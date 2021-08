Turistas nacionales y extranjeros pasan por alto medidas sanitarias, ante pandemia por coronavirus

José Luis Montañez

Quintan Roo, en una de las etapas más críticas de la contingencia

Lamentablemente, mientras por un lado la recuperación económica presenta buenos números, por el otro podríamos estar frente a una de las etapas más críticas de la contingencia sanitaria en Quintana Roo y es que la reactivación del turismo no se ha hecho del todo de forma responsable, pues aunque las autoridades se han encargado de promover los protocolos de seguridad sanitaria, los turistas, tanto locales como extranjeros, se han encargado de ignorarlos.

Es así, que a pesar de los exhortos de las autoridades por usar el cubrebocas, aplicar gel antibacterial y guardar la sana distancia, los paseantes pueden observarse por las calles, sin el más mínimo temor de contagiarse, ni de contagiar a otros en caso de ser asintomáticos

Por ejemplo, el Coordinador Municipal de Salud en Holbox, Juan Lorenzo Aguilar Blanco, denunció que antes de abordar las embarcaciones para trasladarse hacia la isla de Holbox, los turistas son invitados a portar el cubrebocas y usar alcohol en gel, sin embargo, hacen caso omiso, convirtiéndose en un riesgo potencial de contagios.

“Los empleados de las navieras exhortan a los turistas nacionales e internacionales a colocarse correctamente el cubrebocas y aplicarse gel antibacterial, pero apenas se dan la vuelta se bajan el cubrebocas, algunos ni siquiera quieren aplicarse el gel y qué decir de la sana distancia, ésta desaparece en cuanto están a bordo de las embarcaciones e incluso, mientras hacen fila”, señaló.

En este escenario, a pesar de que los casos de coronavirus han repuntado en varios puntos de la entidad, el turismo ha dejado de mantener su sana distancia y para abordar las embarcaciones hacia la isla de Holbox, siempre se puede observar aglomeración de las personas.

“Las empresas exhortan a no bajar la guardia para seguir con las medidas sanitarias, pero también es necesario que los turistas respeten estas medidas, porque pueden ser portadores del virus y, teniendo contacto con la gente local, es inminente el riesgo de contagio, a pesar de haber recibido las vacunas”, concluyó.

Cancún nuevamente encabeza el ranking de colonias más contagiosas

Las cifras de nuevos contagios a Covid-19 no dejan de aumentar en Quintana Roo y aunque la campaña de vacunación se ha acelerado en la entidad, hasta ahora no ha sido lo suficiente como para ser un factor en el control de la pandemia, por lo que no hay más recomendación que vacunarse pero al mismo tiempos seguirse cuidando, es decir, respetando los protocolos de salud impuestos por las autoridades de salud estatales y federales.

De acuerdo con el reporte semanal que se hace en relación al comportamiento de la contingencia sanitaria en el estado, después de varias semanas de no posicionarse en el primer lugar, Cancún vuelve a aparecer como la ciudad que lidera la lista de colonias con más contagios de Covid-19, superando a Chetumal, ciudad que había quedado a la cabeza las semanas anteriores.

Lo que puede celebrarse es que a pesar de que Cancún está en el primer lugar, lo hace con menos contagios de los que reportó la semana pasada.

En este marco, la colonia Villas del Mar en Cancún se colocó en el primer sitio del ranking de esta semana, como la que cuenta con más casos activos de Covid-19 en todo el estado con un total de 16, cifra que, si bien no es baja, es considerablemente menor a la registrada durante la semana anterior, la cual fue de 25, casi una disminución del 50%.

La siguiente en la lista es la colonia Centro, de Kantunilkín, en el municipio de Lázaro Cárdenas, con 15 casos, y le sigue Prado Norte, con 14 casos, en Cancún. Los siguientes dos puestos se ubican en Playa del Carmen y son, la colonia Luis Donaldo Colosio y la colonia Ejidal, con 13 y 12 casos, respectivamente, mientras que Hacienda Real del Caribe en Cancún, por su parte cuenta con 12.

Los siguientes tres puestos se ubican en Chetumal, siendo la colonia Solidaridad la que cuenta con 11 casos, mientras que las Proterritorio y Jardines tienen 10 cada una. Al sótano de esta lista negra se encuentra la colonia Paseos del Mar (Puerta del Mar) en Cancún, con 9 casos.

