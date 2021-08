Salma te pone a bailar con su nuevo sencillo titulado “Mala”

Con la colaboración del veracruzano Taylor Diaz

Tiene influencias musicales como el Pop, el R&B y el Soul

Arturo Arellano

Salma es una cantautora que cuenta con una gran voz y tiene influencias de varios géneros musicales como el pop, el R&B y el soul. En 2019 participó en “La Voz México”, formando parte del equipo Montaner y logrando que los cuatro coaches giraran sus sillas y más tarde en el verano de 2020 ganó un desafío de Tik Tok presentado por Leon Leiden donde se buscaban a las mejores voces de esta red social.

Lo anterior, hizo que Salma pudiera formar parte del éxito viral, “Gitana” y ahora, con ese bagaje tan importante, nos presenta su nuevo sencillo “Mala” con el que seguramente podrá a bailar a todo el mundo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la talentosa cantante comentó “estoy muy contenta por el recibimiento del nuevo sencillo, ha sido increíble el proceso de haberlo hecho, es un tema distinto a lo que he venido trabajando porque mezcla diferentes géneros, como bolero, urbano pop, es una canción bien padre, porque habla de un tema particular que a todos nos ha pasado, que es escuchar la versión del ex, esa que siempre está distorsionada, pero se trata de decir ‘ahora ahí te va la mía, presentamos nuestra verdad”.

Añadió que siempre ha tratado de que su música “sea a través de vivencias, si soy la máas dramática y la más loca, me gusta componer sobre lo que me pasa a míi y además esto que cuento en ‘Mala’, también le ha pasado a mis amigas, a todo el mundo, cuando el ex habla mentiras, todos nos podemos identificar con eso. A la vez, siempre somos los malos en una versión de la historia, pero con esta canción les digo que ese tipo de personas no merecen estar cerca de ti”.

Al tener a Taylor Diaz en este tema, no descartó volver a hacer música con él, ya que “me encantaría colaborar de nuevo con Taylor, soy fan de él desde que sacó la canción de ‘Romeo’, me dio ilusión cuando pusieron el nombre en la mesa, me puse la más feliz y no nos equivocamos con esta colaboración, es increíble y nos esta yendo muy bien”.

Sobre su destacada presencia en la música y digna representante de las féminas en la industria dice “a mí me fascina ver que cada vez somos más mujeres en la industria, no solo como cantantes, sino productoras, compositoras, y es que también somos súper sensibles, tenemos mucho qué decir en las artes. Es una responsabilidad enorme poder ser esa artista femenina que logra internacionalizarse, ojalá que pueda lograr muchas cosas”.

En este marco, dice que “es ser fiel a lo que crees, luchar por tu música, tu sello y tus historias, a final de cuantas la música es el lenguaje que usas para contar historias, para que la gente se sienta identificada, con las emociones que todos enfrentamos”.

Dada la intermitencia de la pandemia en el mundo no hay planes para shows en vivo “Ahorita de planes para conciertos en vivo no hay mucho, porque por la pandemia no es posible, no quiero exponer a mi gente, ni a mi misma, quiero esperar a tener más material.

Lo que puedo adelantar es que creo que soy un poco de todo, me considero versátil en la faceta del en vivo, soy apasionada y vulnerable a la vez, creo que en un concierto mío hay todas las emociones, bailar, reír, cantar, pero siempre llevarte un buen sabor de boca”. De este asunto de la pandemia, dijo que pudo obtener también algo bueno, “para mí en el tema musical me ayudó bastante el encierro, al estar conmigo misma, me hizo abrirme el camino como compositora, soltar, escribir lo que me pasaba y eso me hizo aprender, componer mucho no solo para mí, sino para otros artistas, en el tema digital con la pandemia todos estuvimos en Tik Tok que me abrió muchas puertas, es lo bueno que se saco de lo malo”.

Finalmente comparte que “tengo muchos planes, me estoy abriendo camino, me encanta componer y contar historias, quiero seguir experimentando, hablar del amor en todas sus facetas, pero más el amor propio, de sanar nuestras inseguridades, de hecho lo que viene en el EP completo es algo más profundo”, concluyó.