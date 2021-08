Juan Vegas tiene “El Boleto” para triunfar en la música

Arturo Arellano

Juan Vegas explora su lado romántico junto a Ale Zéguer en su nuevo tema “El Boleto”, que ya se encuentra disponible para escucha y descarga en todas las plataformas digitales y con el que pretende ganarse un lugar en los corazones no solo de sus fans, sino de todas las personas que se vayan sumando al gusto por su proyecto.

En entrevista para DIAIRO IMAGEN, el talentoso cantautor describió “Escribimos esta canción pensando en esas personas que llegan a tu vida y son un boleto hacia el cielo, te aportan cosas positivas, te llenan de amor, te llenan de felicidad”, recordemos que el tema lo compuso junto a la sonorense Ale Zéguer y Benjamín Díaz, también productor de la canción.

Asimismo reconoció que “Escribimos esta canción para otro artista y nunca pensábamos que la íbamos a interpretar nosotros y al final terminamos haciéndola juntos. Nos sorprendió el resultado de esta canción, supimos que definitivamente estaba destinada para las voces de sus propios creadores. La letra es súper romántica, por lo que viene a destacar como algo nuevo, porque antes había sacado canciones muy rítmicas, urbanas, igual con letras románticas, pero mas picaronas. En el caso de El Boleto es mas acústico e intimo, entonces la gente se siente contenta e identificada”.

Añade que la dinámica que ocupa para elegir las canciones para su repertorio o cederlas a otros artistas “es muy abierta, no soy celoso de los temas, lo que si ocurrió es que El Boleto fue una canción que iban a cantar otras personas, pero el proceso nos llevo a quedarnos con ella. Pasó lo mismo que con todos los temas, al crearlos me doy cuenta si las puedo defender yo o definitivamente es mejor que vayan con otro artista, que lo hará mejor con su esencia. Siempre y cuando salgan las canciones yo estaré igual de orgulloso, si las canto yo o alguien mas”.

No descartó hacer mas canciones con Ale Zeguer “He venido haciendo varias colaboraciones desde enero, pero Ale es la primera que tengo mujer, cuando hicimos esta canción yo no la conocía, pero después de trabajar juntos sin duda me he dado cuenta de que es súper talentosa, es una compositora increíble, de otro mundo y canta muy bien, le dio el match perfecto a la canción. Sin duda haría mas canciones con ella, si la vida lo permite y las circunstancias nos llevan ojala suceda”.

Adelantó que “Este sencillo será parte de un EP en el que ya estamos trabajando, esperamos que con el favor de Dios ya este saliendo a finales de este año, pero si va a ser súper romántico, la misma onda que tiene El Boleto. Mas adelante iré revelando mas detalles, lo que si puedo adelantar es que normalmente yo soy un tipo súper enamorado, entonces eso esta en las canciones, las historias son en base a mi experiencia, aunque cuando son para otro artista prefiero entrar en su mondo para hacerle los temas”.

De su proceso creativo asegura que es completamente sentimental “Si hay una parte técnica para que los temas tengan sentido, pero todo parte completamente del sentimiento, no puedo ser tan cuadrado, porque si lo haces así, es efímero y la gente no conecta. Creo que con las melodías, mi tono de voz, mis letras, puedo ayudarme a conectar con la gente, por eso son mis historias plasmadas en la música”.

Sabedor de que los conciertos están pasmados comenta que “Nos estamos concentrando en sacar canciones, en hacer música, para que cuando empecemos a preparar un concierto, podamos brindar una experiencia y un gran repertorio musical. Quiero que se de conexión con la gente, que se diviertan, brinquen, lloren, que se puedan enamorar, que se puedan besar con su pareja mientras suena una canción mía” concluyó.

El video de “El Boleto” documenta el proceso de grabación de este tema en estudio y ya está disponible en Youtube así como el audio en plataformas digitales. Mientras que las redes sociales de Juan son @JuanVega_ donde lo pueden seguir de cerca para conocer su trabajo.