Las cifras anteriores revelan que en la última semana todas las colonias presentaron una disminución de contagios en relación a los rankings anteriores, por lo que de seguir así, se podría comenzar a estabilizar la pandemia y no solo evitar el color rojo en el semáforo epidemiológico, sino en algún momento, pensar en comenzar a avanzar

Crece demanda de pruebas Covid-19

Durante las últimas dos semanas, la demanda de las pruebas Covid ha crecido considerablemente en Cancún, esto luego de que las empresas comenzaron a pedirle a sus trabajadores, ya sea el certificado de vacunación o en su defecto, pruebas negativas a fin de seguir laborando sin poner en riesgo a clientes, colaboradores y al resto de la plantilla. No obstante, las autoridades sanitarias mantienen activos únicamente tres módulos en donde las personas pueden realizarse gratuitamente este estudio, lo cual resulta insuficiente ante la gran demanda de parte de los cancunenses.

Uno de estos módulos está ubicado en plaza Las Tiendas, a la altura de El Crucero. Donde desde minutos antes de las 8:00 horas, las personas ya hacen fila para realizarse el test, ya bien sea por requisito laboral o porque en los últimos días han tenido síntomas del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, con el paso de los minutos la fila se vuelve cada vez más larga, a un grado tal que se pierde por completo la sana distancia, tomando en cuenta que la atención no comienza, sino hasta la tarde.

Según testimonios de los interesados en realizarse las pruebas, ellos llegaron desde muy temprana hora porque les habían manifestado con anterioridad que en este módulo solo se reparten 250 fichas por día, por lo que no son suficientes para todos, lamentablemente, muchos manifestaron presentar síntomas relacionadas con el virus y al no alcanzar pruebas, deben regresar otro día con el riesgo de propagar el virus.

La demanda de las pruebas Covid ocurre debido a que las autoridades de salud de Quintana Roo pusieron en marcha el pasado 9 de agosto únicamente tres módulos de pruebas rápidas en Cancún y sólo permanecerá hasta el próximo 13 de agosto en horarios vespertinos, por lo que la gente busca desesperadamente hacerse la prueba antes de que termine esta jornada, por el temor de haber contraído la enfermedad ante el aumento gradual de los contagios en la zona norte.

Los interesados en las pruebas, pidieron a las autoridades instalar módulos también por la mañana, ya que para muchos resulta difícil acudir por la mañana para sacar ficha y después regresar en la tarde a aplicarse la prueba.

Red Osmo se suma, ofreciendo análisis gratis

Ante el aumento de casos de Covid-19 en el municipio de Benito Juárez (Cancún) y ante la demanda de la población por más pruebas gratuitas en horarios matutinos, la Red Osmo se suma y ofrece la pruebas de antígeno para detectar de manera oportuna a quienes manifiesten síntomas sospechosos.

Victor Bohórquez López, director general de la empresa de Investigación Clínica, explicó que las pruebas darán prioridad a los grupos vulnerables, es decir, personas con comorbilidad de diabetes, hipertensión, obesidad, asma, EPOC, entre otras. Asimismo, deben presentar uno o más síntomas de la enfermedad como dolor de cabeza, garganta, cuerpo cortado, fatiga, escalofríos, náuseas, vómito, ausencia del sentido del olfato y gusto, diarrea, tos seca y escurrimiento nasal.

Las personas detectadas deben de ser sometidas a tratamiento temprano a fin de evitar complicaciones, dijo Bohórquez López, quien también aclaró que las pruebas que ellos ofrecen son exclusivamente para gente local y no turistas. “Son personas que lamentablemente, si les da Covid, tienen mucho riesgo de requerir hospitalización, oxígeno o ser intubados, entonces son a los que le daremos prioridad, pero la convocatoria está abierta al resto de la población y que radica en Cancún, no turistas”, dijo.

Asimismo, explicó que las personas que manifiestan síntomas sospechosos son los únicos candidatos a la prueba de antígenos, puesto que si no los presentan se puede obtener un falso negativo, ya que sólo la PCR es capaz detectar la presencia del virus en el organismo antes de presentar síntomas.

“Durante el primer día de detección se realizaron 12 pruebas, de las cuales la mitad arrojaron resultados positivos, la instrucción a los ciudadanos fue aislarse y buscar acompañamiento médico. De esta manera se evita seguir contagiando a más personas, pero si no se hacen la prueba y esperan más días a que se reafirmen más los síntomas, sigo contagiando a otros. Esta actividad es muy importante para la prevención y el tratamiento temprano”, aseveró.

Las pruebas se realizan de manera gratuita hasta el 30 de agosto en el Centro de Investigación y Avances Médicos Especializados (CIAME) -ubicado en avenida Kabah, Supermanzana 40, colonia Alborada- de lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas.

