso del cubrebocas, pues ¿ellos por qué? ¿A cuántos habrá contagiado el michoacano?

