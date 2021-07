Bienestar, jóvenes y ancianos, votos a Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Exigen a los abuelitos “prueba de vida”

Son víctimas de trámites y vejaciones

Estos programas no desaparecerán

Jóvenes inactivos, reciben 3 veces más

La juventud tiene el genio vivo y el juicio débil

Homero (VIII AC-VIII AC) Poeta y rapsoda griego

Desde el viernes 9 de julio, la Secretaría del Bienestar publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se amplía el Programa de Pensiones para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.

Ahora se incluye a todas las personas de 65 años o más; anteriormente sólo tenían derecho los mayores de 68 años.

Pero, hay nuevas reglas. Reglas que le imponen a los ancianos para una pensión que es un insulto para quienes hicieron la historia del país, con esfuerzo, dedicación e, incluso, a costa de su salud.

Lo peor de todo es que tienen que apersonarse ante los empleados de la Cuarta Transformación para recibir míseros 1,500 pesos mensuales.

Para muchos es un alivio, pero si lo comparamos con lo que les dan a los antes “ninis”, ahora “Jóvenes Construyendo el Futuro”, es un insulto.

Es apenas una tercera parte en dinero. Les dan a los viejitos 1,150 pesos mensuales, pagaderos bimestralmente. A los “ninis” (que no es un peyorativo, sino una descripción), les dan 4,333 pesos mensuales. Incluso, antes de las elecciones, les pagaron 3 meses juntos, lo que hace un buen bulto, 12,930 pesos.

A los adultos mayores se adelantó el pago de 5 mil 400 pesos que corresponde al periodo de marzo-abril y mayo-junio. Coincidental y cínicamente, antes de las elecciones, para que tengan presente al Estado patriarcal, a la hora de marcar la boleta electoral. Como ocurrió. En las nuevas reglas de operación del programa se incrementa también el monto económico a los beneficiarios con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a la protección social. Dicho monto pasará de mil 350 pesos a mil 550 pesos mensuales, pagaderos de forma bimestral.

A los viejitos, les piden pruebas de vida; que acudan personalmente a los módulos de la Secretaría de Bienestar, que encabeza Javier May a hacer filas ante las inclemencias del tiempo y de sus propias enfermedades.}

Pero a los jóvenes, les llega a la comodidad de sus tarjetas de débito.

¿Para qué les sirve a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian (a 3 años de la 4T no les ha cumplido ni con oportunidades de trabajo, ni con escuelas de calidad)? No es para sobrevivir, ya que muchos viven en las casas de sus padres. Además, acaban con su espíritu de desarrollo y se quedan sumidos en la mediocridad económica.

En cambio, a los ancianos, sirve para medio comer, con eso no cubren una renta, ni las atenciones médicas.

Esa es la injusticia del dinero regalado y de un gobierno que busca los votos de esos sectores. Al de los jóvenes que pueden inclinar la balanza del poder electoral, es más dinero; para los viejos que ya se van, mucho menos.

Dar dinero para programas sociales, que en sí no estoy en contra para acabar con el hambre y la miseria, deben tener mayores controles para evitar corrupción, uso político-electoral, y en especial que sean actos de justicia como el caso de los ancianos.

Los programas burocráticos de bienestar social, como quedó demostrado en el capitalismo, destruye el espíritu competitivo de la comunidad. Además, ni logra disminuirla pobre, la miseria, ni la marginación. A las pruebas nos vamos, como dice el filósofo estadounidense, especialista en pobreza, Noam Chomsky: siempre se huye del terror de la miseria, como ocurre en Centroamérica.

PODEROSOS CABALLEROS

RÍOS PITER: En medio de una tormenta política y de intereses económicos, Armando Ríos Piter llega como nuevo rector de la Universidad de Las Américas, Puebla. No es fácil la chamba del ex senador por Guerrero. Pero, esto llama a darle certidumbre a los alumnos de esa institución, que no les queda claro qué es lo que deben hacer. Seguramente Ríos Piter, les dará certidumbre. Es preparado e inteligente.

MARTÍ BATRES

El senador Martí Batres se alinea a los astros que quieren ver la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia por Morena. Ahora se suma al proyecto abiertamente, como el segundo de abordo en la capital del país. También es un hábil político de izquierda.

#PATRIAyVIDACuba: Se veía venir la crisis en la isla del Caribe. Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, ante las monumentales manifestaciones en las principales ciudades cubanas, acusa a Estados Unidos de la crisis política y humanitaria que sufren. Sin embargo, como todos los políticos, se niegan a reconocer sus errores y deficiencias. Es un país sin libertades, donde su sistema político los hundió en la miseria. Si bien, Fidel Castro y sus barbones, con su romántica “revolución” acabaron con el prostíbulo de Estados Unidos (como decían Castro, el Che, Camilo y otros), convirtieron a su patria, en el prostíbulo del mundo. Acabaron con la dignidad de los cubanos y, lo peor de todo, es que el Pueblo Noble y Sabio, quedó sin libertades, sin oportunidades de desarrollo, sumidos en la opresión de un estado totalitario y sin ¡libertad! Un estado policíaco y represor. Un insulto a la democracia y al libre pensamiento. Hoy piden libertad los cubanos y esperan que los repriman. Así las cosas, el país sufre lo indecible. Que se resuelva, sin muertos y con democracia. El Pueblo, como dicen los izquierdistas, manda.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HOLCIM: Con espíritu sustentable, Holcim México, liderado por Jaime Hill, tras la adquisición de Firestone Building Products, realizada el pasado 31 de marzo, una operación valuada en 3,400 millones de dólares, lanzó su impermeabilizante TechoProtec de Holcim Gacoflex. Con esta adquisición, incursiona en la industria de impermeabilización de cubiertas planas a nivel global para brindar soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras para la construcción.

