¿Populares o eficientes?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La proliferación de empresas encuestadoras encontró un filón de oportunidades en el levantamiento de éstas en torno a los gobernadores de cada entidad federativa.

De esa forma, algunas de ellas, elaboran sus cuestionarios y levantan sus encuestas, mes con mes, en cada uno de los estados, incluida la CDMX, para situar el posicionamiento de cada uno de los mandatarios en turno.

Varios de ellos se solazan con los fríos números que los ubican entre los primeros sitios de la lista de 32 personajes que casi no cambian en sus posiciones que solamente sirven para elevar el ego de los gobernantes y que se marque con hierro candente a los que se sitúan entre los peores de los 32 en turno.

Las encuestas sobre los mejores y peores gobernantes se comenzaron a elaborar hace poco más de una década, aunque sus resultados no son nada satisfactorios para la población que supuestamente vota por tal o cual de ellos.

En la realidad se ha comprobado que estos levantamientos no coinciden en nada con los mejores calificados y con la herencia que dejan en sus respectivos estados.

La pasada contienda electoral dejó en claro que aquellos gobernadores bien evaluados, no lo fueron en las urnas, donde el partido en que militan resultó perdedor en la mayoría de los casos.

Dos de los mejores evaluados que jamás pasaron del quinto sitio fueron los mandatarios de Sinaloa y Sonora, Quirino Ordaz y de Sonora, Claudia Pavlovich, respectivamente, cuyos candidatos del PRI, Mario Zamora y Ernesto Gándara, resultaron apabullados en las urnas.

Los dos candidatos mejor votados, ambos con más del 50 por ciento de los sufragios fueron precisamente Rubén Rocha y Alfonso Durazo, quienes hicieron trizas las buenas evaluaciones de los todavía gobernantes.

No sucedió lo mismo con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien entregó buenas cuentas con el candidato de su partido, Mauricio Kuri, quien fue el tercero que pudo pasar del 50 por ciento de los votos emitidos a su favor.

Rocha, Durazo y Kuri fueron los únicos que lograron superar la barrera del cincuenta por ciento del total de 15 ganadores surgidos de los procesos electorales en igual número de entidades del país.

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, también ubicado dentro de los primeros 10 mejor evaluados en los menos de dos años que tiene su gobierno fue bien calificado en las urnas, ya que consiguió que la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, se alzara con la victoria, aunque no alcanzó la meta del 50 por ciento de los votos.

Los demás gobernadores como Marco Antonio Mena, Tlaxcala; Carlos Miguel Aysa, Campeche; Silvano Aureoles, Michoacán; Antonio Echevarría García, Nayarit; Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur; Colima, José Ignacio Peralta; Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí y Alejandro Tello, Zacatecas, siempre se situaron entre los 10 peores gobernadores de las encuestas mensuales.

Curioso resultó que uno de los peores evaluados como es el caso de Javier Corral, Chihuahua, no fuese castigado en las urnas, aunque eso se debió a que Maru Campos, la candidata de su partido (PAN), unificó criterios de que era una buena opción y serviría, en su caso, como cuña para el saliente Corral.

Tema aparte es Héctor Astudillo, Guerrero, que siempre fue evaluado dentro de la media en estos levantamientos e las casas encuestadoras y que con la pandemia es de los mejores evaluados, cuyo candidato de su partido, Mario Moreno Arcos, resultó barrido por la candidata de Morena, Evelyn Salgado y su padre, Félix Salgado Macedonio, quien fue el artífice de su triunfo.

La situación de Nuevo León es distinta, ya que el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, era mal evaluado, pero como era independiente y nadie jugó con esa regla, el ganador Samuel García no entra en esa dinámica, ya que fue postulado por MC.

De esta forma, se muestra nuevamente que las encuestas sobre la percepción de los ciudadanos sobre el actuar de sus gobernantes no se apegan a lo que sucede realmente en las urnas y que sirve solamente para llenar su ego y dejarlos satisfechos de que sus respectivos gobiernos son reconocidos por unos ciudadanos que a las primeras de cambio le dan la espalda.

*****

Cuatro meses tardó Arturo Zaldívar en reconocer que no aspiraba a aprovechar los dos años que le regalaban de ampliación a su período de presidente de la Corte y lo hizo cuando supo que el proyecto del ministro Fernando Franco era contrario a dicha prórroga… Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, renunció a su cargo, por las acusaciones de acoso. Aquí los miembros del Poder Legislativo piensan demasiado en el desafuero del diputado Saúl Huerta, tomado con las manos en la masa en la violación de un menor… Una interesante mesa redonda es la que protagonizan varios ex presidentes y ex consejeros del IFE, en torno a las elecciones recientes. Participan Arturo Núñez, Leonardo Valdés. Marco Antonio Baños, así como Patricia Nava y Fernando Ojesto, entre otros.

