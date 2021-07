Carmen Ruiz lanza “Si tú supieras” como parte del disco homenaje a Cornelio Reyna

Se suma a otros grandes artistas

El tema está disponible en todas las plataformas

Arturo Arellano

Coincidiendo con el 80 aniversario de su nacimiento y con los 25 años de su partida, Warner Chappell Music México rinde homenaje a su prolífico y trascendente autor exclusivo: Cornelio Reyna y como quinto sencillo del proyecto “Cornelio Reyna. Por Siempre”, presentan “Si tú supieras” en voz de la cantante, arpista, tecladista y acordeonista chiapaneca Carmen Ruiz.

De la mano del destacado productor Demián Gálvez, la cantante logró una hermosa versión, totalmente novedosa con un sonido que va de lo retro a lo tropical y de cabaret, por lo que entrevista para DIARIOIMAGEN apuntó “fue completamente una sorpresa porque estábamos en el inicio de la pandemia, todas las cosas eran inciertas y me hablaron para invitarme a formar parte del proyecto, Demián Gálvez con quien fuimos parte de la misma banda hace mucho tiempo. Me dijo que estaba trabajando en el tributo a Cornelio Reyna, me dio una lista de acciones y artistas y me invitó”.

Añade que “para mí fue un alago muy grande, primero porque Cornelio es un tótem de la canción mexicana, un cuate que marcó la música de nuestro país y otra, porque me dijo quiénes estaban participando, no podía creer estar entre el cantante Big Javy de, Los Señores con su poderoso blues, MexFutura y Rosalía León, entre otros”.

Recordó que Demián “me hizo llegar la lista de canciones y sin duda elegí ‘Si tú supieras’, que es de las canciones más dulces, más románticas. Y es que, él es de otra época y habla desde el macho mexicano, yo quería como feminista ser cuidadosa con esos temas, y ésta habla de un amor necesitado, sufrido, que él se muere por tenerlo, da su manita a torcer en esta canción. Al final hoy vivimos en otro contexto y en el momento en que Cornelio vivió la realidad era otra, no podemos culparlo de cosas que antes eran normales y bien vistas, incluso hasta por las mujeres, siento que conforme pase el tiempo la gente cambia y somos conscientes de otras cosas, eso ayuda a dar nuevo contexto a las canciones, el arte no tiene la culpa, es un espacio de expresión libre, mas allá de lo que puedan decir las canciones o no, uno debe respetar lo que dice el autor es su punto de vista aunque uno no lo compartas”.

En su interpretación dijo “importante mantener la esencia, ser respetuosos con la canción, con la melodía original, la letra, la interpretación, incluso de Cornelio, para uno como cantante, reinterpretar una canción debe ser con mucho cuidado. En cuanto a la música no tuve mucha injerencia, confié en Demián, me propuso un ritmo, una armonía y fuimos viendo cómo sonaba. Se me hizo perfecto porque confió mucho en él, lo admiro mucho, duramos pocos días y de repente me mandó la música, fue una sorpresa porque propuso bolero bugaloo, de playa, la llevamos a otro universo, quedó súper hermosa y romántica”.

No obstante, reconoce que como intérprete “es importante impregnar mi sello en una canción, no solo cantar y ya, la melodía es muy tripoca del norteño, pero yo quería aportar algo a la sopa de Cornelio, algo que me gusta muchísimo hacer, son coros, capas de coros y texturas, grabé diferentes voces, hay diferentes melodías, fue muy buen experimento”.

Finalmente, nos cuenta que ofrecerá un concierto en formato hibrido “daré un concierto el 24 de julio en el Foro del Tejedor en punto de las 19:30 horas. Al 50% de aforo con todas las medidas sanitarias y además, la opción de comprar entradas para el streaming”.