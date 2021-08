Vinculan a proceso a Laura Bozzo por defraudación fiscal de más de 12 mdp

Con prisión preventiva

Se espera que la conductora entre por su propio pie al reclusorio en las próximas horas

Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones pesos. La conductora de televisión además no pudo acreditar su domicilio ante la autoridad fiscal, por lo que se previno un intento de fuga de la peruana. Y es que Bozzo vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez a cargo de la audiencia ordenó se le remitiera al reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Por ello, la presentadora de polémicos reality shows como “Laura en América” y “Laura sin censura” incurrió presuntamente en un delito fiscal recientemente calificado como grave, conocido como “depositaria infiel”, que es castigado con una pena de entre tres y hasta nueve años de cárcel, así lo da a conocer el portal de noticias Infobae.

Se espera que Bozzo, quien ya ha tenido problemas con la justicia hace varios años, entre por su propio pie al reclusorio en las próximas horas por no haber acreditado su domicilio permanente, y para evitar que haya riesgo de fuga. Se sabe que hace tres meses la autoproclamada “defensora de los pobres” ya había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar el millonario adeudo fiscal, para así evitar ir a la cárcel, hecho que al parecer está por ocurrir.

Entonces Bozzo promovió un juicio de amparo en el Decimosegundo Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, donde le concedieron la suspensión provisional. En su demanda recamó las órdenes de aprehensión y comparecencia de los jueces adscritos a cinco centro de justicia en Ciudad de México y el Estado de México.

Y es que fue en mayo cuando la conductora expuso que el día 3, personas que se ostentaron como Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR se presentaron en su domicilio con una orden de comparecencia sin dar mayores motivos, por lo cual Laura señaló estar “en estado de incertidumbre jurídica al no conocer los motivos y fundamentos legales de la orden que pretende ejecutar en mi contra; máxime que no he sido llamada a juicio a fin de conocer y desvirtuar en su caso las acusaciones que existen en mi contra”.

Ahora es que un juez de control del Sistema de Justicia Penal del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El altiplano”, en la entidad del Estado de México, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con reportes judiciales, el juez le dio a la presentadora, famosa por su grito de guerra “que pase el desgraciado”, un plazo de 48 horas para que ingrese por cuenta propia al penal de máxima seguridad.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae México que la presentadora enfrenta un delito por defraudación fiscal, por lo cual se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A partir de la tarde de este 11 de agosto cuenta con un plazo de 48 horas para que se presente de forma voluntaria al penal de Santiaguito, y sea ingresada para su reclusión. De no cumplir con esa disposición, las autoridades ministeriales iniciarán su búsqueda para arrestarla.

Como se sabe, Laura Bozzo ya había presentado problemas legales anteriormente. En 2006 fue declarada culpable de los delitos de Asociación ilícita para delinquir y peculado “en agravio del estado y la sociedad”, en Lima, Perú. Antes, en 2002, las autoridades peruanas ordenaron un arresto domiciliario contra Bozzo, por presuntos vínculos con el también procesado Vladimiro Montesinos; entonces la popular conductora de hoy 68 años estuvo recluida por tres años dentro de un foro de televisión.

Presa en su centro de trabajo, Laura comía, dormía y seguía haciendo su programa en el mismo lugar. Entonces le fue retirada su visa por lo que a la fecha no puede entrar a Estados Unidos, donde perdió la casa y la carrera que tenía establecidas en el país.

“Fui una tonta que lo único que quiso fue sacar a la hija no reconocida de un presidente (Zaraí, hija del ex presidente peruano Alejandro Toledo, detenido actualmente por el caso Odebrecht) y mostrar que él era un corrupto, que ahora, por cierto, está preso en Estados Unidos. Por derecho y por justicia lo que a mí me corresponde para cerrar el círculo de mi vida es poder entrar a los Estados Unidos, que se me dé la visa por justicia. Por todas las cosas que he perdido. Por todas las cosas que he llorado, para poder reencontrarme con una parte de mi vida que se quedó totalmente cortada”, dijo la conductora en enero de 2020 a Infobae México.

Los cargos en contra de la peruana son por la supuesta venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos a autoridades hacendarias.