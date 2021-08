Revocación de Mandato, ¡NO!… ¿o sí?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¡Cierto!, no engaña, lo planteó desde su campaña electoral, quizá antes. Pero a AMLO lo de la Revocación de Mandato le urge…

¿Por qué?

Hay quienes afirman que es para seguirle haciendo al cuento, embabucando a sus bases chairas, electorales, de apoyo.

Otros advierten que no, que es una promesa, intención limpia, de concientización ciudadana sobre lo que representa su Movimiento de la 4T.

Algunos ven gato encerrado para meter de nuevo el acelerador a fondo y lograr tal apoyo que pudiera servir de base para extender su mandato, para decir: “miren… ¡no quieren que me vaya!”

Unos más consideran que la verdad es que está harto, cansado de no lograr nada, y que lo de la Revocación de Mandado es sólo un pretexto para ya no seguir aguantando las críticas e insultos en redes, cada que sale de gira, e irse y justificar así su fracaso, para poder decir “ya ven… los conservadores, mis enemigos, opositores manipularon a los ciudadanos, las clases medias de nuevo, y no me dejaron terminar lo empezado…”

A muchos, quizá las mayorías, todo lo anterior les vale un pepino.

Sea lo que sea, todo indica que la consulta de Revocación de Mandato va.

Metido de cabeza en ese objetivo, con el aura de ser el único dentro de la 4T que puede lograr lo imposible, el zacatecano Ricardo Monreal va hoy en busca de lograr mayorías constitucionales (la 3ra parte más 1 de 128 legisladores) dentro de un Senado donde Morena sólo tiene poco más de la mitad simple.

Primero para poder realizar en los siguientes 20 días, antes de que termine agosto, un nuevo período extraordinario y después, con otra mayoría constitucional, se pueda aprobar la Ley Reglamentaria para poder sacar adelante en marzo o abril próximos la consulta de Revocación de Mandato como quiere, exige casi todos los días su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así nada más, como si lograr mayorías constitucionales fuese como comprar esquites en la esquina de Reforma e Insurgentes.

Sobre todo, cuando los integrantes del llamado bloque opositor formado por los senadores del PRI, PAN, PRD y MC ya han salido a decir que con ellos no cuenten para aprobar la Ley Reglamentaria de esa consulta, lo cual eleva considerablemente la negociación de un acuerdo para lograr el extraordinario y luego aprobar esa nueva Ley.

El senador michoacano neomorenista-neolopezobradorista Germán Martínez, ex amigo y cómplice de Felipe Calderón, ex presidente del PAN, afirma que todo lo anterior es fruslería pura, que realmente todo depende de que Andrés Manuel López Obrador, quien si realmente quiere realizar la consulta de Revocación de Mandato, deberá ordenarle a su tercer secretario de Hacienda, Rogelio Eduardo Ramírez de la O, incluir mil 500 millones de pesos en el Presupuesto de egresos de 2022 para que el INE pueda colocar 150 mil urnas en las que se pueda recibir al menos 37 millones de votos, un 40 porciento del Padrón Electoral , para que esa consulta sea vinculatoria, es decir, que se sea un mandato que se tenga que ejecutar.

Si AMLO no abre la bolsa para soltar esa cantidad, entonces la consulta no tendrá éxito en ningún sentido, asegura el senador Martínez.

Si el Presidente no aprueba, suelta ese dinero, todo habrá sido un engaño. De él, claro.

El zacatecano insiste

En este contexto, con esas opciones, Monreal dice que buscará el lunes lograr que en sesión de las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, durante una sesión ya convocada, se revisen dos temas: la Ley Reglamentaria de Juicio Político y la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato. Ambas del interés de AMLO.

Si el lunes se aprueban esos dictámenes en la sesión de la Permanente el miércoles se podría convocar al periodo extraordinario para que en los siguientes 2 o 3 días, poder estar aprobado esos dos ordenamientos.

El caso es que esas son las cosas que Monreal puede lograr.

