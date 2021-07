Patrulla 81 y Montéz de Durango se unen con “No aprendí a olvidar”

Para el disco “Cultura duranguense”

Es el inicio de los homenajes al recién fallecido José Ángel Medina

Arturo Arellano

Tras el gran éxito y trayectoria como representantes del duranguense, Patrulla 81 y Montéz de Durango unen sus talentos para lanzar su nuevo sencillo “No aprendí a olvidar”, segundo corte de lo que será un disco en conjunto y homenaje que llevará por nombre “Cultura Duranguense” y que verá la luz el 16 de julio de este año.

Con el nuevo vocalista Rafa Catañón, originario de Durango, Patrulla 81 sigue el legado de su difunto líder José Ángel Medina, ahora de la mano de su hijo Ángel Medina “Filo”, quien platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Gracias a Dios que mis compañeros de trabajo en el género son casi mis hermanos, somos mejores amigos, porque en el momento que más necesitaba apoyo, cuando mi padre partió de este mundo, desde ese momento ellos me hablaron y me refrendaron su amistad. Yo no sabía lo que sería de mí, pero José Luis Terrazas (Montéz de Durango) me habló y me dijo de un dueto que harían con mi papá, entonces accedí a retomarlo, el tema que se grabó fue’ Celoso’, y nos gustó tanto que pensamos en hacer un álbum con su hijo”.

“No aprendí a olvidar” es el segundo corte de lo que decidieron titular “Cultura duranguense”, de lo cual dijo “Yo soy fan de Montéz de Durango, ellos nos ayudaron a salir adelante con nuestro primer disco, lo grabamos en Terrazas Records con ellos y ahora nos juntamos con un álbum emocional y la aceptación ha sido extraordinaria, porque nos abrigaron desde el principio”, declaró.

Al asumir el control del grupo en lugar de su padre, Filo reconoce “el reto al asumir esta responsabilidad, es el más grande de todos, primero hay que demostrar, que la gente vea que sí se puede, que me acepten, el público es el que manda, él que decide, de hecho ellos fueron parte de este proceso para que pueda hablar del tema sin que se me quiebre la voz.

La gente siempre ha estado cerca, no han generado caos, me dicen ‘Filo échale ganas, tienes que seguir con esto’ y así fue como lo fui superando. Vienen muchos mas retos, no tengo la experiencia, ni lo que tenia mi papá como líder, pero estamos aprendiendo y afrontándolo todo”.

Del disco homenaje adelanta “son temas muy bonitos, Jr. los puso sobre la mesa, apenas pasaron seis meses y a pesar de que trabajamos a distancia se logró materializar. Ahora que está listo si nos gustaría tocarlo en vivo, lo hemos platicado mucho, antes de la pandemia cada fin de semana teníamos trabajo, siempre emocionados haciendo duranguense, es increíble lo que ha pasado, pero sin duda cuando se pueda haremos gira juntos”.

Sobre invitar a otras agrupaciones a un homenaje a su padre no descarta la opción “le tienen mucho cariño a mi papá y eso nos ha ayudado mucho, esto es en honor a José Ángel, por la pandemia no se pudo hacer un concierto de homenaje en vivo, en forma, pero lo hacemos con este disco, increíblemente las cosas van muy bien. Todo se ha ido acomodando de una forma que no planeamos, primero fue el homenaje, luego salió el tema y ahora sale la gira, ya estamos en los preparativos para eso, mucha gente nos lo ha dicho, los empresarios se sorprenden que hayamos sacado este tema tan bien estructurado y a distancia, hay expectativas buenas de lo que podemos hacer juntos en un escenario”.

Finalmente reconoció que “no lo pudimos despedir como se debe, nos quedamos a medias, no pudimos convivir con su cuerpo, de modo que si pensamos un homenaje como se debe como merece mi papá, una vez que se pueda vamos a celebrar a esta leyenda, me vería muy ambicioso, pero sé que hay muchos compañeros que se han puesto a la orden, Recodo, Horóscopos de Durango, entre otros, eso fue en el momento en que falleció, pero hay que acordarlo nuevamente para que se haga realidad”.

Finalmente, externó su gratitud eterna al público “es maravilloso que han estado al pendiente de mí, son mi psicólogo, mi terapia, espero no fallarles, no nos echaremos para atrás”, concluyó.