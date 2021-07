“Avaricia”, tercera dosis de vacuna, denuncia la OMS

Mientras gran parte del mundo aún espera la primera

Variante delta está arrasando en todo el mundo a un ritmo avasallador, lamenta

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció la “avaricia” de quienes piensan ya en una tercera dosis de la vacuna contra Covid, cuya necesidad no ha sido demostrada científicamente, cuando buena parte del mundo espera su primera vacuna.

Si la solidaridad no funciona, hay una palabra para explicar la prolongación de la agonía de este mundo (…), y esa palabra es la avaricia”, denunció el director general de la OMS.

Afirmó que las muertes por la pandemia de Covid-19 están aumentando de nuevo, que la variante delta se está volviendo dominante y que muchos países aún no han recibido suficientes dosis de vacunas para proteger a sus trabajadores sanitarios.

La variante delta está arrasando en todo el mundo a un ritmo avasallador, provocando un nuevo pico de casos y muertes por Covid-19″, lamentó Tedros.

El jefe de la OMS notificó que la variante altamente contagiosa, detectada por primera vez en la India, se había encontrado ahora en más de 104 países.

La brecha mundial en el suministro de la vacuna contra Covid-19 es enormemente desigual e inequitativa. Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios y a los más vulnerables”, dijo Tedros.

Señaló a los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna como empresas que pretenden suministrar dosis de refuerzo en países donde ya hay altos niveles de vacunación.

Tedros dijo que, en cambio, deberían destinar sus dosis al mecanismo Covax, el programa de reparto de vacunas destinado principalmente a los países de ingresos medios y más pobres.

Por su parte, Soumya Swaminathan, científico jefe de la OMS, dijo que el organismo sanitario mundial no ha visto hasta ahora pruebas que demuestren que las vacunas de refuerzo sean necesarias para quienes han recibido un ciclo completo de vacunas. Si bien los refuerzos pueden ser necesarios algún día, todavía no hay pruebas de ello. Hay que basarse en la ciencia y en los datos, no en las declaraciones de algunas empresas que afirman que sus vacunas deben administrarse como dosis de refuerzo”, dijo.

Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo: “Miraremos hacia atrás con rabia, y miraremos hacia atrás con vergüenza” si los países utilizan dosis en vacunas de refuerzo mientras personas vulnerables siguen muriendo sin vacunas en otros lugares.