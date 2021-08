López Obrador manchó la democracia participativa

Se comenta en los corrillos políticos, que la noche del pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al enterarse de que su aberrante ejercicio de la consulta ciudadana tuvo nulo poder de convocatoria porque participaron apenas algo así como 7 millones de ciudadanos, hizo tremendo coraje, de tal magnitud que alguno de sus incondicionales, leales y ciegos seguidores, con visible preocupación por el estado de salud del mandatario, le recomendó mesurarse, porque se preveía que en el gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, afloraría toda la rabia de la que es capaz el tabasqueño, con la consabida “cantaleta” de culpar al Instituto Nacional Electoral, (INE), de lo que a todas luces fue un rotundo fracaso, aunque insistiera que se trató de “un triunfo” y dijera estar “muy contento”.

Lo anterior, sin descartar los videos que circularon por las “ex benditas redes”; en uno de ellos, se puede apreciar a funcionarias de mesa de recepción, descaradamente, “embarazando” urnas. Así que no le quedó más remedio al de Tepetitán, que, como dice un clásico refrán, “hacer de tripas corazón”; ensayar su sonrisa más acartonada, esa que no puede ocultar la tremenda bilis que hizo el inquilino de Palacio Nacional y públicamente congratularse del ejercicio ciudadano.

Sin embargo, si lo que se intentó fue un ejercicio de democracia participativa, sin duda, López Obrador y sus huestes no hicieron más que mancharlo con sus mañas y mentiras. Y por cierto, ¿pensará en algún momento el Presidente reclamarle a los 23 millones de seguidores que votaron por él, por qué no acudieron a las mesas receptoras de su insulsa consulta? Vistas así las cosas y de cara a la anunciada revocación de mandato que los cercanos al Ejecutivo no tienen ni la más mínima idea de cómo organizar, el tabasqueño tendría motivos para estar preocupado.

Total, que también desde la oposición, la coincidencia fue el fracaso de la citada consulta, por más que desde la errada y llamada Cuarta Transformación se insista en lo contrario.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, por ejemplo, la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, colocó en su justa dimensión lo ocurrido el domingo pasado: “La actitud de las y los ciudadanos fue ejemplar. No es que no tuvieran interés en un ejercicio de democracia participativa, sino que desde el principio quedó claro que el fin no era aplicar la ley, sino usar la consulta como una estrategia con fines políticos. No acudir a las urnas fue también decir no a la manipulación”.

Por su parte, la senadora panista Kenia López Rabadán solicitó al INE investigar el manejo de recursos públicos y al INAI, el uso de datos personales para difusión. Y también de pasadita, no estaría mal que se indagara sobre el descarado “embarazo” de urnas.

Ahora bien, en otro tema, las contradicciones entre los militantes de Morena, afloran a diario. Una prueba de esto se dio ayer, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se lamentó de que los legisladores hayan excluido del período extraordinario los expedientes del desafuero de los aún diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, “porque ello envía una señal contradictoria muy negativa porque nosotros debemos ser los principales interesados de erradicar estas prácticas ilícitas desde el servicio público o la representación popular”.

Visión diferente a la del senador Ricardo Monreal, quien como respuesta, defendió la autonomía del Poder Legislativo frente a los embates del subsecretario Encinas.

¿Acaso ya olvidó Encinas cuando él mismo fue diputado? Entonces sí era celoso de la separación de Poderes. Y es que, ante el reclamo del subsecretario, el líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, afirmó que el período extraordinario para retirar el fuero a ese diputado y otros asuntos más, está por realizarse, “pero se hace en los tiempos del Congreso de la Unión”.

Y agregó el senador Monreal: “No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad; son tiempos”, y agregó que “mañana (hoy) se reúne la Comisión; luego, va a plantear un nuevo Periodo Extraordinario, para tratarlo en la Permanente el próximo lunes o martes, y luego se convocará a un Periodo Extraordinario, inmediatamente. Es decir, tardaremos ocho, nueve días, para tratar este tema”. De forma contundente, Ricardo Monreal, le dio su palabra. “No se va a dar carpetazo a nadie”.

*** Oriundo de Texcoco, el senador morenista Higinio Martínez liderea uno de los grupos políticos más fuertes en el Estado de México que es bien conocido por aquellos lares como Grupo de Acción Política, (GAP) y el objetivo sería 2023, cuando se renueva la gubernatura del Estado de México y para ello, trabajan desde ya. De las 54 alcaldías que gobierna Morena en la entidad mexiquense, cuando menos 50 de los munícipes son simpatizantes del senador Martínez Miranda, además de los 36 diputados locales que le han demostrado su respaldo. En ese grupo están también: Gabriela Gamboa, presidenta municipal de Metepec; el diputado local Maurilio Hernández, además de la titular de la SEP, Delfina Gómez; y Horacio Duarte Olivares, del SAT.

*** Como siempre, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que hace unos días cumplió 88 años, demostrándoles a los seguidores del inquilino de Palacio Nacional, de qué tamaño son. Por las redes, subió un “twitt”, titulado “NI GOLES NI VOTOS” que no tiene desperdicio en el que señala: “Noche triste de ayer domingo por las derrotas en futbol y democracia que se ganan con goles y con votos. La consulta popular fue un fracaso, la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular. El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar pólvora en infiernitos”. Bueno, y si a esto le sumamos que en las Olimpiadas de Tokio, el equipo de beisbol de México sólo asistió para perder, pues ahora López Obrador no podrá presumir de que ese es su deporte favorito que, con todo respeto, sólo acudió a la justa deportiva a hacer el ridículo.

*** Una llamada más, es que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, le prometió al Presidente que México traería de la Olimpiada por lo menos, 10 medallas, el caso es que las competencias en las diversas disciplina se acercan a su fin y nuestro país apenas ha conseguido tres preseas de bronce. Esto es resultado de que la señora Guevara ha aplicado como política al frente de la Conade, el favoritismo y el amiguismo; ahí está como ejemplo que la gimnasta Alexa Moreno, que quedara en un cuarto lugar, de su propia bolsa tuvo que comprar aparatos y otros insumos que utiliza para entrenar.

