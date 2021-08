Gera MX se internacionaliza

Une su voz junto a la de Rels B presentando su nuevo sencillo “Se me olvidó”

El artista que más está marcando tendencia en México, Gera MX, se une con uno de los exponentes españoles más importantes del género urbano, Rels B, en “Se Me Olvidó”, un romántico tema con tintes de bolero y rap, donde ambos talentos imprimen su más propio estilo.

Este tema ha generado una gran expectativa y por fin se encuentra disponible en plataformas digitales. A tan sólo 13 horas de su lanzamiento, logró que el video contara con más de 1 millón y medio de views en YouTube.

Después de colocarse en Spotify como el tercer artista más escuchado en México tras su éxito,“Botella Tras Botella” junto a Christian Nodal, Gera MX seguirá lanzando más música y continuará con la construcción de su carrera a nivel internacional, dejando muy en alto a nuestro país.

Gera MX, artista originario de Monterrey, con más de 9 años de trayectoria en la escena del rap en México, ha compartido escenario con grandes exponentes nacionales e internacionales, tales como Xzibit, Akapellah, Public Enemy, Kase.O, Nach, Crazy Town, Celso Piña, Lil Supa, Portavoz, Norik, entre otros. Actualmente dirige Rich Vagos Entertainment.

Forma parte del exitoso proyecto, Los No Tan Tristes junto a Charles Ans y Nanpa Básico. Logrando colocar 6 videos en No. 1 en tendencia de YouTube México, posicionarse en el chart Top 200 de Spotify con 3 temas, en el Top Álbumes de Apple Music y No. 1 en Top Videos de Apple Music con “La creación de los no tan tristes”.

Gera MX unió su voz con Christian Nodal en “Botella Tras Botella”, logrando posicionarse como una de las canciones más exitosas del año, actualmente cuenta con más de 300 millones de visitas en YouTube y más de 184 millones de streams.