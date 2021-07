Fiestas Covid sin freno en Cozumel; reportan 16 el pasado fin de semana

Turistas rentan villas completas para eventos sin protocolos

En muchos lugares del país la gente comienza a enfrentar la vida como si la contingencia sanitaria por Covid-19 fuera cosa del pasado, sin embargo, es un error que ya está costando, pues debido al relajamiento de los protocolos de salud ya se vive la tercera ola de la enfermedad, particularmente en Quintana Roo y en la Ciudad de México, destinos que se han caracterizado por ser permisivos en el tema de las aglomeraciones, pues si bien, está prohibida la organización de fiestas masivas, éstas se siguen llevando a cabo y la ciudadanía a través de las redes sociales es testigo de ello.

Apenas arrancó esta semana y se publicaron videos y fotografías en las redes sociales, donde se puede ver a cientos de personas en antros de la colonia Roma, en la Ciudad de México, asimismo, en las denominadas “chelerías” de Tepito, donde los jóvenes ingieren bebidas alcohólicas, bailan reggaetón y, por supuesto, sin respetar la sana distancia, ni usar cubrebocas, algo que por demás está decir, es importantísimo para evitar la propagación del virus.

En el caso de Quintana Roo, lugares como Cancún, Tulum, y ahora Cozumel, siguen brillando por su falta de civismo, pues principalmente los turistas se pasan por alto las normas de salud y protagonizan fiestas multitudinarias, con la presencia de DJ’s, ante la mirada incrédula del resto de la población, pues las autoridades no han sido capaces de evitar este tipo de situaciones.

Tan es así, que el pasado fin de semana, se reportaron en Cozumel 16 fiestas y reuniones que se convirtieron en focos rojos de riesgo a contagiarse de Covid-19, por la gran cantidad de personas que acudieron y por la falta de protocolos de salud.

Según informes revelados por el encargado del despacho de Protección Civil, propietarios de casas y villas completas, que tienen espacio suficiente para poder hacer reuniones, aprovechan “lagunas” en leyes y reglamentos para organizar sus fiestas e invitar a los ansiosos turistas que buscan algún lugar para divertirse fuera de los horarios permitidos y de los aforos limitados.

Isaac Emmanuel Domínguez Cruz, explicó: “Se trata de domicilios particulares a los que no podemos acceder y actuar, pero ya se está analizando la forma legal de impedir que esto siga ocurriendo”.

Asimismo, se sabe que algunos turistas buscan en internet y redes sociales domicilios con suficiente espacio para organizar fiestas, donde se puedan rebasar los límites permitidos sin ser sancionados por las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Salud. “Rentan estos domicilios como si se tratara de un salón de fiestas. Durante el fin de semana se detectaron, en total, 16 fiestas en domicilios a los que las autoridades están impedidas de entrar”, reveló.

Incluso, ya detectaron ocho domicilios que en las últimas semanas se han dedicado de lleno a esta actividad, “buscamos los mecanismos para que sus propietarios se vean obligados a registrarse como establecimientos comerciales, actividad que están desarrollando sin pagar impuestos y de esta forma podamos ingresar y evitar estas reuniones multitudinarias”.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, al corte del 11 de julio, en Cozumel se reportaron un total de 144 defunciones por Covid-19 y 242 casos sospechosos. Asimismo, de marzo de 2020 a esa fecha, se han acumulado un total de mil 442 casos positivos, lo que significa que el porcentaje de letalidad es de 10 puntos.

Finalmente, Geraldily de Jesús Gutiérrez Poot, encargada del programa de vacunación contra la Covid-19 en Cozumel, informó que ayer arrancó la jornada de inoculación para el rango de población de 30 a 39 años de edad con un lote de 15 mil dosis.

Turistas se rehúsan a respetar normas de salud

De acuerdo con la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al menos el 20% de los turistas que arriban al estado se rehúsan a respetar los protocolos de prevención frente a la Covid-19, pues al argumentar que ya están vacunados, optan por no usar el cubrebocas, ni guardar la sana distancia, asimismo, se suman a la desobediencia civil protagonizando aglomeraciones en fiestas, antros, restaurantes y demás lugares.

Miguel Pino Murillo, titular de la Cofepris, explicó que la mayoría argumenta que cuenta con un esquema completo de vacunación, por lo que no necesitan mascarilla, sin embargo, hay que recordar que la vacuna no garantiza que no te vas a contagiar, únicamente hace que en caso de que te enfermes los estragos del virus no sean tan graves, pues incluso ya se han reportado personas que se enferman aun con el plan de inmunización completo.

