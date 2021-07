“Me he preparado, tengo la experiencia y los méritos”.¡Participaré! a su tiempo: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Inmerso en la dinámica de una sucesión presidencial por demás adelantada -faltan casi 3 años-, Ricardo Monreal ni siquiera intenta eludir las preguntas y, reacio a responder algo que lo comprometa de más, termina por responder:

“… una aspiración legítima para participar en lo que yo considero el proceso más importante de mi vida, que me he preparado, que estoy con plena lucidez, me encuentro en plena integración de mi vida en materia de salud, me siento muy bien y la acumulación de experiencia también son cartas de presentación… pero en todo caso la decisión popular es muy importante; en efecto, el pueblo decidirá”, dice sin mayor alarde.

Y agrega:

“Tengo la experiencia acumulada de 45 años de actividad pública. He visto muchas sucesiones y he visto también rupturas y divisiones. No voy a contribuir a ninguna y voy a actuar con mucha prudencia.

“Fui regidor de mi pueblo, con mucho orgullo, de Fresnillo, Zacatecas. Luego fui Secretario de Gobierno municipal. Luego fui tres veces diputado federal, tres veces senador con ésta; gobernador de mi estado y alcalde de esta alcaldía de la Ciudad de México, el centro del corazón de México.

“Yo nunca he visto a un Presidente actuar con tanta honestidad como López Obrador… con tanto desprendimiento de la parafernalia del poder… a un Presidente que viaje en aviones de línea… que viva en un departamento modesto en su lugar de trabajo, donde atiende, donde vive y donde le resulta más económico que los dispendios y el lujo con el que vivían los expresidentes de la República.

“Pero tampoco no había visto a un Presidente tan heterodoxo. Es impensable que en el pasado régimen hubiese un Presidente que soltara o que promoviera o que declarara abierta la sucesión, como lo ha hecho el presidente López Obrador.

“Siempre los Presidentes anteriores decían que les restaba fuerza y autoridad o gobernabilidad y por eso todos esperaban que se cumpliera el quinto año del gobierno, con el Quinto Informe de Gobierno y entonces era como el banderazo de salida de los sucesores.

“Si había algún candidato que osara en el tercero o cuarto año moverse, promoverse o hacer una reunión, aunque fuera en un departamento clandestino o alejado de la ciudad, el poder lo destruía y lo excluía.

“Ahora no, al contrario, quien se mueve lo promueve o se promueve.

“Yo creo que el Presidente ha actuado en razón de sus principios y, como él dijo, ha declarado extinto el tapadismo. Él ha prendido las velas de la exequia de este muerto llamado “tapado”.

“No sé si ése sea el camino; no lo sé, pero él piensa que sí y yo no tengo por qué dudarlo.

“Yo no voy a precipitarme, sería una falta de respeto para los senadores porque es una Cámara plural, en donde convivimos todos los partidos políticos, aunque en su momento lo he dicho, voy a participar.

“Lo he afirmado y ahora lo reitero: Llegado el momento me voy a inscribir y voy a luchar por ser el sucesor, para continuar la transición política que se inició en el 2018”.

Al igual que Ebrard, aceptó haberse reunido hace como un mes con sus colaboradores más cercanos a quienes dijo que sí irá por la Presidencia en 2024 y a quienes pidió no distraerse, no acelerarse y no hacer nada que los comprometa en este proceso de sucesión, por demás, adelantado.

Mientras llega el tiempo, dice, su razón es avanzar con la agenda legislativa en el Senado. No otra que lo distraiga.

Ni hay, pues, “tapados” en la 4T.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa