Estrategia de Marina contra sargazo ha quedado muy corta, ante la llegada de islas del alga

José Luis Montañez

Prueban nuevo sistema para elevar efectividad del buque Natans

Para reforzar la Estrategia Nacional para la Atención del Sargazo, que ha quedado muy corta ante la arribazón del alga en Quintana Roo, iniciarán próximamente las primeras pruebas de un sistema que permitirá aumentar la efectividad del buque sargacero de la Secretaría de la Marina en la recolección del alga, pues será auxiliado con un “embudo” formado por dos barreras, a fin de llevar el sargazo en un rango de kilómetro y medio directamente a las bandas de la embarcación.

Autoridades revelaron que en una reunión con el contralmirante Alejandro López Centeno, coordinador de la estrategia, se informó que la Semar cuenta con un buque de 50 metros de longitud, el Natans, que fue acondicionado para la recolección de sargazo, pero ante el exceso de alga, planean integrarle un sistema de barreras para facilitar su trabajo.

Si bien, el barco cuenta con unas bandas especiales para la recolección de sargazo en su popa, que se accionan cuando marcha en reversa, una vez que localiza una mancha del alga, ahora para mejorar la efectividad, la propuesta es que se le añada a cada lado una barrera antisargazo, similar las colocadas en costas quintanarroenses, que serían guiadas por una embarcación menor en cada extremo, a fin de crear un “embudo” que llevaría todo el sargazo en un kilómetro y medio de ancho hacia estas bandas recolectoras.

También se agregaría al buque un globo con una cámara, para elevarla a 60 metros de altitud y de esta forma lograr ver desde más lejos los manchones de sargazo que se aproximan a las costas y frenar su arribo de forma oportuna.

Trabajan en darle tratamiento correcto al alga

También reconocieron que lo más difícil ahora es ver qué tratamiento se le va a dar al sargazo, porque el llevarlo a tierra, para ser trasladado en volquetes hacia algún depósito con geomembrana, tiene un costo muy por encima de lo que implicaría exprimirlo en altamar, para luego meter este sargazo deshidratado en bolsas biodegradables y lanzarlo al fondo del mar, donde su descomposición no afectaría.

Para sostener esta estrategia, argumentan que “el sargazo nace, crece y muere en el mar, ese es su ciclo natural; en su trayecto hacia Quintana Roo va dejando mucho sargazo muerto. No estamos alterando este ciclo”.

El sargazo es una especie de alga que ha existido desde hace miles de años, pero en los últimos años ha aumentado en su población. Este crecimiento ha aumentado su área de desplazamiento y ha hecho que una orilla de este círculo de desplazamiento, siguiendo las corrientes, chocara con Quintana Roo, lo que significa el recale de miles de toneladas.

Exhiben tiradero clandestino de sargazo en Cancún

Por otra parte, habitantes del fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, en la Región 200 de Cancún, exhibieron la aparición de un tiradero clandestino de toneladas de arena con sargazo en un lote baldío de esta zona, es decir, que gran cantidad del alga recolectada en el mar terminó en este sitio y hasta ahora nadie sabe cómo: lo que sí se sabe es que representa un riesgo para la salud pública.

Los vecinos de esta región denunciaron que en los últimos días han visto ir y venir camiones repletos de dicho material, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto, pues sólo llegan, depositan los residuos de alga con arena y se retiran sin que nadie les diga nada.

Asimismo, externaron su preocupación por el riesgo para la salud y al medio ambiente que representa esta práctica. “Ya es bien sabido que el sargazo, durante su proceso de descomposición, genera gases como el amonio, además de soltar otros químicos que contaminan el manto freático” dijo un activista, que también denunció este hecho.

Hay que recordar que no es la primera vez que se reporta el abandono del citado residuo marino en terrenos de diferentes puntos de esta ciudad, muy probablemente porque ya concluyó el contrato que tenían con la empresa encargada del manejo del alga, pero al menos hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad se pronunció al respecto.

Mientras tanto, los vecinos continúan denunciando a través de las redes sociales como el alga con arena se acumula, a un grado de que ya hay malos olores en la región, por la descomposición de la misma.

50 turistas extranjeros son hospitalizados en Cancún por Covid-19

Faltan sólo unos días para que arranque la temporada vacacional de verano y el panorama es cada vez más oscuro en Quintana Roo, pues en apenas una semana y media, se han detectado al menos tres brotes de Covid-19 entre turistas nacionales y extranjeros, asimismo, se ha confirmado la hospitalización de 50 viajeros en el Hospital General de Cancún a causa de la misma enfermedad, mientras que la estimación es que las cifras suban en los próximos días.

