Remesas y la estabilidad social

Ángel Soriano

Nuestros compatriotas tienen mayor oportunidad de cruzar la frontera hacia la Unión Americana en comparación con los de remotos países que tienen que realizar largas travesías para cumplir el “sueño americano”, pero desde luego que no son competencias ni comparaciones, pues sufren lo mismo: persecuciones, hambre, malos tratos y desprecio hacia los derechos humanos.

Para nuestro país, la migración es la principal fuente de ingresos: han enviado 40,600 millones de dólares y se calcula -de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador-, que este año llegarán a 48,000 mdd, lo que significa un ingreso mensual de 7,500 pesos para 10 millones de familias, por lo cual el mandatario los considera “héroes vivientes”.

Y también reconoce el mandatario que la migración significa para México estabilidad social, pues la falta de oportunidades y desesperación en las comunidades y regiones del país provocaría inconformidades y desestabilización que se han detenido al salir de sus pueblos, dejar sus pueblos y costumbres para marchar al extranjero y, todavía, enviar recursos.

Ofrecer oportunidades en la tierra de origen y aprovechar talento, esfuerzo y decisión que es empleado en otros lados, es el reto no sólo del poder público, sino del sector privado y de la sociedad en general para que esa fuerza de transformación se aplique en México y miles de nuestros compatriotas dejen de ser perseguidos y humillados en el vecino país del norte.

Turbulencias

Todo está podrido en el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el Poder Judicial en nuestro país está podrido, por eso no fue posible la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea e instrumentar la reforma para limpiar las instituciones de impartición de justicia, ahora en manos de mercenarios que venden sus decisiones al mejor postor, lo mismo que en asuntos particulares que en decisiones oficiales. Van en contra de las reformas para rescatar las empresas del Estado secuestradas por las transnacionales, para favorecerlas y asociarse con los intereses extranacionales. La corrupción ha hecho crisis: por un lado el ministro presidente de la SCJN rechazó continuar en el cargo, lo que le valió el reconocimiento de la sociedad y por otro fue destituido el presidente del TEPJF, José Luis Vargas, en un afán de apoderarse de la institución que representa la máxima electoral de la Nación, dejando sin calidad moral a sus integrantes, para avalar las decisiones del electorado acerca de sus autoridades… En Oaxaca la puja por la gubernatura cada vez se pone más al rojo vivo: es la lucha del poder económico, representada por la senadora Susa Harp y la destrucción del Centro Histórico de la ciudad, contra el poder político que representan los ex gobernadores que siguen riñiendo por el control de la entidad. Todos los aspirantes cuentan con recursos políticos y económicos suficientes para dar la batalla, pero también están en disposición de entrar en negociaciones siempre y cuando se respeten sus parcelas de poder. Sin embargo, hay muchas cuentas pendientes entre esos grupos políticos que podrían cobrarse si es que persisten en su intento de desestabilizar el estado con el objeto de colocar a uno de los suyos en la gubernatura…Y el diputado Horacio Sosa Villavicencio, como el matrimonio Fox Quezada-Martha Sahagún, se reportan como víctimas de la Covid-19 que no cede en el país. Deseamos pronta recuperación a los afectados independientemente de sus filiaciones políticas o empatías con la sociedad.

