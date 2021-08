Ricardo Arenas presenta su libro “En el armario no hay lugar para dos monstruos”

Con Editorial De Otro Tipo

Es una obra literaria cargada de poesía con la que todos se van a identificar

Arturo Arellano

La poesía es el armario que habita Ricardo Arenas, y la locura —bestia gemela de la lucidez— lo acecha con los soliloquios, metáforas, lluvia, insomnios, giros verbales y caminatas que emergen invictos de las señales talladas en cada poema. En estos versos lo monstruoso es lo cotidiano y doméstico.

Ricardo Arenas presentó “En el armario no hay lugar para dos monstruos”, bajo editorial de Otro Tipo, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “la idea del libro en conjunto nace a partir de escribir poemas, de la necesidad de buscar la belleza, de trascender la realidad de las circunstancias y una vez que fui consiente de las nociones que había planteado en los poemas pude comprobar que de alguna manera no solo hablaba para mí, sino para los demás. Cuando tuve el conjunto de poemas, hice el libro, lo mandé a concursos, ganó el premio nacional de poesía en 2019 y básicamente así nació todo”.

Reconoce que pretendía “apelar al lector, introducirlo en los temas y situaciones del libro, aunque primero no pensaba terminar un libro, ni ganar un premio, menos publicarlo y que tuviera difusión periodística, todo ha sido una sorpresa por la que estoy muy agradecido. Pero ahora que se dio me encantaría que la gente se identifique con lo que escribo”.

De tal manera que fue todo un reto para el escritor “un verdadero reto lograr que cuajé como la gelatina, hubo poemas que dejé fuera porque unos eran malos y los tiré a la basura, otros no eran tan malos, pero no cuadraban con la línea, ni la atmósfera que estaba logrando en el libro, que es de intimidad, son poemas que te llevan a una introspección”.

En ese escenario, plantea que hay temas como el amor y el desamor, “son temas clásicos universales de ayer hoy y mañana, pero también del paso del tiempo, de la enfermedad, de la familia, las relaciones personales y sobre todo de la contemplación de la naturaleza, trato de hablarle y cantarle a las cosas pequeñas para descubrir cosas grandes en ellas, porque no por ser pequeñas no son trascendentes. Hay parte verdad, parte ficción, hay poemas que incluso no viví tal cual, pero si obedecían a la necesidad de hablar de ello”.

Al ser un apasionado también de la música, descarta que estos poemas pudieran convertirse en canciones “no creo que sean ajenos en el sentido de antagónicos, lo que sí pienso es que los poemas de este libro los dejaré descansar, no los moveré para bien, ni para mal, afortunadamente me siento satisfecho con ellos, y ahora busco otras maneras de abordar poemas y apostar a nuevos. Estoy trabajando en canciones, pero me gusta llamarles temas, porque canciones es una letra estribillo y se acabo; y no me gusta planear así, me gusta que los poemas se defiendan solos sin música”.

En su labor de encontrar la belleza en el mundo actual, comenta “en estos momentos en que todo es inmediato, es decir, agarras tu teléfono y le preguntas a san google, y te dice lo que quieras, impera el protagonismo, todos quieren ser todo y pueden ser todo, pero se ha perdido la capacidad de asombro, esa que había antes de la era digital como contemplar un árbol y escuchar los pájaros; pero la poesía y la belleza está ahí, hemos perdido la capacidad de asombro quizá por la experiencia o por la edad, sin embargo hay que recuperarla, no tener apatía, hay que valorar, agradecer las cosas, como el amanecer, tener comida, casa, familia, salir a caminar, sentir el aire en la cara, eso en sí ya es una bendición”.

Finamente invita a todos a comprar y leer su libro que ya se encuentra disponible a la venta en todas las librerías del país.