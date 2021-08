La verdadera historia

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PERO SÍ, PERO NO… Y AHÍ

QUEDÓ TODO, COMO LA

“CHIMOLTRUFIA”.

HACE algunos días platicaba con uno de mis amigos más queridos y éste me decía que nuestra generación tuvo un papel brillante en los cambios que se dieron para consolidar varios movimientos: el de integración racial, el de la paz, de la igualdad de sexos, la libertad de prensa, la democratización y no sé cuántos más señalaba con entusiasmo, claro que decía que también para frenar esos cambios desde las oficinas de espionaje y control político de las policías se consolidaba el movimiento para impulsar el uso de drogas aprovechando el “repudio” que generaron en muchos sitios en contra del movimiento hippie y la realidad me comentaba que el mismo movimiento fue sin duda establecido y fomentado por los instrumentos del gobierno norteamericano para justificar las represiones en muchos sitios y especialmente en los Estados Unidos cuando la economía de guerra sufría un revés con el movimiento por la paz y el final de la guerra de Vietnam y el enorme entusiasmo que despertaba Cuba y los nuevos movimientos en contra del golpismo militar y la búsqueda de nuevos caminos para los países en democracia.

En esta etapa, los mismos gobiernos emprendieron la creación de los grupos clandestinos y operaron la represión y las guerras sucias, incluyendo el que ellos desarrollaban a los grupos represores y de provocación como lo hicieran en México con la creación del grupo paramilitar de los “HALCONES” cuando, ellos, compuesto por jóvenes de varios grupos de policía y de espionaje en el concepto de la provocación impusieron en muchas escuelas acciones de violencia para que, decían sus teóricos y jefes, salieran de las madrigueras los “comunistas” y los dirigentes sociales para controlarlos y permitir que los JUEGOS Olímpicos se desarrollaran sin conflictos, todo con el manejo del EMP y la aprobación del grupo compacto de funcionarios que respondían a los esquemas de la CIA, incluyendo al Presidente de esa época: Gustavo Díaz Ordaz, porque además en este esquema se tendrían, decían los “estrategas”, la posibilidad de imponer el GOLPE MILITAR EN MÉXICO con lo que la política de EU se reforzaría en toda América Latina con el control militar.

Dentro de ese esquema de control se crearon por parte de la CIA con el acuerdo de los políticos y funcionarios de los países involucrados, los grupos del narcotráfico que primeramente eran los encargados de la producción y tráfico a los Estados Unidos con la protección de los policías y militares nacionales y el apoyo de la CIA para tener grandes cantidades de dinero que les permitieran sostener este proyecto internacional con recursos financieros que no se detectaban en los medios políticos norteamericanos, y así podrían impulsar la compra de armamentos para los grupos que ellos quisieran y generar los conflictos locales para dar la idea de que se extendían los comunistas en muchos lados y poder convencer a los votantes norteamericanos para el apoyo a los países involucrados militarmente para el control local, así surge el manejo y control de los primeros grupos del narcotráfico con el grupo Jalisco que era el que con los acuerdos de la CIA y la protección de los políticos y policías nacionales crearon el rancho el BÚFALO, en Chihuahua, con una producción de mariguana inmensa que distribuían en Estados unidos y alcanzaban enormes cantidades de dinero que se pudieron observar en aquel escándalo IRÁN­-CONTRAS operado por el coronel Oliver North y se comenzaron a instrumentar los grandes envíos de cocaína desde Colombia pasando por México y se forma en el país el control de los grupos del narco por medio de la DFS, la PJF y los grupos especiales del ejército y los grupos de espionaje estatal con lo que muchos recursos llegaban los bolsillos de políticos, empresarios y banqueros que al final de cuentas formaron las grandes fortunas en el país, por esa misma razón los grupos de la delincuencia y los grupos de policías y espionaje están tan relacionados y son los que infiltran los demás sistemas en el comercio, el empresariado, las finanzas y bancos, al igual que operan en algunos lados con el control y manejo político, así, los grupos destinados a la represión cambiaron sus sistemas y se dejó en los acuerdos con los jefes mafiosos la lucha en contra de los movimientos sociales y los dirigentes sociales en las entidades, por ello la violencia tan grande en zonas donde anteriormente los movimientos y luchas, guerrilleras eran la realidad nacional, y ahora, las ponen como enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

Los próximos tiempos serán de hambre, desocupación, insalubridad, falta de espacios para vivienda y escolaridad baja, por ello, también se aumenta el consumo de drogas y aumentan los grupitos de narcos para controlar colonias y calles y a los grandes grupos mafiosos los corredores del tráfico, producción y distribución al medio y gran mayoreo ,y es por esas razones que los grupos mafiosos del SUR comienzan a invadir a México como el mejor trampolín para los EU y donde gozan de grandes beneficios e impunidad. Por esto, si no entendemos el proceso que vivimos estaremos en malas condiciones y la narco política será una constante y una realidad en el país con lo que estamos expuestos a las invasiones de uno y de otro lado, no importan los cuarteles de la Guardia Nacional, al final son hombres y están tan mal pagados y descontentos que son fácil presa de los grupos criminales para usarlos en su favor…tenemos que estar alertas ante la nueva realidad.

