Luis Lauro regresa libre y dispuesto a triunfar

Después de 5 años

Ahora el cantante afirma “Vivo para mí”

Arturo Arellano

Después de cinco años fuera de la escena musical y recordando sus éxitos “Solo”, “Aliento”, “Inevitable” y su dueto “Muero por ti” junto a Danna Paola, seguido de su último sencillo “Adiós” con el cual decidió mostrar abiertamente su sexualidad ante el mundo, Luis Lauro decide regresar totalmente independiente y a su manera.

De tal manera que, llevando el control creativo de su proyecto musical y de imagen, y tras vencer en fuertes batallas personales, Luis Lauro regresa como un artista más maduro, seguro y decidido a expandir su audiencia y ganarse un lugar en el mercado del pop latino.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, habló sobre “Vivo para mí”, su más reciente sencillo. “Me fui por más de 5 años de hacer música, este regreso lo hago con pasos firmes, de entrada con el nuevo sencillo, me ha ido muy bien, subí el video y a la primera semana logré mas de 100 mil visitas, ahora pasaron unos días y ya va para las 400 mil, los comentarios me impresionan no solo es el típico ‘qué bonito’, sino que estuvieron esperándome por años para que regresara y ahora por fin estamos juntos, mis fans y yo”.

Describe que “todo ese tiempo ausente en mi depresión y batallas internas, pensé que estaba solo, pero no, ahí estaban mis fans esperándome, preocupados por mí y se los agradezco, la mejor manera de darles las gracias será haciendo música, siendo mejor persona para ellos” y aclaró que “no me fui por decisión propia, siempre tuve la pasión, las ganas, la ambición de alcanzar las cosas, pero desgraciadamente pasaron muchas cosas, que no me permitían avanzar, no quiero ser una víctima, porque realmente si no estás listo para las cosas, no te van a llegar, por eso agradezco lo que esta sucediendo ahora”.

Asimismo, reconoció que “pensaba que estaba pasando por cosas muy difíciles, pero ya después de 8 años sobrio, puedo aceptar que estaba con batallas de alcohol, además de que me habían llenado la cabeza de basura de que no servía para nada, y que no lo iba a lograr.

Por más que había oportunidades, nada pasaba y las cosa se iban empeorando, hasta que llegó la pandemia, me puse a hacer un trabajo interior y encontré mucho coraje, no solo con la gente que me hizo lo que era y estaba siendo, sino conmigo, por creer que era un mediocre que no iba a ser nada, lo permití y estaba enojado conmigo mismo. Pero nos hemos levantado y venimos más fuertes”.

Para dar vida a su nuevo proyecto “dejé de esperanzarme a que llegaría una disquera, un mánager, así que vendí mi carro, todas mis cosas y me financié este inicio, que ahora pongo en manos de Dios. Justo después de todas las batallas sale esta canción, la compuse con mi productor, para mí fue especial y no fue la primera, que hicimos, pero sí quise que fuera el primer sencillo, es un himno de amor propio, que te hace sentí fuerte, con esta canción le digo a las personas que me dijeron que no iba a poder, que aquí sigo y aquí seguiré”, concluyó.