La novela de Lozoya ya no importa

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Sin duda alguna, el asunto de Emilio Lozoya Austin representó un gran golpe judicial de la 4T, que, sin embargo, en la actualidad ya no resulta de gran interés, ni aporta nada importante para las autoridades.

La detención del ex director de Pemex, parecía el inicio de la pesca mayor, aquella recolección de “peces gordos” que tanto anhelaban.

Sin embargo, decayó el interés de los “peces gordos “que podía aportar Lozoya Austin, ya pasados los comicios del 6 de junio y a unos días de que la consulta sobre los ex presidentes no aporte nada bueno.

Cuando fue detenido el ex director de Pemex se alineó al criterio de oportunidad bajo la promesa de contribuir con datos duros comprobables y hasta videos de la corrupción reinante en la administración presidencial de Enrique Peña Nieto.

Se divulgaron nombres de varios ex senadores del PAN que habrían recibido fuertes cantidades de dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética, hasta se filtró un video evidenciando a dos colaboradores de senadores panistas recibiendo dinero, con lo que se ratificaban los dichos de Lozoya Austin.

Nombres como los de gobernadores como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, así como de Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega, fueron señalados como beneficiarios de los dineros del “oro negro”.

El posible involucramiento de García y Domínguez era un jugoso bocado que les permitiría enjuiciar a dos de los gobernadores panistas mejor posicionados en sus estados y en el caso de Querétaro arrebatarle esa gubernatura tan emblemática para los panistas.

El tiempo transcurrió y la historia novelada de Lozoya fue perdiendo credibilidad y amaga con no servir para la investigación iniciada.

Con todo y las grandes dimensiones del asunto, donde se juntaban los casos de corrupción, cohecho y malversación de fondos, la FGR no encuentra elementos para proceder en contra de los señalados, por lo que pronto habrá de revertir el tema y, en consecuencia, actuar en contra del señor Emilio Lozoya Austin, agotado ya el tema del criterio de oportunidad.

Se le han dado demasiado vueltas al tema, los dineros de los sobornos de Odebrecht y Altos Hornos no han aparecido y las autoridades no encuentran la forma de apretarle las tuercas al ex funcionario.

Cada vez que se contradecía o que se confirmaba que sus dichos eran mentira, las autoridades se enfocaban hacia la mamá, la hermana y hasta la esposa de Lozoya para que enmendara el camino.

Cada vez hay menos tela de dónde cortar y el tema Lozoya pasa ya de máxima importancia a irrelevante, donde solamente se espera que el personaje sea detenido y procesado, ya sin los beneficios que la ley le ha otorgado hasta ahora.

Las audiencias programadas han sido suspendidas en diversas ocasiones. Hasta ahora no se decide si el ex director de Pemex va a juicio o se confirma la suspensión temporal del proceso, basado en el criterio de oportunidad que el implicado negoció con la FGR.

Hasta ahora el único detenido continúa siendo el ex senador campechano Jorge Luis Lavalle Maury, de quien se asegura que pronto saldrá liberado.

En Tabasco, se alegraron con el dicho del presidente López Obrador hacia el gobernador Adán Augusto López. La ciudadanía confía en que pronto se incorpore al gobierno federal al mandatario, ya que las cosas en Tabasco no marchan bien y con un nuevo gobernante que llegue como sustituto, interino o provisional, las cosas pueden ser diferentes.

Adán Augusto fue bien recibido como candidato, por lo que los apoyos de los electores se manifestaron en las urnas el primero de julio de 2018, aunque su gestión no ha sido todo lo bueno que se esperaba.

El gobernador de Tabasco se enclaustró, se alejó de su pueblo, no se sabe si por la pandemia o por temor de que le pegara de nueva cuenta Covid-19 o simplemente se cansó de gobernar con promesas.

Ya hay varios personajes afines a Morena que se frotan las manos ante la posibilidad de un gobierno de tres años que les caiga del cielo.

El director de Pemex, Octavio Romero, se sacrificaría con ir de sustituto, al igual que Javier May, secretario del Bienestar, que son algunos de los miembros del gabinete que son mencionados como posibles relevos de la dependencia que encabezan…Otra de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Aseguró que dentro de los cambios que se notan en la entidad que gobierna, se encuentran los baños limpios de las gasolinerías. Buen avance para los veracruzanos, sin duda un gran gobernador.

