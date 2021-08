Con “Karate”, Nicole Zignago te lleva a encontrar tu fuerza interior

Nuevo sencillo disponible en todas las plataformas

La canción nace a partir de una experiencia propia de la artista

Arturo Arellano

Nicole Zignago es una extraordinaria cantautora, que si bien es hija del reconocido artista Gian Marco, se encuentra forjando su propio camino y lo hace de forma maravillosa al demostrar su talento tanto para componer como para cantar, llevando a sus escuchas a todo tipo de emociones, situación que no es excepción con su nuevo sencillo “Karate” con el que busca ayudarte a encontrar tu propia fuerza interior.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Zignago declaró que “la gente ha recibido muy bien el tema, con los brazos abiertos, ‘Karate’ nace literalmente de estar leyendo la palabra en muchas partes y se me quedó en la cabeza, me gustaba cómo se veía escrita, sonoramente y cómo resonaba conmigo, de modo que decidimos escribir una canción partiendo la palabra. Sin mucho que contar porque jamás he hecho karate, pero a partir de la palabra nos inventamos una historia”.

Explica en ese mismo sentido que “estaba pasando por momentos de incertidumbre y miedo en la pandemia, entonces la canción habla de cómo encontrarnos con nuestra fuerza interior, porque a veces podemos ser nuestros propios enemigos, pero enfrentarnos nos hace más fuertes. Es importante encontrarnos de frente con nuestros demonios y vencerlos”.

Asimismo, reconoce que “la música fue mi fuga, porque creo que recuerdo haber tenido una conversación con una amiga y me dijo ‘anda a terapia’, pero no quería, evadí querer enfrentarme a mí misma, pero luego descubres que es muy humano sentir cosas tristes o de coraje, hay que enfrentarlo y salir adelante. En la pandemia nos obligamos a escuchar a nuestro corazón y cabeza, por lo que muchas cosas fueron sanadas, porque en ese momento de encuentro contigo mismo, encuentras lo que no te gusta y que quieres reacomodar, das con tus prioridades y de ahí sigues”.

Añade que como artista “al final soy un canal para contar historias, ya sean personales o de seres que lleguen a mí, incluso, invento historias para que la gente conecte con ellas, amor desamor, éxito, superación, otras tristes, pero poderosas y esperanzadoras. Más que de un mismo sonido, quiero que tengan en común mi puño y letra, mi voz, lo que tengo como estilo, porque es importante, reinventarnos, cada día que te levantas eres una persona nueva aprendes y desaprendes, como músico también tengo que hacer eso, ir probando”.

Sobre los espectáculos en vivo, refiere “me urge tener conciertos, mi primer sencillo salió en mayo de 2020 y no he tenido posibilidad de encontrarme con mi público, con el que me sigue de siempre, ni con los nuevos, me urge presentarme y espero que a finales de año

habrá fechas, con la salida del disco, estaría increíble. Me siento en casa estando en un escenario, muy cómoda, por otra parte, ahora en el video de ‘karate’ pueden ver también ese lado mío con el baile, he bailado toda mi vida, quería que vieran que eso viene conmigo y seguro también lo haré en los conciertos”.

“Karate” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.