El sistema de salud, en franco deterioro, por no decir en la calle

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El sistema de salud de México siempre, desde hace años, padece de serios problemas que persisten a la fecha, pero debemos de reconocer que también se han hecho cosas muy importantes en materia de atención a los ciudadanos. Una de ellas fue el Seguro Popular que atendió satisfactoriamente a miles de mexicanos y que hoy en día se preguntan por qué lo cancelaron.

El Insabi no ha estado al nivel que el Seguro Popular tenía, ni por asomo. No ha podido ni siquiera comprar los medicamentos necesarios. Sí antes padecíamos desabasto de medicamentos por diversas causas, hoy es el colmo que ni siquiera el sector salud pueda comprar medicamentos, aunque todos los días nos dicen: “estamos trabajando día y noche”, pero los medicamentos no llegan.

La prueba fehaciente y que resulta inhumano y miserable, es el asunto de los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, que durante los gobiernos anteriores siempre los hubo, en ocasiones se retrasaban, pero llegaban y los niños eran atendidos, hoy no es así. Esto es inhumano, mezquino y miserable, no encuentro otras palabras.

Los padres de familia han recurrido a todo los que está a su alcance para lograr atender a sus hijos. Todos lo haríamos y lo que obtienen son largas o tratamientos parciales, que no sirven de nada. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, que en un principio gozaba de buena reputación en el sector y sabe perfectamente los tratamientos deben de ser completos, ahora no ha figurado, ni ha hecho algo al respecto, simplemente ha desaparecido nunca ha realizado su función como funcionario líder en el sector salud, como debería haberlo hecho desde el primer día, López-Gatell, se lo “comió” y decidió sólo conservar la chamba, valiéndole un pepino su trayectoria profesional.

Una más del zar contra la Covid 19 en su papel de portavoz del sector salud y asegura que “la idea de que los niños con cáncer y no tienen medicamentos es parte de una campaña internacional que tiene una visión casi golpista”. Sí, es increíble lo que ha este señor le pasa por la cabeza. Ahora resulta que los padres de familia y sus hijos que con todo derecho piden medicamentos, son parte de un plan internacional golpista, para derrocar al gobierno. Por favor, esto ya es el colmo. legisladores del partido que sea, por favor hagan algo.

Lamentablemente no existe alguien con capacidad para sacar adelante al sector salud en este gobierno. De que existe profesionales aptos para ello no cabe la menor duda, pero en el gobierno no lo ven así, para ellos todo lo hacen bien, requetebién.

Ante las respuestas los padres de familia con sus hijos enfermos reclaman y con toda razón como lo reconoció el mismo AMLO. “No queremos medicamentos a cuentagotas. No buscamos soluciones parciales”, porque las terapias para el cáncer incompletas son inservibles para los pacientes, afirmó la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, en una carta abierta a la opinión pública.

Los padres de familia y pacientes mayores, no solo menores de edad, afectados por el desabasto de medicinas indicaron que ya no confían en las autoridades porque hacen promesas y no las cumplen. Este es un buen argumento y razón porque la clase media, aspiracionista, dejó de votar en la ciudad de México por Morena y su gobierno, más claro ni el agua. Eso

Estimado Lector podemos entender que en el pasado pudiesen haber existido actos de corrupción, malos manejos, etc. En la compra de medicamentos. Se la compro, investiguen, presenten las denuncias y corríjanlo. Pero lo cierto es que después de 2 años y medio de este gobierno no hayan podido ni siquiera comprar los medicamentos necesarios para la población, estamos verdaderamente en la calle en el sector salud.

Y esto es más un capricho que otra cosa. En México existen laboratorios 100% mexicanos con la capacidad tanto física como técnica para elaborar los medicamentos que requiere el país. Tal vez uno que otro no, pero la mayoría. Tenemos laboratorios de primer nivel que no le piden nada a los extranjeros, alemanes, suizos, italianos, americanos. Los tenemos en casa y por necedad, no les compran los medicamentos que requerimos, prefieren comprarlos en Guatemala, como sucedió en estos últimos días.

Pero este gobierno insiste en que están combatiendo la corrupción en el sector salud. Tal vez así sea, pero a costa de la vida de inocentes menores y pacientes que lo único pecado fue creer en este gobierno.

Así las Cosas, no baje la guardia, seguimos en emergencia y la Covid está presente en todo el país, los contagios siguen dándose, aunque nos digan que sólo un 12 o 15 por ciento. Tenemos al día de hoy más de 2 millones de infectados y 233 mil muertos. Usted dice. Hasta pronto.

