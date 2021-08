“Cuarto poder”, un ratón a vencer

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

LA REALIDAD ES QUE EL JIBARITO VA CON ALEGRÍA… Y MUCHOS SOLAMENTE LLORAMOS.

SIN DUDA, EL PROBLEMA DEL “HUELE A GAS”, DONDE CINCO FAMILIAS SON LAS QUE CONTROLAN EL GAS EN EL PAÍS Y EN OTROS MÁS, PUES TIENEN UN ENORME CONTROL SOBRE ESTE PRODUCTO TAN NECESARIO PARA LAS CASAS, ASÍ, CON UNA ACCIÓN DE BOICOT DE ENTREGA DE GAS, PUES LAS COSAS PARECÍA PONERSE DE COLOR DE HORMIGA, PERO, POR FORTUNA CON UNA ACCION DE JIBARITO, SE LOGRA EL ACUERDO Y TODOS A TRABAJAR.

Ahora el señor secretario de Relaciones Exteriores se ve obligado a poner el cascabel al gato y pone denuncias contra las fábricas de armas y distribuidores de armas, contestan la poderosa organización de las armas en los Estados Unidos y esta poderosa organización y declara que lo que busca México es un “chivo expiatorio”, ya que no son responsables del manejo de armas por parte de los grupos criminales y que éstos existen con total impunidad y sin una acción que les frene en su violencia. Algunos analistas explican que esta es una lucha perdida, ya que varios gobiernos y presidentes de los Estados Unidos han tratado de controlar las actividades de los vendedores de armas y han perdido, por tal motivo dicen que la acción del secretario Marcelo Ebrard, es colocarlo en la pantalla internacional y tiene sin duda un fondo político a pesar de que perderá en esa lucha, en fin también en este gobierno y aparecen las famosas “flores de muerto” y a lo mejor sólo se busca exhibirlo para que pierda en este proceso. Decía mi abuelo: “jamás te pelees con una mujer o un “desviado”, porque si ganas todos dirán, pues no tiene chiste, por abusón, si te peleas busca un grandote con poder porque, cuando menos, todos dirán que tienes mucho valor y si pierdes, de todos modos te admiran. pero si por alguna razón le pones en la madre a ese grandote, pues la admiración será mucha en tu favor”, bueno esto es lo que le ha permitido a AMLO una enorme credibilidad y confianza del infelizaje nacional que le quiere y respeta y pone su fuerza en todos los temas, independientemente de que se canalice por MORENA, PORQUE SABEN QUE ES LA FUERZA, NO DEL PARTIDO, SINO DEL PRESIDENTE, Y ESTO LO TENDRÁ QUE EVALUAR EL PRESIDENTE PARA COMENZAR A IMPONER EL ORDEN Y LAS ACCIONES QUE OBLIGUEN A SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA A RESPONDER PARA MEJORAR LOS CAMINOS A LA TRANSFORMACIÓN, PROGRAMADOS POR EL PRESIDENTE, Y NO QUEDARSE CALLADITO Y APENDEJADO, COMO AHORA vemos al presidente del partido y a sus tribus, haciendo la lucha por debajo de la mesa para conservar los cotos de poder y los puestos con presupuestos.

COMO QUE LAS COSAS NO CAMBIAN MUCHO, DISTRACTORES PARA OCULTAR AL VERDADERO “TAPADO” O “TAPADA” A LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA. Cualquier otra acción, es claro que no tendrá el ingrediente de la consulta popular, el Presidente tiene el “dedito que dice para dónde y quién le conviene”, así que, también, en la selección de los candidatos o candidatas a los gobiernos de los estados que se tendrán el próximo año, él podrá tener la capacidad para imponer con ese manejo que tiene y ha demostrado cuando es el mejor comunicador que ha venido derrotando la fuerza del llamado; “cuarto poder, para dejarlo en condiciones de golpes que no puede negar ni ocultar, cuando de dinero se trata no de ideas o de ideales. Así, ese manejo de que la “prensa se controla con la prensa es totalmente cierto”, siempre y cuando tengas garantizado a un comunicador como el Presidente, que se juega el todo por el todo y recibe apoyos y reconocimientos del infelizaje nacional, así, con la fuerza de las mayorías se muestra a un Presidente duro, transformador y necio que ha logrado, en dos años, liquidar el valor y la fuerza del “cuarto poder” para enviarlo al bote de basura cuando demuestra lo que recibían y los intereses en juego de cada grupo de medios de comunicación.

Cuando un Presidente tiene confianza en la fuerza popular sabe que sus acciones también tienen respaldo y la enorme capacidad de movilización en su favor y cuando se mueve a las masas, pues se puede mantener un orden o dejarla que entre a los canales de la violencia y la anarquía y es en este sentido de que es mejor conservar la paz social, antes que entrar en los violentos caminos de la guerra civil interna, si no han entendido el valor de AMLO, no sólo está en su capacidad de movilizador y de comunicador, sino también en su capacidad de empujar la acción del infelizaje nacional en los caminos de la paz social en vez de la violencia como estamos en otros países, así es, por ello, que la llamada MAFIA DEL PODER de pronto se convierte en los ALIADOS DEL PODER, porque al final, ellos siguen gozando de los puestos y usan los fondos públicos y los bienes nacionales para hacer sus NEGOCIOS PRIVADOS y bueno cuando los ricos ganan, pues ellos también se quedan quietos y calladitos, porque al final, lo que les interesa no es la política sino los negocios… Recuerden lo que dijo Calderón en uno de sus ratos sobrios: “pues los ricachones no se preocupan por los cambios, ellos se acomodan con el que tienen el poder porque ellos tienen el dinero y eso es una enorme fuerza política; unos manejan los intereses económicos y otros manejan a las masas para que se tranquilicen y apoyen las acciones política y no salgan de los canales del control y la paz social.