“Ha sido algo complicado, muchos consideran que al estar vacunados, ya no tienen el riesgo, pero no es así, porque sólo refuerza el estado inmunológico para que no llegue a afectar el virus y no tengas que estar hospitalizado en caso de que te enfermes, pero ni eso es una garantía, pues también ha habido casos graves de gente que ya está vacunada”, dijo.

Según cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el promedio de turistas que se encuentran vacacionando en la entidad es de 150 mil actualmente, sin embargo para las vacaciones de verano estos números se van a disparar.

“Las personas que tienen una o dos dosis aún pueden contagiarse y dispersar el virus, ya que éstas no evita la enfermedad, sino la gravedad en caso de que la adquieras. Ya ha habido casos de personas vacunadas que han tenido que entrar al sector salud, por tener ciertas complicaciones, por eso es importante que las personas tengan conciencia de las medidas sanitaria”, reiteró Pino Murillo.

En el caso de Pfizer, el laboratorio y las guías técnicas para su uso, indican que tiene una eficacia de 95%, es decir que esta es la probabilidad de no desarrollar síntomas graves en caso de infección, mientras que la fórmula de AstraZeneca es de 76%.

Pino Murillo destacó que debido a esta renuencia, se han presentado casos de contagios en grupos de turistas, “sobre todo en los grupos de graduados, cuyas pruebas demostraron que viajaron al destino ya infectados y durante la estancia afectaron a otros compañeros. No obstante, el problema no sólo son los turistas, sino también los locales, quienes constantemente ignoran las recomendaciones en los filtros sanitarios, ya que portan el cubrebocas unos minutos, para quitárselo después”.

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se reunió con el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para revisar los programas de contención en la entidad, pues al presentar un alto flujo de visitantes nacionales e internacionales, es necesario que los protocolos se refuercen de cara a las vacaciones de verano.

“Me reuní con el subsecretario para revisar los programas de contención de Covid-19 en Quintana Roo, incluyendo la vacunación, tan importante para un Estado que tiene vocación turística”, dio a conocer en sus redes sociales.

Estudiantes de Coahuila y Durango se contagian en Cancún

El secretario de Salud de Durango, Sergio González, informó que tienen un reporte de 20 contagios de Covid-19 de jóvenes que viajaron a Mazatlán o Cancún, por lo que se reforzarán las estrategias por la temporada vacacional y el repunte de casos en el puerto de Mazatlán.

La recomendación por parte de las autoridades sanitarias es aislarse si se decide vacacionar, al menos cinco días cuando se regresa a la ciudad de residencia.

César Cardosa Torres, titular de la Dirección de Salud Municipal de Durango, añadió que los jóvenes que viajaron a Cancún o Mazatlán para celebrar su graduación, se mantienen aislados. “Se buscó a los muchachos para darles la recomendación, al tiempo que se hizo un llamado a los padres y sus familiares para que se mantengan aislados y de esta forma evitar más contagios, ya que el riesgo de diseminación de esta cepa es muy alto”, lo anterior haciendo referencia a la variante delta, cuya presencia ya se comprobó en Quintana Roo.

Y activaron una línea telefónica 618 126 6368 para brindar apoyo a más de 100 jóvenes de diferentes instituciones educativas de la capital de ese estado, que viajaron a Cancún y Mazatlán y quienes pueden ser sospechosos de contagio a Covid-19.

Por su parte, la Secretaría de Salud en Coahuila, confirmó que ellos detectaron 25 casos de estudiantes los que resultaron contagiados después de llegar de viajes de Cancún y Mazatlán.

Roberto Bernal, secretario de Salud en esa entidad, mencionó que se implementó el cerco epidemiológico y las personas se encuentran estables y aisladas “son casos de jóvenes entre los 18 y 25 años, se están evaluando el caso índice, es decir, el paciente que se contagió de inicio, así como analizar si se trata de alguna variante”.

Añadió que el problema no es salir a vacacionar, sino no tener las medidas de contención. “Si te vas a una casa en Mazatlán y estás aislado, pues no pasa nada. El problema es que vayan a antros, que no haya sana distancia, que estén en lugares cerrados”, comentó.

Mientras tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, exhortó a la población a que si sale de vacaciones tomen las medidas de protección necesarias.

