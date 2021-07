AMLO insiste en promover su insulsa consulta

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para evitar multa, PVEM implementa operación “Ingenuos”; Samuel García patalea

La semana concluye y conforme los días transcurran, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mete más y más en eso de promocionar su absurda y aberrante consulta en torno a los ex presidentes haciendo oídos sordos de los pedimentos del INE para que respete la veda previa a su insulso ejercicio.

Igualito, como en las elecciones del pasado 6 de junio, López Obrador promovió a sus candidatos “contra viento y marea” y ahora se dedica de tiempo completo a invitar a la ciudadanía a que participe en la consulta en la que ya dijo, él no va a participar.

En el fondo de este ejercicio insulso, está lo que de una manera muy rústica dijo el ex presidente Vicente Fox, palabras más, palabras menos, esto es, que lo que busca el inquilino de Palacio Nacional, es medir cuántos pen…, seguidores tiene, porque no hay que soslayar que el año entrante, -en 2022-, se viene otra de las brillantes ocurrencias del mandatario, es decir, la revocación de mandato, donde se supone que él aparecería en las boletas. De alguna manera, puede concluirse que el tabasqueño tiene temor de que, entre otras cuestiones, por su pésimo manejo de la pandemia de Covid-19 y el desabasto de medicamentos para niños que padecen cáncer, por citar solo dos casos, sus números vayan a la baja. Ojalá

En otro tema de la semana que termina, al momento de escribir estas líneas, la sesión en el Instituto Nacional Electoral para abordar las sanciones económicas, tanto al Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) por la utilización ilegal de influencers la víspera de las elecciones de junio pasado, como a Movimiento Ciudadano, iba para un rato y largo, sin embargo, ambos institutos políticos se defendían con todo.

Y mientras en el Verde sus dirigentes como el diputado Carlos Puente; el senador Raúl Bolaños-Cacho y la secretaria general de dicho instituto político, Karen Castrejón, instrumentaron la operación “Ingenuos” negando conocer de dónde habían salido los recursos, 40 millones de pesos, para pagar a los influencer, porque como dijo uno de ellos, “la peda no se paga sola”, en Movimiento Ciudadano, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se lanzó contra el INE, acusándolo de violencia de género ni más ni menos que contra su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, por pretender que se sumen 27 millones 860 mil pesos a sus gastos de campaña debido a sus publicaciones en redes sociales.

Y en este sentido indudablemente no se puede negar que fue la esposa del gobernador electo la que armó la campaña “fosfo, fosfo” de su marido e igualmente por las “ex benditas redes” ya anunció la señora Rodríguez de García que tiene toda la intención de gobernar junto a su esposo y no limitarse solamente a encabezar el DIF, por ejemplo.

Por lo pronto, la influencer ya presentó una denuncia tanto en la CNDH como en la Comisión de Derechos Humanos estatal por violar sus derechos.

Y ante los pataleos de Samuel García, el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que: “No voy a discutir con nadie, el INE no discute con los actores políticos, se votará en la mesa del Consejo General, y quien no esté conforme tiene todo el legítimo derecho de impugnar”. Muy bien por el consejero-presidente de dicho Instituto y lo que debería de hacer el gobernador electo, es dejar de estar haciendo tanto “show”, ¿o no?

Municiones

*** El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que desde la noche del pasado miércoles, su celular fue hackeado, “impidiéndome acceder a cualquier aplicación, por lo que pido ignorar todo mensaje que pudieran recibir del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio. Estamos tratando de solucionar el problema”.

*** La Tercera Comisión de la Permanente, que preside la senadora panista, Kenia López Rabadán, aprobó un dictamen para exhortar al gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se verifiquen y fortalezcan las medidas y protocolos de sanidad relativas al Covid-19, que aplican las líneas aéreas en el territorio nacional. En la reunión de trabajo, las y los legisladores refirieron que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante la temporada vacacional de verano se espera la llegada de 20.2 millones de viajeros, entre los meses de julio y agosto. En ese contexto, consideraron necesario revisar los protocolos de seguridad preventivos, a fin de evitar la propagación del coronavirus, toda vez que el pasado 21 de junio, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las tasas de transmisión permanecen en niveles altos y a eso se suma la presencia de la variante “Delta”.

*** ¿Le habrán hecho “manita de puerco” al presidente López Obrador?, la pregunta viene a cuento porque a casi un año de distancia, se entregó uno de los premios de la tristemente famosa rifa del avión-no avión, aeronave de la que por cierto, el mandatario no ha podido deshacerse. En lo más reciente, ahora se le ocurrió alquilarla para eventos como XV años y bodas, pero parece que a nadie le interesa alquilarla, ni siquiera a sus seguidores porque ellos pertenecen al “pueblo sabio y bueno”, de modo que como reza un popular refrán: “¿con qué ojos, divino tuerto?”. Así, el el Hospital del ISSSTE de Tampico, Tamaulipas, recibió su premio y su director, Luis Miguel Rodríguez, fue quien lo recibió

*** Interesante propuesta la del senador morenista Alejandro Armenta Mier sobre una iniciativa de reforma para garantizar que en las elecciones internas de los partidos políticos se respeten, mediante procedimientos y reglas transparentes, los derechos constitucionales de todas las personas que participen para candidatos de elección popular.

Expuso que además de buscar que se acaten los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y equidad, su propuesta supuestamente permitirá a las personas se puedan defender ante los órganos competentes de cualquier violación a sus derechos políticos electorales. Planteó también el legislador poblano que se respete “el derecho de autonomía de cada partido político sin que se contraponga esa autonomía a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y equidad”. Cómo estarán los conflictos internos en el partido oficial. En el caso concreto de Armenta, hay que recordar que él era aspirante de primera línea para la gubernatura de Puebla, pero se tuvo que disciplinar a la voluntad del inquilino de Palacio Nacional, sí, ese, el “destapador”.

