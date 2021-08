La Gusana Ciega nos sorprende con su sencillo “Empezar de cero”

De cara a su nuevo disco titulado 1021

Un tema que refleja la nostalgia que se vivió durante la cuarentena

Ofrecerán concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez este 11 de agosto

Arturo Arellano

La Gusana Ciega, de las bandas más icónicas del rock alternativo mexicano se encuentra de regreso, con “Empezar de Cero”, un tema nostálgico que refleja todas esas sensaciones que se vivieron mundialmente durante la cuarentena, con sonidos que remontan a los inicios de la banda con clásicos de los 80´s.

“Empezar de Cero” es el primer corte de lo que será su nuevo álbum 1021 que pretende dejarnos en modo contemplativo y cuestionando nuestra existencia, explorando el deseo de reinvención, de empezar otra vez.

Germán Arroyo, miembro y fundador de La Gusana Ciega platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN “el título nos ayuda un poquito a entender que tenemos esas ganas de volver a empezar después de esta experiencia que nos tocó vivir a nivel mundial, pero también es un juego extraño, porque en realidad nadie va a empezar de cero, todos tenemos experiencias y una vida recorrida, lo cual nos hará mas fácil este proceso”.

Adelanta que “todos los temas que tenemos pensado para el nuevo disco son distintos, porque fue planeado en pandemia, con lo que significa trabaja a distancia, el año pasado hicimos conciertos en línea, nos reuníamos muy poco, prácticamente nada, pero surgió una nueva forma de trabajo con la tecnología para seguir haciendo música nueva, cada quien desde su casa grabó su parte y nos juntamos un par de días para baterías, por eso son resultados diferentes”.

Reconoce que “Empezar de cero” si marca pauta en el nuevo disco “pero estamos experimentando muchas cosas nuevas, porque se hizo de forma distinta, por supuesto es la carta de presentación, pero no necesariamente es la más representativa, ni la mejor, ni la que más aceptación tenga, eso varía muchísimo. El disco viene con un nuevo sonido y eso es lo que nos ha mantenido, precisamente hacer nuevas canciones y no ha sido complicado ponernos a componer, hacer cosas nuevas, si eso fuera un tema, probablemente todo nuestro trabajo ya se vería afectado y no permaneceríamos vigentes, pero hemos fluido afortunadamente, hemos experimentado, no nos quedamos anclados en el pasado”.

Describe que “desde hace muchos años estamos con tintes de los 80s, porque siempre nos ha gustado, La Gusana Ciega no tiene miedo de mostrar influencias de los músicos que nos gustan, somos melómanos, es imposible no impregnarnos de eso, con base a las bandas que nos gustan. Los nuevos retos son que no se acaben las ideas, renovarnos, no nos gusta vivir del recuerdo o de la misma fórmula, no nos gusta repetir, hay que salirnos de la zona de confort es riesgoso porque a veces nos dicen que ya no somos los mismos, pero eso es lo que buscamos no ser los mismos”.

De su aprendizaje durante la pandemia, dijo “aunque la circunstancia nos obligó, por ejemplo, le agarramos gusto a los conciertos en línea, fueron conceptuales, no solo fue vamos a hacer un concierto, preparamos todo para ese nuevo formato y nos gustó mucho, un miembro nuevo de nuestro equipo fue un director de cámaras, que antes no lo piensas, solo ingeniero de luces, de audio, pero no de cámaras y ahora lo integramos, aprendimos mucho, es un formato de interacción con los fans a través de la pantalla, si nos gustaría repetir”.

1021 es su disco número 10 de canciones inéditas, y su ambición es mantenerse en el gusto de la gente, “cada canción nueva es una fiesta para nosotros. Antes con las disqueras ellos opinaban con base a lo que creían que funcionaba de forma radial, hasta por la duración de la canción y la estructura, había quien se decía experto en lo que iba a funcionar en radio, pero ahora hay redes sociales y realmente no sabemos que va a funcionar, por eso siempre damos lo mejor de nosotros. La banda a veces se identifica con alguna canción o lo que nos dijo al componerla y la elegimos como sencillos, pero los fans se conectan con otras, es algo común que nos gusta que suceda”.

Finalmente adelantó que este miércoles 11 de agosto ofrecerán un show en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el formato concierto en palcos, “será un concierto lleno de energía, nos hemos visto muy poco, pero nos juntaremos y vamos a tocar lo mejor de nuestro repertorio, además de esta canción nueva, nos sentimos como nuevos, como el primer show en nuestra carrera, después de más de un año de no tocar en forma presencial, será memorable, el reencuentro con los fans y entre nosotros mismos”, concluyó.

