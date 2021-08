La paz, paz, paz cuesta mucho

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES SÍ, QUE NO PUES SÍ QUE SÍ, PERO NO RINDIÓ EL TEMA PARA ADMINISTRAR DOS AÑOS MÁS EN EL MANDATO Y ARTURO ZALDÍVAR DEJA EL CARGO CUANDO LE TOCA Y NO AUMENTA LOS DOS AÑOS QUE SERÍAN UNA NUEVA MARCA A ROMPER EL RÉCORD MUNDIAL EN LA SCJN.

Y COMO ANDAMOS ENTRE LOS BUENOS Y LOS MENOS BUENOS, TENER MEDALLAS DE BRONCE SON UNA REALIDAD Y CUANDO MENOS: ALGO ES ALGO, EN EL FUTBOL TERCER LUGAR ES UN BUEN BRONCE.

SE CUMPLEN 76 AÑOS DEL ESTALLIDO DE LA BOMBA ATOMICA EN JAPÓN, AHÍ SE ESCRIBIÓ EL FIN DE LA HISTORIA CON MILLONES DE MUERTOS, TOTAL, LA GUERRA ES LA GUERRA Y LA PAZ, PUES LA PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, SIN ABRAZOS Y CON BALAZOS.

Estamos ante los estertores de una nueva época. Ahí las mafias del poder de pronto se convierten en los aliados del poder y a pesar de que se diga que se cambian las cosas, pues no es así. Los viejos mafiosos ahora siguen gozando de contratos, buenos tratos, uso de bienes públicos y fondos con lo que se siguen haciendo sus NEGOCIOS PRIVADOS. Mientras tanto, parece que no entendemos que AMLO tiene el don de controlar al infelizaje nacional y no deja que se descarrilen los ánimos y se operen las acciones de violencia, por ello la paz, paz, paz tiene un precio alto, muy alto.

Controlar la comunicación al menor costo con mayor credibilidad es una demostración de que en verdad el control de la prensa se realiza con la misma prensa, aunque sea la fuerza de un sólo hombre que con las hormigas de las benditas redes sociales acaban con los grandes dinosaurios en extinción, pues es cierto eso de que: “una pulga no mata al perro, pero bien que lo chinga y no lo deja hacer el amor, comer o dormir” así que con hormigas y pulgas se vence a los grandotes que no saben cómo responder a esos soldados aguerridos y con ganas de romperles la matraca por defender a su líder… que quede claro, los siete millones que votaron por el “sí” en la consulta no son soldados de Morena son los auténticos seguidos de AMLO que saben jugarla y también, pues no tienen nada que perder y cuando se llega a esos extremos cuidado porque ellos sí se juegan la vida y nadie esta preparado para jugarla en esos ruedos y pistas. AMLO tiene credibilidad y confianza de un amplio número de soldados leales que le siguen a ojos cerrados, lo que pocos pueden presumir.

Que digan lo que digan los argumentos no es que los seguidores de AMLO NO SON CAPACITADOS NI CULTOS, PERO OLVIDAN QUE SON MUJERES Y HOMBRES DESPRECIADOS POR AÑOS Y QUE AHORA SIENTEN QUE, POR VEZ PRIMERA, SE LES TOMA EN CUENTA Y NO DESAPROVECHAN LA OPORTUNIDAD DE MOSTRAR LEALTAD. AGRADECIMIENTO Y VALOR PARA DEJAR CONSTANCIA DE UN BUEN ESCUDO: EL RESENTIMIENTO SOCIAL Y AGARRARSE A CHINGADAZOS CUESTE LO QUE CUESTE Y NO HAY YA FUERZA REPRESIVAS QUE AUMENTE EL VALOR DE LA REPRESIÓN Y GENEREN MIEDO, ASÍ QUE todo es posible en la paz, paz, paz, paz y ahora sí, pues a darle que es el mole de olla y no importa que se manchen manos y camisas, al final no hay corbatas, pero hay ganas de mostrar lealtades y agradecimientos con un buen líder digan lo que digan los demás, como dice la canción, AHÍ ESTÁN DISPUESTOS A JUGARLA CON VALOR Y DEJAR CONSTANCIA DE QUE PUDO Y PUEDE HACER MUCHAS COSAS, LOS VIEJOS TIENEN LA CAPACIDAD DE CONSTRUIR O DESTRUIR, ASÍ QUE AHORA HAY QUE FIJAR EL BUEN RUMBO DEL CAMINO FINAL. Y el camino final es como sienta las piedras en el zapato, pero más vale maña que fuerza y fuerza la tiene al lado de las mañas, total, a la edad de los viejos ya puede jugarla del todo por el todo, ya se vivió y se puede dejar el cuero porque ya no tiene el valor ni de la camisa… Así que los enemigos deben entender que estamos en un momento crítico donde ellos tienen que mostrar razón y no provocar porque entonces se desbocan los tigres y no sé quienes tengan los tanates para volverlos a su jaula. Por ello, les recomendamos el libro de “LOS ENFERMOS QUE NOS GOBERNARON” y él no está enfermo, está encabronado y con ganas de dejar la piel en la lucha para pasar a la historia porque no tiene sangre de mártir sino de líder bueno o malo, según del lado donde uno ande y si nos apendejamos, pues como decían en LECUMBERRI: “el que se apendejó, apendejo y chingó a su madre”, pero claro hay una buena medicina que ahora distribuye FOX en su tiendita de venta de productos de mariguana, donde esperemos que sean finas y sin alterar, de las que él usa porque tendrá un gran éxito en un buen negocio, porque sin duda tendrá buenos clientes y mejores surtidores en todo el país… los buenos mercados se tienen que abrir y pelear por ellos, por eso en el gas se lucha con esfuerzo porque se surta gas barato en las zonas en que perdieron votos, porque al fin y al cabo no todo son ideas y compromisos con los ideales, también juega el interés de lo que den y bueno, cien pesotes por tanque no son despreciables y así pues se conquista el mercado, pero hay que ver si los mafiosos que controlan la distribución se dejan o enfrentan esta lucha y si son inteligentes pues mejor que se vayan, porque si no, veremos a muchos linchados o hinchados de las madrizas que les darán… por calles y colonias.

