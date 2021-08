López Obrador y Kamala Harris hablarán; abordarán denuncia del gobierno mexicano

Ricardo Monreal propone a la SCJN llegar a acuerdos en el TEPJF

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicará vía telefónica ni más ni menos que con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, e independientemente de que vuelva a llamarla “Kabala”, o que haga algún mal chiste, de esos que dan pena ajena por la investidura que tanto dice cuidar prioritarios el tabasqueño anunció que tratará con ella la agenda acostumbrada, es decir, los asuntos bilaterales, a los que se les dará continuidad y lo más probable es que también aborden la curiosa demanda -por nombrarlo de alguna manera-, que interpuso el gobierno de México en contra de un grupo de empresas de armas de los Estados Unidos, acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México. La violencia e inseguridad que no ha podido controlar esta errada y llamada cuarta transformación.

Pero además, en la conversación, la vicepresidenta Harris y del de Tepetitán, verán la posibilidad de que el vecino país del norte envíe vacunas a México.

Desde Ciudad Juárez, en el marco de la Inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional, el Presidente agradeció al gobierno de Estados Unidos por haber enviado vacunas. Específicamente señaló: “tenemos que agradecerles a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, al presidente (Joe) Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris por su apoyo, porque nos han donado vacunas. No estoy hablando de mucha cantidad, pero esto no es un asunto cuantitativo, es cualitativo… Ahora con el presidente Biden es buena la relación, de respeto a nuestra soberanía y de cooperación para el desarrollo”.

Sin embargo, el inquilino de Palacio Nacional no pudo evitar acordarse de su gran amigo, el ex presidente Donald Trump, a quien él le apostó para que permaneciera en la Casa Blanca y perdió, al comparar que la relación de México con el republicano, es igual de buena que con la del demócrata. Nada más falso.

Por cierto, en esa visita a Ciudad Juárez, acompañó al tabasqueño el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y aparentemente, ambos –presidente y gobernador-, hicieron lo posible por demostrar que tienen una buena relación.

Pero más allá de lo político, hay que señalar que el presidente López Obrador, sigue instalado en la mentira porque de acuerdo a los especialistas, no es con el incremento de la vacunación como se reducirá esta creciente ola de Covid-19 y el ejemplo más claro es el forzado retorno a clases presenciales. Sin pasar por alto que la vacunación es una muy buena medida, en el regreso a las aulas, ni el Ejecutivo ni autoridades de la Secretaría de Salud, ni de la SEP, han contemplado un esquema completo de las medidas sanitarias que se deben de tener muy presentes; esto, en todo caso, no deja de ser una ocurrencia más del presidente y como su círculo cercano no se atreve a llevarle la contra por temor a su visceral reacción, pues bien puede pronosticarse que el regreso a los salones de clase podría cobrar vidas y eso es sumamente preocupante.

*** Con el fin de evitar un colapso constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, insiste en que se alcance un acuerdo que permita el adecuado funcionamiento del TEPJF. En una carta dirigida al ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, con copia a los 10 ministros que integran el pleno, Monreal solicitó que se admita el recurso de defensa que interpuso el destituido presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, con el fin de dirimir la controversia. El senador Monreal manifestó su preocupación por los acontecimientos a partir de qué cinco magistrados electorales destituyeron a Vargas Valdez, con una larga lista de acusaciones, entre ellas discrecionalidad e inconsistencias; falta de respeto a sus compañeros por llamarlos “manada”, así como cobertura incompleta de boletines de prensa. En su exposición, el presidente de la Jucopo subraya que la misma Constitución establece mecanismos de supervisión entre Poderes, así como para evitar los excesos. Añadió el legislador que es conveniente que se dirima esta controversia para que el TEPJF adopte los acuerdos que en derecho procedan y propuso admitir el recurso interpuesto por Vargas Valdez y a éste recaiga una resolución una resolución conforme a derecho. Pero, todo indicaría que al magistrado Vargas, ya tiene un pie afuera del Tribunal Electoral y todo es cuestión, nada más, de esperar.

*** En la alcaldía de Iztapalapa, en un evento en el que la sana distancia y demás medidas sanitarias estuvieron totalmente ausentes, inició operaciones la Línea 2 del Cablebús que tuvo una inversión de 3 mil 183 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 100 mil personas. La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fue la primera en violar las medidas, pero con eso de que ella piensa diferente al siempre eficiente subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell y asegura que en la capital de la República no hay semáforo rojo, sino más bien naranja, con tintes de llegar a amarillo y además se encuentra en plena promoción de cara a 2024, pues hasta llegó a bajarse el cubrebocas para poder ser escuchada por quienes acudieron en masa a aplaudirle y arengar: “¡presidenta, presidenta!”. Desde luego, estuvo acompañada por la no menos flamante alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada que es, por cierto, una de las más fieles seguidoras de la jefa de Gobierno, quien por sus redes sociales, la funcionaria capitalina anunció que ayer domingo sería un día espléndido por la magna inauguración de un servicio que -según ella-, será bastante ágil. Lo más probable, es que la señora Sheinbaum Pardo no se haya enterado de un par de cuestiones: hay muchos capitalinos que no se subirían a dicho Cablebús por la desgracia ocurrida el pasado 3 de mayo allá por el rumbo de Tláhuac y que evidenció la incompetencia de la jefa de gobierno y compañía para brindar seguridad en la red de transporte público de la CDMX.

*** Pues nada, resulta que el ex presidente Vicente Fox y su esposa, Marta María Sahagún de Fox, fueron hospitalizados de manera voluntaria, luego de que ambos dieran positivo a Covid-19. La que fuera conocida como la “pareja presidencial”, se reporta estable y sin duda extrañando aquellos tiempos en que estaban en la cúspide y la señora Fox pretendió ser la sucesora ni más ni menos que de su marido en aquella época, en Los Pinos. El ex presidente de las botas, se dio tiempo para tener actividad en las “ex benditas redes sociales” y en algo tuvo toda la razón, “Espero recapaciten!, no queremos NIÑOS muertos en la escuela”.

