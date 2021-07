“Gas Bienestar” no asegura frenar el encarecimiento del gas LP

Miguel Ángel Rivera

El precio del gas doméstico LP subió 2.91% en junio, para acumular un aumento de 20.56% en los primeros seis meses de 2021. En 12 meses, el alza de precios del combustible es de 30.58%.

Los precios de los energéticos suben 6.25%, en el periodo diciembre 2020 a junio 2021.

Los datos, aparecidos en el portal , provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo autónomo de gran prestigio por la confiabilidad de sus estudios, aunque eso mismo le ha ganado enemistades en las filas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación al dejar al desnudo problemas nacionales, como ese en este caso el aumento del precio de un artículo básico para el grueso de la población nacional.

El problema es de tal dimensión que ameritó la intervención directa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues entre otros aspectos le impide cumplir con una de sus principales promesas de campaña: reducir el precio de los combustibles o, al menos, impedir que se encarezcan. “No a los gasolinazos”, fue el lema que se popularizó con vistas a las elecciones presidenciales de 2018.

En el caso específico de las gasolinas, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha tomado diversas medidas para evitar el alza de precios, incluida la compra de una refinería de Texas, parte de la cual ya era propiedad de Pemex.

En lo que respecta al gas LP o doméstico, el primer mandatario anunció que el gobierno federal pondrá topes a los precios al público y creará la empresa “Gas Bienestar” destinada a distribuir gas lo que considere un precio justo, sin que las empresas particulares dejen de participar, para incentivar la competencia.

También advirtió que se establecerá un mecanismo para fijar precios máximos, medida que se empezará a aplicar en la Ciudad de México, dónde se han disparado más los precios.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador explicó que la medida responde a que no ha logrado cumplir con su compromiso para que no aumenten los precios del gas LP.

Como siempre, aprovechó para responsabilizar a otros de este encarecimiento. Aseguró que existen cinco grandes empresas distribuidoras que controlan casi la mitad del mercado nacional y obtienen márgenes de utilidad muy altos.

El Presidente aseguró que su gobierno no subsidiará la venta del gas, pero que el margen de ganancia será pequeño y ello permitirá ofrecer el combustible a un menor precio que el actual.

El primer mandatario aseguró que la nueva empresa quedará constituida en tres meses y que al entrar en operación se va a lograr que el precio del gas doméstico no aumentará más allá de la inflación. Venderá cilindros de 20 y 30 kilos que, por lo general, son los que consume por lo general la población de menos recursos.

“No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, entre otras cosas además de afectar la economía popular pues me está dejando a mi como demagogo, como mentiroso”, aseguró López Obrador.

“Miren de 13.50 pesos que vende Pemex, a 20.94 al consumidor, al usuario final, y esto no era así, esto no sucede en el caso de las gasolinas, entonces vamos a competir”, detalló el primer mandatario.

El culpable del aumento en el precio

del gas es el gobierno, sostiene el PAN

A pesar del optimismo oficial, el anuncio de la creación de “Gas Bienestar” no generó mucho optimismo, pues, para empezar, nuestro país es deficitario en ese combustible. En términos generales, del total del abasto nacional de gas LP, Pemex produce alrededor de 40 por ciento e importa otro 20 por ciento, mientras que el 40 por ciento restante es abastecido por empresas privadas.

Dicen los conocedores que México podría producir suficiente gas para su consumo, pero Pemex no ha realizado las inversiones necesarias para abastecer el mercado interno, porque resulta más redituable extraer y vender petróleo crudo, además de que el principal proveedor de México, el vecino estado de Texas, tiene los precios más bajos del mercado internacional y por lo tanto resulta más económico importarlo.

Por lo pronto, ante el anuncio de la creación de “Gas Bienestar”, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México -considerada la favorita del presidente para sucederlo en el Ejecutivo- expresó su respaldo a las medidas anunciadas.

Es una excelentísima noticia para los habitantes de la ciudad, creo que es muy buena en dos sentidos: una, es Pemex quien suministraría este servicio; es decir, una, es la empresa del Estado en energía. El gas LP se obtiene, ya sea como derivado del petróleo o también como condensado de gas natural, es el principal combustible doméstico en la Ciudad de México; y, el que no haya intermediarismo, pues va a permitir que haya un precio adecuado a la población, manifestó la gobernante capitalina.

Por el contrario, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez aseguró que la creación de la empresa pública “Gas Bienestar”, anunciada este miércoles por el presidente López Obrador, es resultado del incumplimiento de las promesas de campaña de disminuir el precio.

El legislador panista dijo que el responsable de los altos precios del gas LP en México es la mala gestión de Pemex y la falta de subsidios por parte del gobierno federal.

El senador panista afirmó que esta falta de apoyos se debe al derroche del Jefe del Ejecutivo en sus proyectos faraónicos inviables. “Al Presidente se le olvidó que esos son precios del mercado y que para que estén más baratos hay que meterle subsidios y ¿por qué no le mete subsidios? Pues porque ya no hay dinero, ya se lo acabó”, sostuvo el legislador.

Reconoció que los precios del gas en México sí dependen de las empresas gaseras, “no lo dudo, pero ¿quién les vende el gas a las empresas gaseras? Pues Pemex”. Además, el legislador sostuvo que la creación de esta nueva empresa es también un distractor más para que la población olvide otros temas importantes como el desabasto de medicamentos, la mala gestión de la pandemia, la inseguridad y la militarización de la seguridad pública.

Por su parte, Fernando Canales, quien fuera secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, comentó que crear “Gas Bienestar” no es la mejor estrategia para cumplir con el objetivo de tener mejores precios, ya que poner en operación una empresa de este tipo requiere de un sistema de almacenamiento y distribución muy complejo.

En entrevista con Azucena Uresti, para Grupo Fórmula, el ex funcionario señaló que una mejor estrategia sería propiciar un sistema de competencia efectiva en el mercado entre los cinco proveedores que se encuentran actualmente.

Además, recordó que el energético tiene precio controlado, que se determina mediante un decreto que expide mes a mes el secretario de Economía.

Tampoco en el sector privado se considera viable el proyecto del presidente López Obrador.

También entrevistado por Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México, Clima y Energía (PMCE), señaló que no será la mejor estrategia, ya que su creación costará por lo menos 11 mil millones de pesos.

“Yo no veo que sea buena estrategia, va a ser muy cara, solamente entre camionetas repartidoras y terminales para almacenar el gas costará cerca de 11 mil millones de pesos, esto haciendo cuentas muy conservadoras. Es muy complejo que haya esto en tres meses y que haya un subsidio para bajar el precio del gas”, señaló. El especialista añadió que el precio del gas LP es determinado por el mercado internacional y la creación de Gas Bienestar sólo provocará que la deuda de Pemex se eleve más de lo que lleva en este año.

Consideró que si se crea esta empresa le pasará lo mismo que otras iniciativas de la actual administración, es decir, se realizará a medias y no se consolidará “y lo que sí se logrará será subir los costos a Pemex”, dijo.

Recordó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hizo una serie de recomendaciones al gobierno federal y a algunos legisladores para bajar los precios de este combustible; sin embargo, no fueron aplicadas y lo que se necesita es un marco regulatorio y normativo que permita bajar el costo.

Aconsejó que en lugar de invertir en la creación de “Gas Bienestar”, el dinero se destine a un programa para otorgar calentadores solares.

