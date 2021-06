La invasión del coronavirus

Punto por punto

Augusto Corro

Ante la pandemia de la Covid-19 las autoridades fueron frívolas. Al inicio de la invasión del virus, no le dieron la importancia necesaria.

Durante la invasión del virus, las encargadas de salubridad montaron un espectáculo vespertino para informar el resumen diario de los estragos que producía.

Cancelado ese estilo de informar de decesos y contagios ahora es difícil saber qué es lo que marca el semáforo sanitario.

Por ejemplo, en la Ciudad de México se supone que nos encontramos en el color amarillo de dicho semáforo; pero se vive como si ya estuviéramos en el color verde. Es decir, superada la pandemia.

La información, con buena o mala fe, surge a cada rato, por todas partes y, en el mejor de los casos, confunde. La población ya no se queda en casa. El aislamiento quedó atrás. Se relajaron las medidas sanitarias preventivas y sólo nos queda esperar el desenlace de esta confusión.

¿Se cumplieron las estrategias contra el Covid-19 por parte de los gobiernos estatales? La pregunta es obligada porque se informó de una posible tercera ola del coronavirus en varias entidades. Principalmente en aquellos estados donde es intensa la actividad turística, como son la península de Yucatán y de Baja California. En esas regiones se incrementó el número de contagios.

Nunca será tarde para que los gobiernos municipal, estatal y federal implanten una estrategia para controlar la pandemia que amenaza con más muertes y contagios.

La vacuna es importante para enfrentar al coronavirus, pero ya se demostró que no es suficiente. ¿Usted qué opina amable lector?

Los feminicidios

En lo que va de 2021 se registraron 423 feminicidios, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esa cifra de agresiones a las mujeres representó un incremento del 7.1% respecto al mismo periodo del 2020.

A mediados de junio, el delito de violación presentaba un aumento del 30%, mientras que la trata de personas llegaba al 47%.

Las mujeres viven en México en un escenario de violencia que no parece tener fin. Las cifras, los datos de los números no nos revelan la dimensión de las tragedias.

Al desaparecer la esposa, víctima del delito de feminicidio, los hijos se quedan a la deriva, con un futuro incierto; en su mayoría pequeños indefensos.

Con el confinamiento por la pandemia, también creció el porcentaje de mujeres agredidas en el núcleo familiar.

Está claro que no son suficientes las acciones para proteger a las mujeres. Se necesita la aplicación de medidas preventivas efectivas y la persecución de los agresores.

Las autoridades deben aplicar la ley con la severidad que exigen los diferentes casos. Es necesario evitar la impunidad. Los feminicidios y las agresiones continuarán porque no se va al fondo del problema. En nuestra sociedad se practica el machismo, como una conducta que es aceptada por todos.

En los hogares, son los propios padres quienes estimulan a los hijos a darle mal trato a las hermanas. Las mujeres son humilladas.

Mientras no cambie esa manera de pensar en las familias, los feminicidios continuarán, porque los machos no harán ningún esfuerzo para tratar dignamente a su pareja, a la mujer. No saben qué es eso.

¿Usted qué opina amable lector?

Cayó “La Vaca”

Aquí le informamos de una masacre registrada en Reynosa, Tamaulipas, hace alrededor de ocho días. En esa acción fueron asesinadas 15 personas al azar.

Los asesinos formaban parte del Cártel del Golfo, en la ciudad de Río Bravo.

La policía logró capturar a ocho presuntos implicados en la masacre. Entre otros de los capturados está Iván Alejandro “N” y/o Jorge Iván “N” alias “La Vaca”, el jefe de la plaza.

Esa banda de delincuentes, según dijeron las autoridades, era un amplio generador de violencia en la región Reynosa-Río Bravo-Matamoros.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com