Monreal truena contra la SCJN: su resolución sobre la mariguana “generó gran embrollo y confusión”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

“… creo que la (Suprema) Corte ha generado un gran problema en la práctica… en el discurso la (su) solución puede ser excelente… pero en el momento de la operación y la ejecución, esa resolución es un gran embrollo, un gran problema el que va a provocar”.

Tranquilo, pausado, pero absolutamente severo, sin concesiones, el zacatecano emitió así su juicio sobre la decisión de los ministros de declarar inconstitucionales 5 artículos de la Ley de Salud que sancionan y limitan el uso lúdico de la mariguana, así como su cultivo, producción, transportación y comercialización y ordenó a la Cofepris emitir autorizaciones a mayores de 18 años que soliciten todo o cualquiera de estos rubros.

No dijo Monreal que la Suprema Corte se excedió, pero lo sugirió claramente al indicar que lo único que cada autoridad puede hacer es lo que está determinado por la Constitución, y la Carta Magna no dice que la Corte pueda legislar.

“… lo que hizo la corte fue declarar inconstitucional los artículos de la ley de salud y eso no es normal, porque no puede legislar. el único que puede emitir reglas jurídicas es el Congreso… la Corte indicó que Cofepris (debía) expedir autorizaciones para siembra, cultivo, transporte y comercialización de la marihuana de manera individual a mayores de 18 años… pero Cofepris no puede emitir lineamientos que sean normas generales”.

Por lo demás, advirtió que la Suprema Corte “no es nuestro jefe y no dependemos de ella”. Y cuando hace meses le dijo al Senado que debía legislar esta materia (sobre el uso médico y lúdico de la marihuana junto con su producción, transportación y comercialización”), el Senado decidió en forma soberana no hacerlo.

Y no lo hizo porque en el largo y farragoso debate y sus planteamientos, siempre prevalecieron enormes intereses ajenos.

Monreal consideró que la resolución de la Suprema Corte dejó en claro que los ministros y senadores debieron acercarse más entre ellos y platicar todo sobre el caso, “pero no lo hicieron”.

Una vez emitida esta resolución, agregó el zacatecano, la Suprema Corte no sólo ha generado un gran embrollo y problema que se va a reflejar en la práctica y operación del uso y todo lo demás de la marihuana, sino que crea una falsa expectativa, porque al final no se va a poder no consumir, ni producir, ni transportar y menos comercializar la marihuana como muchos creen a partir de la resolución de los ministros.

Y nada de eso puede ocurrir porque las Leyes penales y otras continúan vigentes y continuarán hasta que el Senado y el Congreso no legislen una nueva ley que se convierta en norma general.

Otra cosa que ha creado la Corte, dice, es confusión.

De entrada, explicó, será complicado diferenciar entre consumidores y comercializadores, entre quienes siembran para su autoconsumo y quien los hace para uso industrial y comercial.

Ante la indiferencia general, escala el conflicto entre priistas

Nadie los peló. Ni diputados, ni gobernadores, ni ex gobernadores, ni senadores o sus coordinadores, bueno ni la militancia, nadie ha salido a sumarse o a reivindicar el movimiento contra Alejandro Moreno y su Comité Ejecutivo estallado anteayer por el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez en exigencia de la renuncia del campechano al liderazgo del tricolor.

Ayer, el abogado del PRI los denunció ante la FGR por asociación delictuosa y secuestro.

La verdad es que, sin apoyo de las bases y cuadros de ese partido, el movimiento de Ulises y Nayelli no tiene más futuro que el fracaso. Creo que se dejaron llevar por la emoción.

