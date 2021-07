El “Caminito” de Dorismar; inaugura restaurante

Con Quelly Ugalde como madrina inauguraron

Un lugar para disfrutar de delicias argentinas

Dorismar, modelo, playmate, actriz, presentadora de televisión y cantante originaria de Argentina, cortó el listón de su nuevo proyecto “Caminito”, un restaurante de delicias argentinas ubicado en el Mercado del Carmen (Amargura #5, San Ángel), hasta donde podrás llegar para deleitarte con los mejores platillos típicos de la nación sudamericana.

Con mucha emoción la modelo tuvo esta idea para traernos un pedacito de su tierra a nuestro país y poder disfrutar de estos platillos típicos de Argentina, el nombre “La idea es traerles un poco de mi tierra, es un lugar chiquito pero acogedor y donde la comida queda muy rica, porque además la puedes disfrutar en un entorno agradable. Las empanadas son mis favoritas, de carne, de muchos sabores tienen que venir a probarlas”.

Añadió que el nombre de “Caminito” lo eligió pensando en algo que nos haga recordar a la cultura argentina y qué mejor, que una canción del célebre Carlos Gardel, ese tango por todos conocido y que a su vez está inspirado en un lugar icónico de aquel país “es en honor a un lugar muy pintoresco de Argentina, que se dio a conocer en el mundo por haber sido inspirador de la canción ‘Caminito’, ese tango que ha llevado los colores y sonidos de mi país a todo el mundo”.

También reconoció que enfrentar un proyecto como éste es todo un reto “sin duda lo es, porque nunca lo había hecho, generalmente estoy en la televisión, en el modelaje, pero ahora enfrento con mucha ilusión y mucho cariño, con las ganas de que conozcan un pedacito de mi tierra a través de su gastronomía. Creo que les va a gustar mucho porque tiene mucha variedad para deleitarse ese apetito que van a traer”.

Recuerda que “La idea nació porque hay pocos lugares de este tipo, con comida que realmente sea típica de Argentina porque siempre le meten otro sazón o ingredientes de otros países. Aquí no, aquí trataremos de ser fieles a las recetas originales, si bien, la materia prima no es la misma, todo está cocinado de la misma forma, con los mismos ingredientes y contamos con un extraordinario chef, que hace un trabajo increíble”.

Nos adelanta, que además de empanadas de carne, principalmentehabrá milanesas, dulce de leche, alfajores, pastas, espagueti con todo tipo de salsas originales de Argentina. Y por si esto fuera poco, contarán con el servicio a domicilio, tomando en cuenta que actualmente la pandemia por el Covid-19 aun está vigente, por lo que las personas podrán pedir comida de su restaurante a través de diversas plataformas de delivery.

TAMBIÉN PROMUEVE SU ONLYFANS

También reconoció que este lugar se vuelve una fuente de ingreso extra para la actriz, en ayuda por el escaso trabajo que actualmente hay en los espectáculos a causa de esta pandemia “bueno y no solo es ayudarme a mí misma, si no ayudar a otras familias creando más empleos. Porque los teatros no están abriendo completamente, los escenarios están vacíos, pero hay que seguir adelante, con mucha fuerza, muchas ganas y jamás rendirse”.

Despues de cortar el listón pidió a la gente que “se sigan suscribiendo a mi Onlyfans, donde les tengo mucho contenido y sorpresas que ya van a ver. Hasta ahorita vamos bien, les pongo fotos, videos, pero siempre trato de dar material bueno, de calidad y al mismo tiempo platicó con ellos hacemos dinámicas. Aunque la gente siempre quiere más, ¿que vamos a hacer? Hay que tratar de que estén contentos, como todas las personas si tengo un limite, pero me divierto mucho y lo disfruto mucho”.

Nos cuenta que sus fans son intensos, pero respetuosos “Si hay quienes se pasan un poco, pero es normal, solo hay que poner limites. Si les recomiendo que se suscriban porque nos divertimos mucho. Además sí, ya hice topless, ya me animé y ustedes se lo están perdiendo muchachos”.

Finalmente, acompañada de su amiga Quelly Ugalde como su madrina y su adorable hija; Dorismar, cortó el listón de su restaurante muy emocionada y nos invita a disfrutar de su variado menú como son, pastas, ensaladas, milanesas, empanadas, postres y más.

