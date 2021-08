Al TEPJF le llegó su crisis, tres presidentes en un día

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Llegó el momento de crisis al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se dejaba ver desde hace dos años por lo menos. El presidente del máximo órgano electoral de nuestro país, magistrado José Luis Vargas fue desconocido por sus colegas, en una sesión que no hay forma de echar abajo, según especialistas.

Cinco magistrados de la Sala Superior del TEPJF destituyeron y nombraron al magistrado Reyes Rodríguez como presidente del órgano, con cinco votos a favor de siete posibles, con dos ausencias. El magistrado en ese momento presidente, José Luis Vargas y su compañera la magistrada Mónica Soto, no convocada, según ella, en una sesión vía remota por canales no oficiales del tribunal, lo cual fue cuestionado, pero según especialistas no es impugnable.

El máximo órgano electoral del nuestro país tiene tiempo en el centro de atención por varias situaciones derivadas de acciones o comportamientos de sus miembros o escándalos y disputas internas e incluso de las decisiones que se han tomado.

En 2008, Flavio Galván dimitió a la presidencia por la compra sospechosa de un edificio. Hace unos meses fue cuestionado el magistrado Felipe Fuentes Barrera, porque supuestamente usó un taller que da servicio de mantenimiento a los vehículos del tribunal, para reparar cinco autos clásicos, que después aclaró haberlo pagado con su dinero, pero se le señala por el uso indebido de tarjetas de crédito del órgano.

Durante la sesión en cuestión, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien fue uno de los principales impulsores para que Vargas Valdez llegara a la presidencia del tribunal, cambió su forma de pensar y señaló sentirse inconforme con el desempeño de Vargas y expuso que existe una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de su compañero, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.

Por su parte, la magistrada Otálora acusó a Vargas de traición a los principios y deberes y poner en riesgo la contienda electoral y el desarrollo de los resultados por lo que lo responsabilizó de intereses personales y negarse a someterse al escrutinio social. Es decir, argumentos había suficientes, según los integrantes del colegiado.

En este pleno, se ha cambiado tres veces de titular del TEPJF. El titular, José Luis Vargas, horas después en su calidad de decana, Janine Otálora convocó al pleno a reanudar la sesión pública, argumentando ausencia del presidente, en donde se designa al tercer presidente, al magistrado Reyes Rodríguez, de 47 años, licenciado en derecho y maestro en políticas públicas.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón declaró que la sustitución del magistrado Vargas se dio por pérdida de confianza y que el magistrado Vargas puede recurrir a la Corte, sin embargo el senador German Martínez dijo que la reunión de magistrados fue totalmente legal y es impugnable.

Cabe señalar que en nuestro sistema político electoral, el TEPJF es el máximo órgano electoral y deberá en breve resolver sobre las impugnaciones interpuestas por los partidos políticos y candidatos sobre los resultados de las elecciones del 6 de junio. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidirá sobre el asunto. AMLO dejó claro que no quiere como presidente al magistrado Rodríguez Mondragón y fue tajante su recomendación, mejor que renuncien todos, veremos cómo se resuelve.

Hablando de partidos políticos el año que entra también será un año electoral, tal vez no tan intenso como en actual, pero habrá elecciones. Se renovarán 6 gubernaturas, así como el Congreso de Quintana Roo y 39 ayuntamientos del estado de Durango. Estarán en proceso electoral Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes. Las precampañas arrancarán el 4 de enero del próximo año y concluirán el 10 de febrero y las campañas serán formalmente del 3 de abril al 1 de junio, para concluir en las urnas el domingo 5 de junio.

En el caso de Oaxaca, el alcalde en Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, levanta la mano para buscar la candidatura de Morena al gobierno de su estado, con ideas frescas y la firme convicción de que es necesario, que llegue al gobierno un verdadero oaxaqueño.

Esteva sostiene que quiere servir a Oaxaca porque la entidad requiere de una real transformación desde la honestidad, honradez, transparencia y ética para dar atención a sus necesidades más apremiantes. Alberto Esteva cuenta con la experiencia, tanto estatal como federal. Fue diputado federal por Oaxaca y Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en San Lázaro, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Gabino Cué, funcionario en el gobierno de la Ciudad de México en varias ocasiones.

Esteva Salinas es un funcionario con experiencia y solidez administrativa, que la ha adquirido a base de trabajo y por ello sostiene que “la persona que aspire a un cargo de elección popular debe caminar para buscar el respaldo de todos los sectores. Por ello es importante, insiste, en que es momento para Oaxaca de un candidato de la sociedad y emanado de todos los sectores. Que tenga conocimiento en seguridad e inteligencia”. Sin duda es una carta fuerte para Morena, si desea ganar el estado. Así las cosas, hasta pronto. Seguimos en emergencia.

