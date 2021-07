“Ya denuncié violencia ¿Qué sigue?” Lisi Esnaurrizar te lo cuenta en su libro

Lisi Esnaurrizar es una actriz, standupera y ahora escritora, que sufrió violencia de genero, no obstante, en el proceso enfrentar esta situación, se dio cuenta de que lo mismo que ella lo la han vivido en México al menos 2 mil 167 mujeres en lo que va de 2020, de acuerdo con la cifra de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, razón por la que decidió escribir el libro “Ya denuncié violencia ¿qué sigue?”, en el que narra estos meses que han puesto a prueba su fortaleza.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “El libro esta dirigido a las mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia intrafamiliar o de genero, la que se recibe por ser mujer, la que viene de una pareja, el libro, tristemente esta pasado en un hecho real, me hubiera encantado escribir de otra cosa, pero yo me sumó a las estadísticas de este país en que fui una mujer violentada”.

En este marco, explicó “Escribo este breve relato, no me puedo adelantar a los hechos, porque la justicia en México es lenta, la denuncia se hizo en 2019 y seguimos en el proceso legal, por eso el libro, habla de los pasos básicos para poder lograr la vinculación a proceso del violentador, es decir, que después de varias audiencias se demostró ante un juez que existe el delito de violencia. Y justamente este libro acaba en la vinculación a proceso”.

Lamenta que no todas las denunciar logran vinculación a proceso y por eso es importante que si la mujer esta pensando en denunciar sepa a que se va enfrentar “Les digo que la violencia deja marcas y no denunciar deja impunidad, la única herramienta que tenemos para detener la violencia de genero, es denunciar, sino lo hacemos a pesar de como esta el sistema ni siquiera vamos a poder ayudar a frenarla. En este proceso lento y desgastante, el gobierno te protege a su forma, con las medias precautorias, es muy importante que si una mujer tiene necesidad de denunciar no espere a que la violencia crezca, puede ser desde un insulto, hasta lo mas grave que es el feminicidio, pero es mejor no esperar a que eso suceda”.

Asimismo, afirma que la violencia de genero no es un hecho aislado, “la relación violenta es un ciclo, conformado con muchos tipos de violencia, empiezan con poco, con señales, pero que cuando sales de ahí te das cuenta, que eran muy claras. Una no se enamora de un violentador, nos enamoramos de una persona te hace sentir especial, única , pero poco a poco lo vas conociendo y cuando al principio pensabas que era como el atlético de Madrid después te das cuenta de que es el Atlas, es decir, crees que era una buena persona pero no lo es, y aunque crees que eres un hecho aislado debes saber que muchas mujeres están pasando por lo mismo que tu”.

Reconoce que en su caso pasó por todo tipo de violencia que describe el código penal, “ya no sabía como salir de esa relación violenta, porque a pesar de que denuncié, fui amenazada para otorgar perdón, aun estaba controlada. Pero logré salir y pretendo que con el libro muchas mujeres se inspiren y ayuden a hacer lo mismo”.

El libro afirma que “Bendito Dios ha funcionado, les explico audiencia por audiencia, en que termina todo, como te habla el sistema judicial, expongo un glosario, que términos van a salir a flote. Las mujeres que han comprado mi libro me han dicho que les ha funcionado para que no las tome por sorpresa el sistema legal. El sistema las va a revictimizar, te van a poner en duda, pero si lees el libro esto no te tomara por sorpresa.

El libro esta en Amazon y esta en formato digital y en físico, es un relato breve pero conciso que te va a ayudar a saber los pasos adecuados en la experiencia de Lisi Esnaurrizar, “no soy abogada, pero soy una mujer que lo vivió y te puede guiar, no te voy a juzgar” concluyó.

El libro, es una plaquette, un relato corto que tiene, sin embargo, un mensaje esperanzador: “Quiero expresar que sí se puede obtener justicia pero que se necesita ser fuerte para enfrentar esta otra violencia que sigue después de denunciar”.