Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez avanzan en plataforma de 10 metros

Nuria Diosdado dice adiós a los Juegos Olímpicos

Fotos: Gustavo Camacho Olivares, Director de Fotografía DIARIOIMAGEN

Las clavadistas mexicanacas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez clasificaron a semifinales en la plataforma de 10 metros individual, tras concluir con un total de 308.10 puntos y 295.65, respectivamente, lo cual los colocó como novena y decimosegunda.

Tras las primeras dos rondas, Orozco y Agúndez terminaron en lugar 12 y 22, respectivamente, de 30 competidoras.

Orozco inició la tercera ronda con un salto de tres y medio saltos hacia atrás, de 3.3 grados de dificultad. Con una buena ejecución fue calificada con 69.30 puntos, y una suma de 192.90. Para la ronda cuatro, concluyó con una calificación de 59.20 y un total de 252.10.

En su último salto, Orozco consiguió 56.00 puntos, lamentablemente no fue calificada de la mejor manera, pues falló un poco en la entrada, pero concretó los 308.10 puntos que le permitirán seguir en la competencia.

Agúndez levantó en cuanto a calificaciones con 70.40 en su tercera aparición, 54.40 y cerró con 62.40.

Tanto Gabriela como Alejandra consiguieron ya una medalla de bronce para México en la plataforma sincroniza. Ahora, en individual intentarán conseguir una presea.

De avanzar a la final, veremos a Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez competir el jueves 5 de agosto a las 01:00 horas.

Paola Morán se despide de Tokio mejorando su marca personal

Mientras tanto, la mexicana Paola Morán volvió a mejorar ayer su marca de la temporada, pero no le alcanzó para avanzar a la final de los 400 metros planos, en el atletismo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Morán, en el Estadio Olímpico, hizo un tiempo de 51:06 para superar por mucho el 51:18 que había realizado en la preliminar. Su meta era correr alrededor de los 50 segundos.

De acuerdo a los registros, corrió la distancia a una velocidad de 28 kilómetros por hora y pese a rezagarse hasta el último sitio, tuvo un cierre espectacular en los últimos metros para lograr la quinta posición.

Esta semifinal (hubo tres) fue ganada por Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) 49:60, seguida por Jodie Williams (Gran Bretaña) 49:97, ambas calificadas de forma directa a la final, y Roneisha McGregor (Jamaica) 50:34.

“Fue una carrera dura, salí un poco lento y no esperaba ese ritmo tan rápido. Traté de recuperar en los últimos 10 metros, pero ya no fue suficiente para alcanzarlas”, comentó Morán, cuya meta a mediano plazo son los Panamericanos 2023 de Santiago y los Olímpicos París 2024

Nuria Diosdado dijo adiós a los Juegos Olímpicos

En otra disciplina, las nadadoras artísticas Nuria Diosdado y Joana Jiménez se quedaron con la posición número 12 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y a pesar de no lograr la meta de meterse en el top ten en la final, fue un momento de mucho sentimiento para Diosdado, ya que se despidió de las justas olímpicas.

“Ahora no lo pienso sinceramente, estoy en Tokio, y mi cabeza esta aquí nada mas, creo que tantos años de carrera no se ponen fin de un momento a otro, y si me preguntas por otros Juegos Olímpicos te puedo contestar que no, no me veo llegando a París, aunque no sé hasta dónde termine mi carrera deportiva. Ahora estoy aquí, vienen unas vacaciones y proyectos personales, a los que me quiero dedicar, pero ahorita las horas que me quedan aquí quiero disfrutarlas y gozarlas”, declaró Diosdado.

Con mucho sentimiento, Diosdadp se despidió de los Juegos Olímpicos, sin embargo, aún tiene pensado asistir a otros eventos internacionales del próximo ciclo olímpico e incluso participar en el Campeonato Mundial del siguiente año.

Ciclismo de pista

Las mexicanas Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo participaron ayer en el ciclismo de pista de la modalidad keirin en Tokio 2020, donde sólo la primera de ellas se clasificó a los cuartos de final de la especialidad.

Tras el sexto lugar obtenido en ciclismo de velocidad femenil por equipos, Gaxiola y Verdugo cambiaron el chip y entraron a escena en las rondas preliminares de la categoría antes mencionada.

La primera en participar fue Daniela, quien finalizó en segundo lugar de su heat clasificatorio, con lo que la nacida en Culiacán selló su pase directo a la siguiente instancia.

Por otra parte, Yuli Verdugo hizo su participación sin tener la misma suerte, concluyendo la prueba en quinta posición. Aunque después tuvo la oportunidad de enfrentar la repesca, no pudo meterse en las primeras posiciones para disputar los cuartos, por lo que su participación en el keirin del ciclismo de pista en Tokyo 2020 ha finalizado.