Después de medio siglo de uso, equipo del Metro debe ser reemplazado

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Tras 52 años de servicio de la Línea 1 del Metro, es apremiante la renovación de vías, trenes y controles de pilotaje, declaró al tomar posesión el nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, Guillermo Calderón Aguilera, quien puso en evidencia la falta de mantenimiento que se ha traducido en accidentes y fallas en ese fundamental servicio.

Aunque evidentemente trató de no lanzar cargos contra su antecesora, Florencia Serranía, ni mucho menos contra los gobiernos federal o capitalino, al revelar sus planes el nuevo funcionario confirmó las suposiciones de que hace falta mantenimiento al Metro de la Ciudad de México.

Por ejemplo, Calderón Aguilera señaló que se deben adquirir nuevos trenes para la mencionada Línea 1 e informó que entre los proyectos relevantes que encauzará se encuentran la renovación y modernización de la Subestación de Alta Tensión Buen Tono, la cual fue afectada por un incendio a inicios de año y es el centro del suministro eléctrico de las Líneas 1, 2, 3,4,5 y 6.

Al respecto, precisó que, debido a las consecuencias que generó el siniestro, las Líneas de la 1 a la 6 del Metro operan con una menor capacidad, situación que continuará durante varios meses.

Si bien en la Línea 12, el dictamen inicial puso de manifiesto fallas en la construcción, en el resto de la red de ese transporte no hay tales antecedentes y, como lo confirmó Calderón Aguilera de manera indirecta, no hubo mantenimiento adecuado, pues no se explica que continuara en operación equipo con más de medio siglo de antigüedad.

Además, contra lo que acostumbra el presidente López Obrador, en este caso no se puede responsabilizar a los anteriores gobiernos “conservadores” o “neoliberales”, los cuales tuvieron la responsabilidad del mantenimiento durante casi tres décadas, mientras que la corriente política que actualmente gobierna el país conquistó el poder en la capital en 1997, es decir, hace 24 años, periodo en que, por lógica, se requiere mucho mayor mantenimiento que en la fase inicial.

Aparte del trágico accidente de la Línea 12 y el incendio en la subestación de Buen Tono, al que se refirió el nuevo director del Metro, con mucha frecuencia surgen reportes de fallas, accidentes o deficiencias que requieren con urgencia ser corregidas.

Por ejemplo, el pasado día 25 el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, como consecuencia de las inundaciones al exterior de las instalaciones, no hay servicio de la estación Peñón Viejo a La Paz de la Línea A. A través de Twitter, detalló que hay servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, por lo que pidió a los usuarios tomar previsiones.

El transporte señaló, unos minutos antes que, por la lluvia en algunas zonas de la Ciudad de México, el avance de los trenes era lento en toda la red, lo que podía ocasionar que se duplicara el tiempo de traslado.

Los aguaceros no son un hecho inusitado en la Ciudad de México. Ahora que oficialmente está de moda recordar a los pueblos originarios y sus grandes realizaciones, cabe recordar que los aztecas construyeron eficientes sistemas de drenaje para evitar inundaciones.

También es de notar que el impacto de las fallas y suspensiones ha sido menor por la disminución del número de usuarios durante la obligada reclusión por la pandemia. Calderón Aguilera destacó en su mensaje inaugural que, antes del ataque del coronavirus, el Metro trasladaba a más de 5 millones de personas por día y actualmente ha recobrado casi la mitad de esos usuarios que “ya regresaron a sus viajes ordinarios”.

AMLO confirma que no votará en la consulta

para juzgar a ex funcionarios… ya los condenó

En su conferencia mañanera de ayer, lunes, el primer mandatario confirmó que no votará en la consulta a la que convocó al “pueblo sabio” para determinar si se juzga a los cinco anteriores presidentes de la República -Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña- pero que a final de cuentas la Suprema Corte de Justicia convirtió en un galimatías dirigido contra, prácticamente, cualquier ex funcionario.

