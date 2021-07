Monreal reitera que esperará tiempos correctos, para 2024

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador se reúne con gobernadores de Morena, les pide ayuda

Claro y directo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, una vez más, dijo que esperará los tiempos correctos para contender por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, pero por lo pronto, en conferencia de prensa, ante los medios, subrayó que su intención es acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante la agenda legislativa que ha marcado como prioritaria.

Sin embargo, en lo que espera, respondió sobre la propuesta del dirigente de su partido, Mario Martín Delgado, respecto a que el método para elegir al candidato presidencial de Morena sea mediante encuesta. En ese sentido, el coordinador de Morena en la Cámara Alta señaló: “no me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular. Lo que sí puedo decirle, es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos”.

O sea, de lo anterior puede desprenderse que el senador Ricardo Monreal, no pertenece al ala más radical de Morena y en cuanto a la carrera presidencial; está dispuesto a ir por una vía muy diferente y prueba de ello es que descalifica la encuesta propuesta por un ala del partido oficial para elegir a su abanderado presidencial; ¿será acaso para despejarle el camino a la señora Sheinbaum Pardo?

No obstante, el legislador zacatecano opinó que falta mucho tiempo para ese momento, “faltan más de dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley, para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales”.

Específicamente, el senador Monreal señaló: “Mi interés es acompañar la agenda legislativa que el presidente López Obrador ha definido como prioridad. Ya terminamos la primera parte y esta nueva legislatura revisará la segunda parte del proyecto de transformación”.

Según se sabe, desde el Patio del Federalismo, en la sede de la Cámara alta, el líder de la bancada mayoritaria, dejó en claro que el adelantar la sucesión presidencial distrae de temas importantes y por eso, hizo el compromiso de que él no caerá en eso, aunque, considera que si lo hizo así el presidente López Obrador en su momento, está bien, porque “él sabe muy bien lo que hace”.

Y es que no puede negarse que el senador Monreal Avila fue enfático al desenredar su mensaje sobre la sucesión, pues insistió en que el jefe del Ejecutivo ha actuado de manera congruente e inédita, pues nunca se había visto a algún otro mandatario que actuara como él, ya que lejos de retrasar la sucesión presidencial, es el propio AMLO quien habla abiertamente de ella. Eso sí, hasta el banderazo de salida dio y foro en Palacio Nacional, por ejemplo, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Creo que el presidente ha actuado en razón de sus principios y ha declarado muerto el ‘tapadismo’. Él ha prendido las velas de las exequias de este muerto llamado ‘tapado’”, dijo.

Además de referirse a la carrera presidencial, en la que el zacatecano está apuntadísimo, también habló de los acuerdos que aún quedan pendientes por tejer, al informar que los legisladores intentarán abordar en un periodo extraordinario los nombramientos pendientes de los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que recaerá en Roberto Salcedo Aquino; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con su nuevo titular, Rogelio Ramírez de la O, y para el cargo de gobernador del Banco de México, al que el Presidente propuso a Arturo Herrera.

El también coordinador de la bancada de Morena, puntualizó que el nombramiento del Banco de México lo puede hacer la Permanente; sin embargo, el de la SHCP debe ser ratificado por la Cámara de Diputados y el de la SFP por el Senado de la República, por lo que será necesario un extraordinario.

Estos nombramientos -reveló el legislador morenista-, podrán incluirse en el periodo planteado para la próxima semana. Incluso, señaló el senador, el titular de la SFP podría mantenerse en su cargo hasta septiembre, por lo que no sería necesario convocar a un extraordinario; pero, sí es urgente, dijo, “buscaremos las soluciones”.

Municiones

*** Ayer, por espacio de tres horas, el presidente López Obrador se reunió con gobernadores electos y en funciones de su partido. El tema a revisar fue el de la grave inseguridad que vive el país, problema en el que está errada la llamada Cuarta Transformación no ha podido o no ha querido hacer nada. La mandataria estatal electa de Colima, Indira Vizcaino, la hizo de especie de vocera y calificó el encuentro como de bastante productivo. Y como estuvo presente el gabinete de seguridad, la discusión se centró en la prevención y acabar con la impunidad. Pues ¿no que ya se había acabado con ésta? Lo cierto es que el Presidente les pidió ayuda y colaboración para revertir los altos números en rubros como el delito doloso. La gobernadora electa Vizcaino dijo que vio tranquilo al Presidente. ¿Será? El que también estuvo informando sobre el encuentro fue Alfonso Durazo, que se mueve por Palacio Nacional como por su casa y como ex secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que los gobernadores morenistas, “acordamos todos sumar esfuerzos, entre muchas otros acciones en las que debemos de trabajar de manera coordinada para dar los mejores resultados”. No sobra decir que el sonorense no dio muy buenos resultados al frente de la secretaría de Seguridad donde dejó todo botado.

*** El gobierno de Claudia Sheinbaum debe eficientar con prontitud el proceso de vacunación de las personas jóvenes que actualmente siguen en alto riesgo de contagio por Covid-19 e informar con veracidad el comportamiento de la pandemia, demandó la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras. Agregó que “es inevitable que los jóvenes salgan de casa, pues la gran mayoría pertenece al sector de la población económicamente activa y tienen que ir a sus trabajos y escuela en un transporte público saturado”. Arias Contreras indicó que la jefa de Gobierno, a través de las secretarías de Salud, Gobierno y Movilidad, principalmente, tienen la responsabilidad de garantizar la protección a la salud ante la emergencia sanitaria desde sus ámbitos de competencia, ante el crecimiento -de nueva cuenta- y aparición de nuevas cepas del virus. “No queremos que suceda como al inicio de la pandemia y se decida cerrar todas las actividades cuando se puede prevenir el contagio masivo mediante la aplicación de medidas específicas como aumentar el número de unidades de transporte para evitar aglomeraciones, garantizar el distanciamiento físico, el aforo en los espacios públicos y el uso de cubrebocas”, expresó.

