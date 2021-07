Revocación de mandato y III informe

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que un 72% de los mexicanos respalda su administración, a tres años de iniciado su mandato.

Y pese a ello, se someterá a consulta para que el pueblo decida si continúa o no, aunque reconoció que no se ha desterrado por completo la corrupción ni la seguridad nacional es óptima, pues hacen falta aspectos que definir, pero al final del encargo se verán los resultados.

Esto, principalmente en el aspecto económico, pues no sólo el país ha resultado afectado por la pandemia, sino el mundo entero ha zozobrado ante la Covid-19 y a muchos países ha dejado maltrecho, al seguir fórmulas caducas, pero recomendados por los organismos internacionales.

Sin duda, hace falta convencer con hechos a los inconformes; proveer de medicamentos a los niños con cáncer y garantizar las plazas a los profesionales que atienden la educación y la salud, son demandas de muchas décadas que la población espera resolver. En tanto, los tres primeros años son bien evaluados por los partidarios de la IVT.

Turbulencias

Aureoles y las banderas políticas

Sin duda, que el gobernador Silvano Aureoles Conejo está en su derecho de aspirar a otras posiciones políticas e impulsar el PRD, pero no es conveniente que lo haga por encima de los intereses de Michoacán, la entidad plural y pluriétnica que gobierna. Ni don Lázaro Cárdenas ni la familia Calderón, por señalar algunos michoacanos destacados, consideramos en que en su derecho de audiencia que reclama al presidente López Obrador arrastre a un estado, como es el caso también del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que intereses personales los presentan como colectivos para ganar simpatías en su lucha política… El que sí está en lo correcto es el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, priista de cepa, que una vez que dejó el cargo en Oaxaca se ha dedicado a denostar a las sucesivas dirigencias priistas con la bandera de democratización, pero ya como ciudadano y priista dedicado a actividades políticas sin involucrar intereses colectivos… Y en realidad, el fondo de la disputa por los restos del tricolor está en la candidatura presidencial. Alejandro Moreno Cárdenas cometió el error de anunciar, anticipadamente, que buscará ser postulado por el tricolor y la alianza que ha conformado, pasando por encima de los acuerdos previos que lo llevaron a la dirigencia nacional… Ante dirigentes estatales de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el secretario general de la UNTA, Álvaro López Ríos, criticó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su informe de gobierno que dio este jueves porque el país no avanza y se aleja de la autosuficiencia de granos básicos, pues las importaciones de este grupo de productos se incrementó en 13.6 por ciento a Mayo de 2021 lo que representan 16.73 millones de toneladas con lo cual el gobierno pagó un monto que asciende a 6,295.2 millones de dólares, mientras que la producción disminuyó 2.8 por ciento. Al presidir el Consejo Nacional de Dirigentes de la UNTA, dijo que en los tres primeros años de gobierno de López Obrador, la Cámara de Diputados ha recortado el presupuesto al campo en más de un 40 por ciento además ha eliminado más de 30 programas de apoyo productivo para los agricultores del sector social. López Ríos sostiene una confrontación personal con el presidente López Obrador pues afirma que tiene pruebas de que el mandatario, siendo dirigente opositor, recibió una jugosa mesada del extinto Manuel Camacho Solís para abandonar el plantón histórico en Paseo de la Reforma.

