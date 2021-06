Otra “chimoltrufiada” de López-Gatell

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Conforme dice una cosa, dice otra

Lambisconería, ¿arma contra el covid?

Niños con cáncer, desprecio del Poder

Son una minoría que sufre y no vota

Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza

una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada

Mijail Bakunin (1814-1876) Revolucionario ruso

Ayer comentamos en este espacio la sandez dicha por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y aplaudida por un grupo de caricaturistas que lo invitaron a un programa de televisión gubernamental.

Manifestar su desprecio, odio, desdén e incluso acusarlos de ser insurrectos que buscan un golpe de Estado, es simplemente un acto despreciable que demuestra la vileza de un sujeto que lo único que ve es una justificación idiota a un hecho grave de incompetencia burocrática.

Pero, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó empatía con los padres de los niños que viven inmensos dolores y tienen la esperanza de sanar del cáncer.

El Presidente reconoció la falta de medicamentos y habló de la estrategia para lograr la adquisición, incluso pidiendo la fabricación en países como Japón. Lo único cierto es que no hay medicamentos para los niños y, contrario a lo que afirma López-Gatell, no son 20, sino decenas.

Es más, aunque fuera un niño, es suficiente para que se mueva el gobierno para salvarle la vida o disminuirle el dolor.

Al término de la conferencia mañanera de AMLO, un grupo de reporteros entrevistó a Hugo, quien de inmediato, pese a que lo dicho por él está grabado, dijo que le distorsionaron sus dichos, una justificación totalmente falsa. Y cambió su discurso y dijo que simpatizaba también con los padres que hacen manifestaciones cotidianas para exigirle al gobierno medicinas, responsabilidad que está en manos de López-Gatell y que no ha cumplido.

Es más, le ha informado falsedades a AMLO, quien ha dado fechas en que se complete y da su palabra de que tendrán esos niños las medicinas.

Por si se le olvidó al funcionario más cuestionado por su habilidad para luchar contra la pandemia contra la Covid, que ha dejado 700 muertos (oficialmente se habla de 250 mil), pero aquí tenemos esto para refrescársela, la memoria.

Al acusar al PRI y al PAN, así como a las empresas farmacéuticas, aseguró si ninguna prueba, que en caso de tenerlas no las ha presentado ante el Ministerio Público:

“Entonces agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez, y el cáncer que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces, crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta es una mentira, que no tienen medicamentos… Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quiere tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta: ¿Por qué, si los niños de México no tienen medicamento, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio”.

Pero esto es lo que buscó para salir del paso. Lo grave es cuando sostuvo que fue el involucrar a los padres de niños con cáncer en una revuelta; en un golpe de Estado. Está grabado señor López-Gatell. Debes hacerte responsable de lo que dicen y si te equivocaste, debes disculparte públicamente, lo que no ha hecho y arrogante burócrata de oropel.

PODEROSOS CABALLEROS

AGUASCALIENTES: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, colocó la primera piedra de las nuevas instalaciones de la empresa Sensata Techonologies y puesta en marcha de su laboratorio.

CLASE MEDIA: El Banco Mundial advirtió que en América Latina la pandemia redujo el porcentaje de la población que representaba la clase media, en el caso de México, disminuyó del 30.6 a 27.6 por ciento. Estas clases medias son el motor de los países y sus economías, que generalmente no sirven a los gobiernos, ya que no buscan servir a un político, sino a una nación completa.

NUEVO LEÓN-TAMAULIPAS-DESAPARICIONES

Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza, de Vaca, se enfrascaron en un proceso de separación de responsabilidades sobre las desapariciones en la carretera entre Reynosa y Monterrey. Se echan la pelotita con expresiones del lugar donde ocurrieron los delitos; sea en territorio de uno o de otro. Mientras los familiares de las víctimas siguen en la angustia y les vale un pepino donde ocurrieron los hechos. Lo importante es que están desaparecidos y nadie se atreve a rescatar a las víctimas. En pocas palabras necesitan saber si sus familiares están vivos o muertos. Desaparecen mujeres, niños, ancianos, choferes de transportes. De todo y el crimen organizado actúa con total impunidad. Esto gracias a la clase política irresponsable e incompetente.

TOKS: Restaurantes Toks, la cadena de restaurantes perteneciente al consorcio Grupo Gigante de Ángel Lozada, celebra 50 años de sabor en México. llega a su primer medio siglo de existencia con más de 7,000 colaboradores, 192 unidades en operación en más de 20 estados y ciudades del país como Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Quintana Roo, entre otros.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos