PJCDMX refrenda con semana de actividades compromiso institucional con la comunidad LGBTTTI

Durante cinco días el órgano judicial capitalino organizó, de manera virtual, la proyección de cuatro cortometrajes y cuatro conferencias magistrales, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI

Tras cinco días de actividades, en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) concluyó la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI, con las que se refrendó el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, el reconocimiento a la diversidad sexual, la igualdad y la no discriminación.

Durante la semana pasada, se proyectaron un total de cuatro cortometrajes alusivos a la efeméride, los cuales fueron comentados por seis magistradas del órgano judicial capitalino; asimismo, se efectuaron cuatro conferencias magistrales, y se contó con la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, y de especialistas, académicos, defensores de los derechos humanos del ámbito federal y local, entre otros.

En el cierre de las actividades, todas de carácter virtual, la magistrada María de Jesús Medel Díaz, de la Sexta Sala Penal, a nombre del presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, subrayó los logros alcanzados en temas como la adopción de menores por parejas del mismo sexo, sin mayores restricciones salvo las que marca la ley para cualquier ciudadano.

A cargo del ministro del máximo tribunal del país, Juan Luis González Alcántara Carrancá, estuvo la conferencia magistral Adopciones homoparentales, durante la que enfatizó que impedir que niñas y niños sean adoptados por una pareja del mismo sexo implica vulneración al interés superior de los menores de edad.

En tanto, el juez Segundo de Proceso Oral en Materia Familiar, Eduardo García Ramírez, impartió la conferencia Infancia trans, en cuya disertación afirmó que la reasignación sexual que decida una persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su físico constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad.

También se impartieron las conferencias Derechos de la familia diversa, a cargo de la relatora sobre derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Flávia Piovesan; y Avances y desafíos de los derechos de las personas LGBTTTI en la Ciudad de México, por Rubén Morales Beltrán, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del gobierno local.

Las actividades incluyeron, asimismo, la proyección de los cortometrajes El casamiento; Niños rosados, niñas azules; Love is all you need y Vestido nuevo, en los que se abordan diferentes fenómenos y problemáticas a las que se enfrenta la comunidad LGBTTTI, pero también personas ajenas a ésta a partir de la construcción social de estereotipos.

Una vez concluidas las proyecciones de éstos, magistradas del órgano judicial capitalino aportaron sus comentarios a los participantes en las actividades, desde su perspectiva profesional.

Los comentarios corrieron a cargo de las magistradas Rosalinda Sánchez Campos, de la Octava Sala Penal; Sara Patricia Orea Ochoa, de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes; Marfa Albarrán Montaño, de la Octava Sala Civil; Rosario Marenco Ortega, de la Cuarta Sala Civil; Rebeca Pujol Rosas, de la Primera Sala Familiar y Edilia Rivera Bahena, de la Cuarta Sala Familiar.

Con motivo de esa conmemoración, puesta en marcha por el presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, y la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat espacios de la Ciudad Judicial del PJCDMX se pintaron con los colores alusivos a la comunidad LGBTTTI.