Todo indica que precisamente por esa indefinición, la tan publicitada consulta desde el gobierno y el partido oficial, Morena, tendrá escasa respuesta de los electores, pero en el caso del primer mandatario parece justificada su decisión de no participar, pues sea cual sea el resultado del ejercicio, él ya juzgó a sus antecesores y los encontró culpables, aunque hasta ahora por razones desconocidas no ha procedido penalmente contra ninguno de ellos.

Una prueba de que López Obrador ya juzgó y sentenció la dio a conocer ayer mismo en su cotidiana aparición en los medios electrónicos. Allí aseguró que los cárteles de la droga surgieron en México durante el periodo neoliberal.

En opinión del jefe del Ejecutivo federal, el modelo neoliberal auspició la aparición y crecimiento de organizaciones criminales como “el grupo Sinaloa o del Golfo” al grado de que autoridades y criminalidad “se entendían muy bien” y en la actualidad la violencia que se vive en el país es producto de las viejas prácticas.

¿Por qué tenemos todavía altos índices de homicidios?, se preguntó el primer mandatario, quien en seguida se respondió:

“Porque se arraigaron las prácticas de violencia, se permitió la creación de grupos que crecieron al amparo del poder, ahí está el caso del señor García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública y estaba al servicio de uno de estos grupos. No surgieron estos grupos en estos dos años y medio que llevamos nosotros, el grupo Sinaloa ya lleva su tiempo, el del Golfo también y su historia, cómo se constituyeron, el de Jalisco, lo mismo; el grupo de Guanajuato que tanta violencia genera. ¿Cuándo se constituyó? Pues todos en el periodo neoliberal porque había una asociación delictuosa, porque se protegía a los grupos, no había una separación entre autoridad y delincuencia, además eran dos delincuencias, y se entendían bien, la llamada delincuencia organizada y la de cuello blanco”, sostuvo López Obrador.

Sin mencionar el caso del fallido operativo para capturar Ovidio Guzmán, el hijo del poderoso “Chapo” del mismo apellido, o su deferencia personal de detener su comitiva para saludar a la madre de ese mismo capo, el presidente López Obrador sostuvo que el surgimiento de las organizaciones criminales en México justifica que los ciudadanos participen en la consulta programada para el 1 de agosto de este año, a fin de que se castiguen los abusos y atrocidades del pasado por parte de quienes saquearon al país “por encima del pueblo y a costa de todo”.

No, no explicó cómo actuará su gobierno en caso de que se produzca una respuesta positiva del “pueblo sabio” o si dejará todo en manos de la “autónoma” Fiscalía General de la República.

Suprema Corte autoriza el uso “recreativo” de la mariguana

Acusados con frecuencia de conservadores y de no atender a los reclamos sociales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia dieron la cara frente a un asunto que no han podido resolver los diputados ni los senadores, al confirmar que no es delito el consumo lúdico o recreativo de la mariguana.

Lo que sí, precisaron los integrantes del máximo tribunal del país, que su fallo no autoriza, “en ningún caso, importar, comerciar o suministrar” mariguana.

En realidad, no se trata de nada nuevo, pues con anterioridad la Suprema Corte de Justicia ratificó amparos que protegen a consumidores de mariguana con fines lúdicos y, además, declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Salud que consideraban delito el consumo de esa droga, al grado que ordenó al Congreso de la Unión modificar esa norma para ajustarla a los criterios de la Constitución.

Diputados y senadores no han podido llegar a un acuerdo de una reforma que cumpla con los criterios exigidos por la Suprema Corte. El pasado 30 de abril venció la tercera ampliación del plazo fijado por la Corte para que el Congreso cumpliera su mandato y seguramente habrá que esperar hasta que entre en funciones la siguiente LXV Legislatura, a partir del 1 de septiembre venidero.

Aunque todavía no hay claridad en torno a la comercialización de la mariguana, se estima que el fallo de la Corte autoriza a los ciudadanos solicitar permisos para consumir, portar y fumar mariguana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

