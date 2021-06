Serranía, la poderosa

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Terciopelo, en su salida del Metro

Un enigma de impunidad

Florencia Serranía deja la dirección del Metro de la Ciudad de México; la sustituye Guillermo Calderón Aguilera. Así de ligero, ninguna observación a la dama que hizo lo que quiso en sus estancias en el Sistema de Transporte Colectivo, donde dejó mucho que desear. Intocable en todos los sentidos.

Mientras la andanada mediática se desbordó señalando a todos los involucrados, como arte de magia, a ella se le encubrió con desplante hasta de cinismo, por parte de todos, incluyendo a Claudia Shinbaum y el mismo Presidente.

Son muchas las preguntas que el hecho exhibe ¿Qué favor de estado se le debe a la señora? ¿Acaso son favores personales al alto nivel? ¿Cuál es el secreto a su persona para no tocarla ni con el pétalo más sensible al no mencionarla? ¿Por qué cubrirla con el ropaje más público que conlleva al encubrimiento?

La señora Sheinbaum, en su estilo acostumbrado a calcar hasta en sus expresiones al Presidente, afirmó en la presentación del sustituto de Serranía: “Es un servidor público honesto que va estar al frente del Metro y como encargado del despacho del Servicio de Transportes Eléctricos se queda Martín López Delgado”.

Sobre Serranía ni una palabra, esconderla de la opinión pública como parte del manto sagrado para protegerla de toda responsabilidad. Simplemente llegó el nuevo y ella se irá, seguramente a atender sus habilidades en los negocios.

Documentos patrimoniales consultados por Emeequis, Serranía es dueña de Urban Travel Logistics, controla la mitad del capital accionario de Operadora de Trenes Mercurio, socia de ejecutivos y consejeros de experimentadas firmas del sector como Mercurio Leasing, Audingmex, Adingtraesa, Didimex, Grupo Prodi, y hasta la multinacional empresa energética Poyry. Leemos en El Universal.

La funcionaria destaca en la industria privada ferroviaria como CEO y cofundadora de Urban Travel Logistics obtuvo la operación del Tren Turístico Puebla-Cholula; de la Etram Ciudad Azteca y de la Etram Cuatro Caminos.

Ha formado parte del proyecto Smart Passenger, un sistema de prepago electrónico para transporte público y de Smart Parking, un sistema electrónico de pago para estacionamientos públicos de manos libres, con la Plataforma IAVE.

Como observamos, el currículum de Serranía se circunscribe al concurso empresarial de altos vuelos, pero en la operación técnica en materia del transporte en general, menos lo referente a la especialización aceptable sobre el multicitado Metro. Todo es inexplicable.

Lo menos explicable es la razón de apartarla de toda la batalla que significa el esclarecimiento en cuestión de responsabilidades a quienes rodea la masacre ocasionada por los múltiples defectos de la Línea 12. Ni los noruegos del dictamen se ocuparon de ella. Como si se hubiera recomendado excluirla ¡Qué poderosa!

rrrart2000@hotmail.com