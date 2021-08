Votos por estado

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Un estado no gobernado, por el momento, por Morena, fue el que tuvo mayor porcentaje de sufragantes en la consulta del pasado domingo, para conocer si la ciudadanía apoya o no el juicio a los ex presidentes.

Tlaxcala que pronto será gobernado por una militante de Morena (Lorena Cuéllar) superó en porcentaje al estado (Tabasco) del que es nativo el presidente de México y que siempre da resultados alentadores para López Obrador.

Precisamente Tabasco se ubicó en el segundo lugar muy cerca del 11.66 por ciento de los votantes tlaxcaltecas, con un porcentaje de 11. 27 por ciento.

Se esperaba que en las entidades gobernadas por Morena o próximas a serlo los votantes acudirían en masa y más con los llamados que se hicieron para que concurrieran, pero no fue así.

Esas entidades, entre las que se incluyen la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Chiapas, Puebla y Baja California, se ubicaron por debajo del 10 por ciento de los ciudadanos empadronados, con excepción de la Ciudad de México y Veracruz.

Y es que dentro de los pocos estados que rebasaron el 10 por ciento de los votantes se encuentran, además de Tlaxcala, Tabasco, Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, entidades próximas a ser gobernados por militantes hombre y mujeres de Morena y otros en los que desde ahora es favorito este mismo partido para ganar los comicios del año próximo.

Es cierto que el porcentaje superior al diez por ciento no significa nada, cuando se requería del 40 por ciento, cuando menos, para que la consulta fuese considerada como exitosa y más en esos estados en que Morena prevalece por encima de los otros partidos políticos.

Se resalta que en varios estados gobernados por los partidos opositores a Morena y que continuarán así, la votación fue escasa, con excepción de Zacatecas, que ganó un militante de Morena, David Monreal Ávila.

Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Baja California y Coahuila, quedaron ubicados junto con Zacatecas con los peores números en participación con cifras del cinco por ciento para abajo.

Y es que la consulta no pareció ser atractiva para la mayoría de los empadronados que prefirieron quedarse en casa para descansar en domingo, mientras no alteraron su paseo dominical, para acudir a cumplir con su derecho de votar, sobre todo cuando no había autoridades que elegir.

Como ejercicio sirvió para saber de la disponibilidad de los ciudadanos para atender este tipo de llamados, para los detractores del actual gobierno para cebarse en los magros resultados y para el gobierno en turno para saber de la importancia de estas consultas y si resultan atractivas para los empadronados.

Cada uno de los sectores deberá analizar los puntos buenos, si es que los hay y los malos de este ejercicio, principalmente, porque el año próximo se efectuará otro similar, para que los ciudadanos opinen si hay o no revocación de mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En este rubro, hay quienes consideran que la oportunidad es maravillosa para que se extinga el mandato del Ejecutivo federal en su cuarto año de gobierno, si es que este cumple con su promesa de solicitar licencia si el ejercicio de revocación de mandato no le es favorable.

Claro que para ello deberán legislar diputados y senadores, para contar con la ley necesaria para ello, según reveló Ricardo Monreal, quien urgió al Congreso a realizarlas.

Aquí no se requeriría como el pasado domingo con una concurrencia del 40 por ciento de los empadronados, sino de solamente el tres por ciento. La fecha del seis de marzo ya está agendada para realizar este nuevo ejercicio que algunos esperan con mucha ansiedad.

ramonzurita44@hotmail.com