Aun en este escenario, la Secretaría de Salud en la entidad insiste en que el problema no se está agudizando y afirman que se trata de casos no graves, lo cual está por verse, ya que sin ser expertos en el tema, 50 hospitalizaciones entre turistas es un número bastante grande de casos graves, que de no serlo, no necesitarían ser internados.

Los 50 turistas extranjeros fueron hospitalizados por Covid-19 en el Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez, luego de que su seguro de gastos médicos no cubriera la totalidad de la póliza en hospitales privados, así lo confirmó Aurelio Espinoza Rojas, director del nosocomio. “Tres turistas extranjeros están hospitalizados, entre ellos una mujer originaria de Rusia, quien ha convalecido de manera satisfactoria y se prevé que la próxima semana sea dada de alta”, explicó.

Agregó que “otros dos visitantes extranjeros provenientes de Brasil continúan hospitalizados Tenemos dos brasileños, actualmente, también hemos tenido americanos, nos han llegado de todos lados al hospital. Ahora estamos viendo que no sólo afecta a los grupos vulnerables de mayor edad, sino que afecta a la gente en etapa productiva, incluyendo niños, que antes no veíamos”.

Y advirtió que desde hace más de un mes, en Cancún se ha registrado un incremento en los contagios de coronavirus, por el relajamiento de los protocolos entre pobladores y turistas. “Hay pacientes que llegan en estado grave, debido a que estamos en la tercera ola de contagios, esperamos hacer conciencia en la población que se cuide, que usen el cubrebocas, que mantengan la sana distancia, se apliquen gel y recuerden el lavado de manos frecuente, porque vemos que esto está grave”, dijo.

En el caso de los pacientes extranjeros, muchos cuentan con un seguro médico, pero este es válido hasta que se agota la póliza de gastos. “Traen seguros, pero desgraciadamente esta enfermedad es muy costosa. La mayor parte nos los envían de hospitales privados cuando se agota sus recursos por el seguro y los mandan al Hospital General”, señaló.

Hasta ahora, se estima que han sido 50 turistas internados en el Hospital General, provenientes de hospitales privados desde el inicio de la pandemia, es decir, desde marzo de 2020 a julio de 2021. “Entre los pacientes Covid que han ingresado, algunos ya fueron vacunados con la primera dosis. Hemos visto que les pega mucho a las personas con obesidad y aparte de eso con enfermedades de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, VIH, esto conlleva que las defensas del paciente no sean las adecuadas y tengan mayores consecuencias”, comentó.

Asimismo, recalca que es un error que la gente espere hasta el último momento para ir al hospital. “La gente trata de aguantar lo más que puede en su domicilio y cuando llegan a los hospitales se encuentran con neumonías muy avanzadas. A pesar de que se procesa a intubación temprana y se da ventilación mecánica, la inflamación que traen por la enfermedad es muy severa y empiezan a tener complicaciones, como insuficiencia renal y cardíaca”, dijo.

Por otra parte, confirmó que han sido más los casos de menores de edad que ingresan por cuadros graves de Covid-19 al hospital y lamentó que uno de los niños falleció. “Es triste que haya perdido la batalla, estaba muy grave, los otros cinco lograron recuperarse satisfactoriamente”, explicó.

A esto, añade: “Los menores que ingresaron eran lactantes, otros de aproximadamente 6 meses de edad y de una edad estimada a la preescolar, mismos que sufrieron un proceso inflamatorio que requirió de ventilación mecánica, pero que su recuperación dependió de la respuesta de cada uno ante la enfermedad”.

Prevén brote de contagios más agudo para agosto

Espinoza Rojas también estima que para el mes de agosto aumenten los contagios debido a las vacaciones de verano. “Ojalá y no sea así, pero nos hemos mantenido dentro de la ola. Somos la entidad con más casos en los últimos meses y es que la relajación de las medidas es evidente”.

Actualmente, el Hospital General de Cancún tiene una capacidad de 50 camas para la atención de pacientes con coronavirus; éstas se dividen en dos áreas, una donde no requieren intubación y la otra donde se encuentran con un respirador mecánico.

En este marco, el médico, no descartó la posibilidad de que se puedan ampliar los espacios en caso de ser necesario. “Hasta ahora no nos hemos reconvertido. Tenemos un promedio de 30 a 40 pacientes, muchos están evolucionando bien y se van de alta. Hemos tenido defunciones debido a neumonías muy severas y otras complicaciones. Desgraciadamente, por más que se les ayuda, no alcanzan a vencer la enfermedad”, dijo.

Hasta el martes, el Hospital General de Cancún, tenía una ocupación de 38 camas en el área Covid-19 y se informó los enfermos acumulados en todo este municipio, se encuentran entre los 20 y 54 años de edad, según información general del tablero Covid-19 del gobierno federal.

