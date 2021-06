Federico Barolin trae a México su “Banda Gástrica Virtual, ideal para bajar de peso

Federico Barolin el es un Coach Internacional en Programación Neurolingüística, que viene a México para ofrecer una gira nacional por 13 ciudades, donde mostrará su método para bajar de peso denominado “Banda Gástrica Virtual”, un procedimiento de hipnosis que hace creer al cerebro que el estómago es más pequeño de lo que realmente es, con el fin de limitar la cantidad de alimentos que se ingieren y producir con ello la pérdida de peso.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, declara que “es un seminario que vengo trabajando desde 2013, se trata de lograr una transformación mental interna que les permita estar mejor internamente y con ello controlar mejor sus hábitos, porque el objetivo es mental, porque en general la gente no puede tener buenos hábitos porque tiene apetito en exceso proveniente de un malestar emocional, llamado ansiedad”. De modo que cuando empiezo a trabajar como nutriólogo le decimos a la gente lo que tiene que comer, pero el problema no radica tanto en que no sepan qué comer, porque de hecho lo saben, hacen todas las dietas, lo que pasa es que no pueden, es como tener un monstruo, que los hace comer más”.

De modo que “como nutricionista y amante del poder de la mente, me dije ‘ayudaré a la gente a cambiar su mente’, tener buenos hábitos y adelgazar. En 2013 lo hice con mis pacientes teniendo en cuenta s su mente, y ahora traemos el seminario, ya estuve en México antes, pero ahora vengo a 13 ciudades”.

Sobre la investigación para desarrollar su método, nos contó “ha sido todo trabajo de campo, entre las redes sociales donde recabo cientos de miles de mensajes, más el trabajo con mis pacientes, me di cuenta de que deben cambiar la mente y noté muchas cosas más. De hecho tengo un libro con las 7 claves del adelgazamiento definitivo, es meterme a hablar con la gente entenderlos, había muchas cosas que se repetían y les ayudo a decirles como manejar los fracasos, de entrada no llamarlos así, tener cambios para siempre, fui uniendo nutrición con programación neurolingüística y le di forma al seminario en 8 años”.

El método de banda gástrica virtual, en palabras del especialista “es un método que usa la hipnosis para que la gente crea que está operada de banda gástrica, suena loco, pero la mente no diferencia entre lo real y lo imaginario, por lo tanto, si tienes en tu cabeza que estás operado realmente logran un descenso en la forma de comer”.

Pero no todo queda solo en la hipnosis, pues “trabajo con mi esposa, somos nutricionistas, el seminario es un acompañamiento posterior por Facebook que es exclusivo para quienes toman el seminario, también sesiones semanales de zoom, ahí hablamos de nutrición y alimentación, no es solo comer poco cambien es comer bien”.

Del sobrepeso genético como tal afirma que no existe, “lo que sucede es que una persona puede tener mayor predisposición a engordar, pero lo que se hereda son los hábitos, habitualmente vemos que hay personas que sus padres son obesos, y entonces tienen grandes chances de ser obesos, pero no es un tema de genes es de herencia de hábitos, hay que tener cuidado”.

El seminario en todo caso “está dirigido a todas aquellas personas que quieran adelgazar y mantenerlo para siempre, que asistan por voluntad propia es importante, que quieran cambiar, personas mayores de 14 años y en caso de ser menores de 18 deben estar acompañados de un adulto, no importa cuánto sobrepeso tienen, el objetivo es cambiar los hábitos. No trabajo como tal para que la gente haga actividad física, pero es siempre importante, si bien, la gente está mareada con el perder peso, con tantos métodos, el adelgazamiento se da cuando alguien come saludable y hacen ejercicio, es más importante comer bien”.

Finalmente, nos cuenta un caso de éxito “en particular es una señora con quien tenemos una linda relación, ella tiene 73 años y fue con 70 al seminario, logró bajar 35 kilos y hoy los mantiene, soy un agradecido porque siempre me escribe, es una caso extraordinario por la edad. También un hombre bajó más de 45 kilos en los primeros 6 meses”.

Invitó cambien a la gente a que “Vayan a mi canal de Youtube, adelgazar se puede también vayan a la conferencia donde hablo de las 7 claves del adelgazamiento”. La primera presentación el doctor será el 26 de junio en la Ciudad de México, en el hotel NH Collection Reforma.

